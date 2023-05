Casino utan svensk licens och Spelpaus

Casinon utan svensk licens hittas i huvudsak i länder som Malta, men även Estland och Curacao. Dessa spelsidor har betydligt fler fördelar än deras svenska motparter, i synnerhet när det gäller obegränsade spelupplevelser, lojalitetsklubbar, betalsätt och casinobonusar. En annan fördel med casinon utan svensk licens och spelpaus är att man slipper den så kallade tresekundersregeln på slots. Vill du besöka casinon med ett bredare utbud än vanligt? Då rekommenderar vi att du tar en titt i vår topplista!

Här kan du ta del av alla casino utan svensk licens med utmärkta villkor, fördelaktiga bonusar och imponerande spelbibliotek.

Vad betyder casino utan svensk licens?

I korta drag betyder det att du spelar på ett casino som är licensierad av en annan myndighet än Spelinspektionen. Det kan exempelvis handla om Malta Gaming Authority, CIGA i Curacao, eller Estländska Tull- och skattemyndigheten i Estland.

Ett utländskt casino innebär också att du har helt andra friheter som spelare. Du kan bland annat njuta av VIP-klubbar där du blir belönad desto mer du spelar, antingen med bättre växelkurser och skräddarsydda bonusar – eller utökad Cashback och personliga VIP-managers som ser till att din upplevelse blir mer exklusiv.

Andra skillnader innefattar betalningsmetoder som Bitcoin, Ethereum, Dogecoin och Litecoin. Du kan också välja mellan flertalet e-plånböcker, betalkort och direkta banköverföringar.

Förutom detta får du även njuta av samtliga spel med sina ursprungliga RTP-värden, samt med alla bonusfunktioner tillgängliga. För att sammanfatta casino utan svensk licens anser vi att det är lite som att spela utan stödhjul.

Är det lagligt att spela på utländska casinon utan svensk licens?

Ja, det är helt lagligt att spela utanför Sverige. Information om detta hittar du i spellagen, närmare bestämt första kapitlet. I paragraf §2 nämns också följande: “Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige.”

Spellagen justerades och förnyades den 1:a januari 2019. Efter detta gällde betydligt striktare krav på spelbolagen och spelarna, framförallt kring marknadsföring och bonuserbjudanden. I Sverige ligger fokus på att skydda spelarna med alla tillgängliga medel, så långt det bara går. Jämfört med andra länder ligger Sverige verkligen i framkant när det handlar om ansvarsfullt spelande – men detta medför också riktigt hårda krav som kan sätta käppar i hjulen för gemene man.

Trots att det är lagligt att besöka och spela hos casinon i andra länder finns det risker som du bör väga in i sammanhanget. Casinon utanför Sverige kan bland annat vara svårare att kommunicera med eftersom all kontakt sker på engelska, men deras myndigheter kan också strunta i dina klagomål. Att något är lagligt betyder per automatik inte att det förknippas med positiva aspekter, något vi är måna om att förmedla.

Det finns framförallt en del restriktioner som kan vara irriterande. Geoblockeringar kan dyka upp på vissa casinon, och då ser du inte hela utbudet utan att använda en VPN-tjänst. Det kan även handla om avsaknaden av betalsätt som Swish, Trustly eller Zimpler.

Av denna anledning anser vi att du alltid bör göra en samlad bedömning, innan du börjar spela på ett casino utan svensk licens.

Är det säkert att spela på nätcasino utan svensk licens?

Alla licensierade casinon tar säkerheten på allvar, oavsett var de befinner sig fysiskt. Om de inte gjorde det skulle de aldrig få nya kunder, i synnerhet då ordet sprids snabbt på olika forum. Om du navigerar in på valfritt casino utanför Sverige ser du även att de använder SSL-kryptering via det lilla “hänglåset” till vänster om webbadressen.

Symbolen visar hur säker hemsidan är, samt om säkerhetscertifikatet är giltigt. Du kan också se när den har blivit utgiven. Ett SSL-certifikat är nästan som en legitimationshandling där det framgår vem som står bakom webbsidan.

