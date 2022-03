Viri Ríos: accademico condivide la ricerca sul razzismo e il tunnel

Il nome della giornalista Viri Ríos è diventato una tendenza sui social media perché ha condiviso un'indagine sul colore della pelle dei candidati politici in Messico.

A causa di queste informazioni, gli utenti hanno creato #ViriRacista, perché hanno assicurato che le informazioni fornite dal collega professore all'Università di Harvard non erano «trascendentali» per il processo elettorale, poiché erano legate solo a una presunta ricerca di voti.

Verso mezzogiorno, Viri Ríos ha pubblicato un'immagine, realizzata da Raymundo Campos, ricercatore presso il Colegio de México, in cui è possibile vedere i diversi partiti politici e le tonalità della pelle dei loro candidati per diverse posizioni federali, statali e municipali.

«Queste sono le tonalità della pelle dei candidati per partito. Quelle di #Morena non sono le più dolci. Quelle di #PRIAN sono atipicamente bianche. Segui il grande @rmcamposvazquez per ulteriori ricerche sull'argomento!» , ha scritto la giornalista sul suo account Twitter.

Questo è stato il tweet segnalato sul razzismo dagli utenti (Foto: Twitter/Viri_Rios)

Tuttavia, queste informazioni non sono passate inosservate ai netizen, che ore dopo hanno generato la discussione sul razzismo e hanno assicurato che la grafica non era rilevante, perché, hanno detto, il tono della pelle non aveva importanza poiché quel discorso ha generato solo più divisione nella società messicana.

«Mi sembra un esercizio che invece di contribuire a una migliore comprensione tra i messicani, indipendentemente dal colore della loro pelle, invita al risentimento e alla violenza. È di pubblico dominio che coloro che hanno la pelle prevalentemente bianca in Mx sono quelli con i livelli più alti», ha condiviso un utente identificato come @akibsiM.

«Argomenti come il colore della pelle, la religione o il sesso sono tanto stupidi quanto discriminatori. Quando i neuroni non danno di più, viene fuori il risentimento e la carnagione dell'essere umano», ha scritto un netizen di nome @Alejandralrago2

Quello che ha anche respinto lo studio sul colore della pelle dei candidati è stato lo youtuber Chumel Torres, che ha detto dal suo account Twitter: «Grazie per la tua ricerca che aiuta le mie madri».

Anche Chumel Torres si è unito alle critiche (Foto: Twitter/ChumelTorres)

Alcune altre persone hanno sottolineato che Viri Ríos vive «complessata» dal tono della sua pelle e dalle condizioni sociali che sono favorite dalla discriminazione che diverse persone, a causa della loro carnagione, subiscono ogni giorno a causa del razzismo interiorizzato tra i messicani.

Per questo motivo, hanno attaccato l'accademico per aver «messo filtri» sulle sue foto, il che è riuscito a farla sentire «meno inferiore», in quanto le hanno dato un'immagine diversa dalla realtà.

In risposta a tutte le reazioni, Ríos ha risposto con un tweet, in cui ha detto che esiste un programma di ricerca specifico sul colore della pelle a COLMEX, poiché è una questione importante per scoprire il razzismo che esiste nei messicani

Alcuni utenti l'hanno definita anche professoressa all'Università di Harvard «autocosciente» (Foto: Mike Blake/Reuters)

«E cosa ne pensi? Che c'è un'intera agenda di ricerca sul colore della pelle in @elcolmex!! Perché? Perché è importante. Perché è così razzista che il colore della tua pelle influenza il tuo livello di reddito, il tipo di lavoro e anche se vinci un'elezione. Qui —> http://colordepiel.colmex.mx»

In un secondo messaggio, ha ritwittato un commento di Raymundo Campos, che ha riferito che lo studio del colore della pelle tra i candidati di diversi partiti politici è importante per determinare se c'è discriminazione quando li elegge e creare un sentimento di rappresentatività tra gli elettori.

«Studiare il tono della pelle dei politici è importante. Come in un'azienda, è importante studiare se le parti discriminano i potenziali candidati; e 2. Sentirsi rappresentati è fondamentale nella democrazia, e una variabile tra le tante è il tono della pelle», ha detto.

