In House

Estos son los lugares de Mar del Plata para practicar deportes náuticos en cualquier época del año

Con playas, laguna y clubes especializados, la ciudad brinda diferentes alternativas disponibles todos los meses y adaptadas para todos los niveles

Guardar
Las playas de Mar del
Las playas de Mar del Plata ofrecen deportes náuticos durante todo el año y para todos los niveles (EMTURYC)

A orillas del Atlántico, Mar del Plata ofrece 47 kilómetros de litoral y la oportunidad de vivir experiencias únicas con deportes náuticos durante todo el año, en un escenario natural que atrae tanto a principiantes como a experimentados. El contacto directo con el mar forma parte del espíritu de la ciudad.

Todos los que llegan a la más tradicional ciudad de la costa argentina encuentran un abanico de experiencias. Entre las opciones más populares se cuenta la posibilidad de tomar clases de surf o stand up paddle (SUP), subirse a un kayak, embarcarse para pescar o practicar windsurf y kitesurf.

Pesca embarcada y excursiones náuticas
Pesca embarcada y excursiones náuticas son habituales en la agenda turística de Mar del Plata (EMTURYC)

Algunas de las instituciones donde se pueden practicar distintas disciplinas son el Yacht Club Argentino, el Centro Naval, el Club de Motonáutica y el Club Náutico Mar del Plata. Este último funciona en el puerto desde 1925, se lo reconoce además por actividades como el tenis, el hockey y la natación, y por haber visto formarse a figuras como Guillermo Vilas y Cristian Rosso.

En esos espacios, además de yachting, se ofrecen actividades como windsurf, remo, stand up paddle, perfeccionamiento en navegación a vela y motor, y cursos de timonel. Todas encuentran un entorno propicio en la geografía de la ciudad.

Las escuelas de surf permiten
Las escuelas de surf permiten iniciarse en deportes acuáticos en playas emblemáticas de la ciudad (EMTURYC)

Surf y stand up paddle: accesibles y para todo público

El surf aparece como uno de los principales deportes acuáticos de Mar del Plata. Sus playas tienen olas de diferentes características, lo que habilita la práctica tanto a quienes buscan dar sus primeros pasos como a profesionales.

La falta de experiencia previa o de equipo propio no impide el acceso a esta actividad. Existen escuelas en Playa Grande, Varese y el Torreón del Monje, que están abiertas durante todo el año. Allí es posible tomar clases, alquilar las tablas, trajes y elementos necesarios para comenzar o perfeccionarse.

Por su parte, el SUP es muy recomendable para quienes se inician. Consiste en deslizarse sobre una tabla de mayor tamaño que las de surf convencional, ayudados por un remo, lo que facilita el aprendizaje.

Surf, stand up paddle y
Surf, stand up paddle y kayak se disfrutan en diferentes puntos del litoral marplatense (EMTURYC)

Buceo y parque submarino Cristo Rey

Entre las propuestas acuáticas de Mar del Plata se destaca el buceo. La ciudad cuenta con el parque submarino Cristo Rey, situado cerca de la restinga de Punta Mogotes, a unas tres millas de la costa y a la altura del faro. Este espacio es único en la provincia de Buenos Aires y se compone de embarcaciones hundidas de manera controlada.

Los interesados en aprender a bucear pueden asistir a alguna de las más de cinco escuelas habilitadas para la práctica y formación en la disciplina. El atractivo del parque submarino suma una experiencia singular para quienes eligen explorar el fondo marino.

La pesca en la Laguna
La pesca en la Laguna de los Padres suma una experiencia distinta para los aficionados a los deportes náuticos en Mar del Plata (EMTURYC)

Pesca deportiva y Laguna de los Padres

La pesca se presenta como otra actividad disponible durante todo el año. Se puede optar por realizarla desde la costa o contratar servicios especializados para vivir la experiencia de la pesca deportiva embarcada, ya sea de altura o media altura. Estas excursiones incluyen el equipo necesario y almuerzo a bordo, ampliando las posibilidades de pasar un día completo en alta mar.

Por fuera del entorno marítimo, la Laguna de los Padres es el espacio elegido por pescadores que buscan otros paisajes. Allí la pesca es posible tanto desde la orilla como en embarcación. Sus aguas calmas también están abiertas a la práctica de remo, canotaje, windsurf y navegación en kayak, canoas, botes y veleros.

En esta zona, el Complejo Recreativo Islas Malvinas ofrece el alquiler de equipos para todas estas actividades. El acceso se realiza por el camino Cacique Cangapol, que también va hacia la Sierra de los Padres.

Para más información sobre actividades deportivas náuticas en Mar del Plata, se puede consultar aquí.

Temas Relacionados

EMTURyCMar del Platadeportes náuticosvacacionesverano

Últimas Noticias

Simón Scarano revela las prácticas necesarias para mantener una piel saludable

En conversación con Infobae, el dermatólogo menciona algunos consejos de autocuidado y explica lo qué significó para él convertirse en influencer

Simón Scarano revela las prácticas

Cómo se vivió la final del Abierto Argentino de Polo desde el showroom de residencias premium

El público disfrutó el último encuentro de la Triple Corona en un entorno exclusivo que combinó arquitectura de vanguardia, conexiones verdes y una mirada hacia el bienestar como parte de la experiencia urbana

Cómo se vivió la final

Los peligros de comprar cosméticos ilegales: qué hay que saber antes de elegir un producto

El avance de los productos irregulares, las falsificaciones y el contrabando ponen en juego la salud de los consumidores ante sustancias no autorizadas. Cómo verificar información en los envases

Los peligros de comprar cosméticos

Una nueva tecnología para eliminar el vello corporal gana popularidad entre figuras argentinas

Sus creadores afirman que su diseño ecológico y su eficacia la convirtieron en un producto aspiracional

Una nueva tecnología para eliminar

Una subasta online ofrece 42 pick-ups usadas: cómo participar

Los interesados pueden acceder a información detallada de cada unidad y ser parte de este proceso 100% digital

Una subasta online ofrece 42
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a dos sospechosos de

Detuvieron a dos sospechosos de un violento homicidio en Rosario vinculados a la banda de “Fran” Riquelme

Atacaron a tiros una fábrica de La Plata y un empleado de seguridad resultó gravemente herido

Liam Neeson a los 73: claves de una longevidad saludable basada en ejercicios sencillos y constancia

La directora del Ballet Salta fue condenada a 10 años de cárcel por el abusar sexual de su nieto: “Esto fue Justicia”

Continúan el incendio forestal en Chubut: en diez días ya consumió más de 3000 hectáreas

INFOBAE AMÉRICA
La derecha liberal sí existe:

La derecha liberal sí existe: el libro que desafía mitos y propone una nueva forma de hacer política

Qué leer esta semana: los libros que más me gustaron en 2025, en no ficción

El grupo terrorista Hamas rechazó la decisión de Bolivia de restablecer relaciones diplomáticas con Israel

Do Kwon, ex magnate de las criptomonedas, fue sentenciado a 15 años de cárcel por fraude masivo

María Corina Machado evalúa un viaje a EEUU para delinear su estrategia ante un posible colapso de la dictadura chavista

TELESHOW
Uma, la hija de Amalia

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y reveló los secretos de belleza que usaba para mantener el pelo largo y sedoso

Maxi López y Daniela Christiansson se animaron a un desafío viral: “¿Quién es el más celoso, aunque diga que no lo es?”

María Belén Ludueña habló tras el final de su programa en Eltrece: “Lo mejor para mí hoy es enfocarme en la maternidad”

Noelia Marzol contó cómo se encuentra su hijo Donatello tras ser operado: “Se la re bancó”