Utöver detta har samtliga nätcasinon samarbeten med internationella spelutvecklare. Alla bolag som tillverkar casinospel är måna om att omgångarna sker på rätt sätt, specifikt för att det inte ska ske någon ryktesspridning. Av denna anledning används RNG-generatorer som slumpar fram vinster, samtidigt som spelbolagen anlitar tredjepartsföretag för att säkerställa att alla rundor verkligen sker på måfå.

Sist men inte minst anlitas välkända betaltjänstleverantörer på utländska casinon. Dessa aktörer samarbetar inte med oseriösa spelbolag, och de ställer även krav på att transaktionerna ska ske enligt deras interna regelverk. Kort och gott är det väldigt säkert att spela utan svensk licens, så länge casinot är licensierad av någon myndighet, samt att du hittar kända namn bland utvecklarna och betalmetoderna.

Skulle du mot förmodan märka att nätcasinot inte har några populära spel, samt saknar vanligt förekommande betalsätt bör du inte registrera dig. Vi samarbetar för övrigt enbart med respekterade varumärken och licensierade casinon, och vi listar aldrig oseriösa spelbolag här på sidan.

Är vinsterna skattefria på nätcasinon utan svensk licens?

Det finns både skattebefriade och skattskyldiga sådana. För att veta vad som gäller behöver vi dela upp dem i två kategorier, samt förklara hur du avgör om du ska betala skatt eller inte.

Skattebefriade casinon utan svensk licens

Enligt rådande EU-regler är du alltid skattebefriad när du spelar på ett casino inom Europa. Detta gäller även om du besöker sidan från Sverige, så länge sajten inte riktar in sig mot Sverige utan att inneha en nödvändig spellicens.

Vad betyder då tillägget i slutet av meningen? För att göra det så enkelt som möjligt måste casinot vara inriktad mot utländska spelare, utan att inneha någon information på svenska. Det får inte heller förekomma spel för svenska kronor, samt att sidan inte får marknadsföra sig mot svenska spelare.

Vi vet att det kan låta lite svårt att bedöma, men med hjälp av dessa riktlinjer kan du försäkra dig om att inte behöva skatta för dina eventuella vinster. Du kan använda dig av vår checklista för att bedöma huruvida hemsidan riktar sig mot svenskar eller inte:

Kan du sätta in pengar med SEK?

Är innehållet på svenska?

Marknadsförs hemsidan i Sverige?

Använder casinot domänen .se?

Finns det information om spelare i Sverige i villkoren?

Innehåller sajten betalsätt som i huvudsak används i Sverige?

Notera: Om någon av dessa kriterier uppfylls bör du vara medveten om att ditt spelande är skattepliktigt. I Sverige betalar man 30 % i skatt på allt över 100 kr i vinster, något som du fyller i den årliga deklarationen. Lyckligtvis är det väldigt få casinon inom EU som medvetet försöker locka till sig svenska kunder, utan att ha ansökt om en svensk licens.

Skattskyldiga casinon utan svensk licens

Spelar du utanför EU måste du alltid skatta 30 % på det du vinner. Här är reglerna väldigt tydliga, och det enda du behöver hålla reda på är var casinot är registrerad. Du hittar ofta informationen längst ned på hemsidan, eller i villkoren. Curacao är exempelvis beläget några mil utanför Venezuela och är därmed skattepliktigt.

Lista på casinon utan svensk licens

Nedan följer en lista och recensioner om olika casinon utan svensk licens:

Monkaji Casino

Detta är ett helt nytt casino utan licens som innehåller fler än 3 000 spel, men även en välkomstbonus som består av 500 omsättningsfria free spins. Utöver detta ingår även 10 % Cashback varje vecka, också utan omsättningskrav.

Det bästa av allt är att villkoren inte innehåller några begränsningar på hur mycket du kan vinna med bonuspengar.

