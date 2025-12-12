Estos son los lugares de Mar del Plata para practicar deportes náuticos en cualquier época del año

Las playas de Mar del Plata ofrecen deportes náuticos durante todo el año y para todos los niveles (EMTURYC)

A orillas del Atlántico, Mar del Plata ofrece 47 kilómetros de litoral y la oportunidad de vivir experiencias únicas con deportes náuticos durante todo el año, en un escenario natural que atrae tanto a principiantes como a experimentados. El contacto directo con el mar forma parte del espíritu de la ciudad.

Todos los que llegan a la más tradicional ciudad de la costa argentina encuentran un abanico de experiencias. Entre las opciones más populares se cuenta la posibilidad de tomar clases de surf o stand up paddle (SUP), subirse a un kayak, embarcarse para pescar o practicar windsurf y kitesurf.

Pesca embarcada y excursiones náuticas son habituales en la agenda turística de Mar del Plata (EMTURYC)

Algunas de las instituciones donde se pueden practicar distintas disciplinas son el Yacht Club Argentino, el Centro Naval, el Club de Motonáutica y el Club Náutico Mar del Plata. Este último funciona en el puerto desde 1925, se lo reconoce además por actividades como el tenis, el hockey y la natación, y por haber visto formarse a figuras como Guillermo Vilas y Cristian Rosso.

En esos espacios, además de yachting, se ofrecen actividades como windsurf, remo, stand up paddle, perfeccionamiento en navegación a vela y motor, y cursos de timonel. Todas encuentran un entorno propicio en la geografía de la ciudad.

Las escuelas de surf permiten iniciarse en deportes acuáticos en playas emblemáticas de la ciudad (EMTURYC)

Surf y stand up paddle: accesibles y para todo público

El surf aparece como uno de los principales deportes acuáticos de Mar del Plata. Sus playas tienen olas de diferentes características, lo que habilita la práctica tanto a quienes buscan dar sus primeros pasos como a profesionales.

La falta de experiencia previa o de equipo propio no impide el acceso a esta actividad. Existen escuelas en Playa Grande, Varese y el Torreón del Monje, que están abiertas durante todo el año. Allí es posible tomar clases, alquilar las tablas, trajes y elementos necesarios para comenzar o perfeccionarse.

Por su parte, el SUP es muy recomendable para quienes se inician. Consiste en deslizarse sobre una tabla de mayor tamaño que las de surf convencional, ayudados por un remo, lo que facilita el aprendizaje.

Surf, stand up paddle y kayak se disfrutan en diferentes puntos del litoral marplatense (EMTURYC)

Buceo y parque submarino Cristo Rey

Entre las propuestas acuáticas de Mar del Plata se destaca el buceo. La ciudad cuenta con el parque submarino Cristo Rey, situado cerca de la restinga de Punta Mogotes, a unas tres millas de la costa y a la altura del faro. Este espacio es único en la provincia de Buenos Aires y se compone de embarcaciones hundidas de manera controlada.

Los interesados en aprender a bucear pueden asistir a alguna de las más de cinco escuelas habilitadas para la práctica y formación en la disciplina. El atractivo del parque submarino suma una experiencia singular para quienes eligen explorar el fondo marino.

La pesca en la Laguna de los Padres suma una experiencia distinta para los aficionados a los deportes náuticos en Mar del Plata (EMTURYC)

Pesca deportiva y Laguna de los Padres

La pesca se presenta como otra actividad disponible durante todo el año. Se puede optar por realizarla desde la costa o contratar servicios especializados para vivir la experiencia de la pesca deportiva embarcada, ya sea de altura o media altura. Estas excursiones incluyen el equipo necesario y almuerzo a bordo, ampliando las posibilidades de pasar un día completo en alta mar.

Por fuera del entorno marítimo, la Laguna de los Padres es el espacio elegido por pescadores que buscan otros paisajes. Allí la pesca es posible tanto desde la orilla como en embarcación. Sus aguas calmas también están abiertas a la práctica de remo, canotaje, windsurf y navegación en kayak, canoas, botes y veleros.

En esta zona, el Complejo Recreativo Islas Malvinas ofrece el alquiler de equipos para todas estas actividades. El acceso se realiza por el camino Cacique Cangapol, que también va hacia la Sierra de los Padres.

Para más información sobre actividades deportivas náuticas en Mar del Plata, se puede consultar aquí.