Tillverkare som du hittar på sidan består av namn som Nolimit City, Relax Gaming, Pragmatic Play, Thunderkick, Play`N GO och Evolution, bara för att nämna ett fåtal. Du kan dessutom sköta dina transaktioner med MiFinity, Skrill, Neteller, Ethereum, Ripple och VISA

Raptor Casino

Här ingår också 500 free spins vid registrering, kombinerat med 10 % Cashback. Du slipper också jobbiga omsättningskrav, samt dryga bonustak och liknande.

Biblioteket är i sin tur fylld med nya spel från världskända tillverkare som NetEnt, Red Tiger, Blueprint, Spinomenal och Playtech. Med fler än 3 200 titlar i lobbyn, kombinerat med 150+ live casino spel finns det något för alla slags spelare.

Betalsätten på sidan innefattar bland annat Rapid Transfer, ecoPayz, MuchBetter, Bitcoin och Volt.

Casoo Casino

Hos Casoo Casino bjuds du på en massiv bonus upp till 2 000 euro, samt 200 free spins för alla nya spelare. Kundtjänsten har dessutom öppet 24/7, medan sidan ståtar med ett utmärkt lojalitetssystem som belönar de allra flitigaste besökarna.

Tillverkare som samarbetar med casinot är ingen mindre än Quickspin, Microgaming, Yggdrasil, NetEnt, Ezugi, iSoftbet, Habanero och Betsoft, endast för att nämna ett fåtal exempel.

Du kan också hitta en dedikerad sektion för Megaways slots, samt att betalningar sköts via moderna metoder som Klarna, Paysafecard, Litecoin, Ethereum, Jeton, Neteller, Skrill, VISA och Mastercard.

Tsars Casino

Detta toppmoderna nätcasino innehåller en saftig välkomstbonus upp till 2 000 euro och 200 free spins, men även en Reload kampanj på 30 % upp till 300 euro varje helg. Dagliga priser utlovas också, i kombination med överraskningar varje onsdag.

Spelutbudet levereras av en hel drös med utvecklare, men framförallt Play´N GO, Evolution, Lucky Streak, Pariplay, Tom Horn, Wazdan, Booming Games, Red Tiger, iSoftBet och Yggdrasil.

Betalningarna sköts i sin tur via Instadebit, Bitcoin, VISA, Mastercard, banköverföringar, ecoPayz, Litecoin och Ethereum.

Casino Friday

Med en välkomstbonus på 100 % upp till 500 euro får du en utmärkt start som spelare, samtidigt som 200 free spins tilldelas i samband med erbjudandet. En lojalitetsklubb finns också tillgänglig för att belöna dig som besöker sidan flitigt, men du hittar även free spins i veckans spel, och ett skräddarsytt erbjudande i live casinot.

Alla de senaste automaterna finns givetvis med i lobbyn, och du kan också sortera innehållet på flera olika sätt. Casino Friday har även egna sektioner för Megaways slots, populära nykomlingar, samt sprillans nya släpp.

Att sköta dina betalningar är inte heller några problem, särskilt med tanke på att du kan välja alternativ som VISA, Mastercard, Jeton, Bitcoin, Skrill och Neteller.

Nya casinon utan svensk licens

Här nedan presenterar vi nya casino utan svensk licens som lanserats i år, eller i slutet av 2022. Samtliga av dessa är även nya casinon utan Spelpaus. Vem vet, du kanske till och med hittar ditt bästa utländska casino?

Vave Casino

Detta sprillans nya kryptocasino ståtar med egenutvecklade spel, men även titlar från kända spelstudion som NetEnt, Nolimit City, Pragmatic Play och Red Tiger.

Med en modern bonus som består av 100 % upp till 1 BTC och 100 free spins kan du verkligen dra nytta av dina Bitcoin, samtidigt som du kan välja och vraka från VIP-klubben och Reload bonusar.

Betalmetoderna består av flera olika digitala valutor som Ethereum, Litecoin och Bitcoin, men även VISA, Mastercard, Apple Pay samt Google Pay.

Sajten lanserades i slutet av 2022 och har snabbt vuxit till en populär plattform med casinospel, betting och live casino.

Skycrown Casino

Hos Skycrown erbjuds alla spelare 100 % upp till 100 euro i bonus vid deras första insättning, samt 100 free spins. I live casinot ingår även 1 % rakeback utan omsättningskrav. Casinodelen innehåller ett utbud som levereras av toppnamn som Pragmatic Play och Yggdrasil, men även Quickspin och Push Gaming.

Utöver dessa finns också flera mindre kända namn som Print Studios, Platipus, Retro Gaming och Swintt för att skapa ett så brett utbud som möjligt.

Du kan även delta i turneringar och lojalitetsklubben, samt njuta av kryptovalutor för dina insättningar och uttag. Andra betalsätt som förekommer är VISA, Mastercard, Paysafecard, ecoPayz. Neteller och Skrill.

Då detta casino online utan svensk licens lanserades så sent som 2023 kan en del geografiska begränsningar förekomma, och vi rekommenderar att du använder en VPN för detta casino.

Goodman Casino

Goodman Casino är ett nytt casino utan Spelpaus på den internationella spelmarknaden. Du hittar först och främst en bonus upp till 500 euro kombinerat med 150 free spins, men även dagliga free spins och veckovisa kampanjer.

I lobbyn finns några av de allra bästa spelen på marknaden, och de levereras av ingen mindre än Playson, Pragmatic Play, Spinomenal, Thunderkick, Quickspin och Play`N GO. Då Goodman Casino har en egenutvecklad app blir det ännu lättare att spela med mobila enheter, och de bidrar även med turneringar och lojalitetspoäng som kan växlas in för ytterligare free spins och insättningsbonusar.

Betalmetoder du hittar på sidan innefattar bland annat Bitcoin, VISA, Mastercard, Maestro, Interac, MuchBetter och MiFinity. Även detta casino öppnade upp under 2023 och ett antal geografiska restriktioner finns fortfarande på plats, något som innebär att sidan fungerar bäst med en VPN-tjänst.

Rolling Slots Casino

Med ett rockigt tema tar Rolling Slots Casino spelaren på ett hårresande äventyr. Sajten är dessutom uttryckligen “VPN-vänlig” vilket passar alldeles utmärkt om några geoblockeringar skulle dyka upp.

Som ny besökare får du dessutom 200 % i matchning upp till 500 euro, samt 200 free spins. Varje vecka belönas du även med 10 % Cashback, och sidan bidrar både med dagliga och veckovisa erbjudanden.

Speltillverkare som finns på sidan inkluderar toppnamn som Relax Gaming, Push Gaming, iSoftbet, Ezugi, Play´N GO och Evolution, bara för att nämna ett fåtal. Du kan också välja mellan slots, bordsspel och livesända upplevelser.

Betalningarna sköts sedan med välkända alternativ som MiFinity, VISA, Mastercard, Paysafecard och Bitcoin. Sajten lanserades redan år 2021 men fick en uppfräschning under 2023.

Justbit Casino

Hos Justbit blir du överraskad med en hel drös av bonusar direkt efter registrering. Du kan bland annat ta del av 100 % upp till 250 euro vid din första insättning, sedan fortsätta med 25 % upp till 500 euro med din andra. Vid den tredje får du dessutom 75 free spins. Via VIP-klubben kan du bli belönad med “det lilla extra”, såsom fysiska gåvor och resor.

Spelutbudet på sajten består av slots, live casino och sportsbetting i huvudsak, men även jackpottar och Megaways automater. Tillverkarna som levererar innehållet är namn som Bgaming, Play´N GO, Nolimit City, Red Tiger, Hacksaw Gaming och Wazdan, något som banar väg för utmärkta omgångar med flertalet bonuslägen och finesser.

Dina uttag sköts enbart med kryptovalutor, framförallt Litecoin, Tether, Ripple och Bitcoin, medan insättningar godtas med VISA och Mastercard. Justbit slog upp dörrarna under 2023 och är redo att ta emot alla moderna spelare som uppskattar digitala valutor.

Casino utan Spelpaus

När du vistas på utländska marknader går det inte att aktivera en Spelpaus. Vi vill understryka att det är ett utmärkt verktyg för att hindra missbruk och andra problem som är relaterade till spel för pengar, samt att du aldrig bör kringgå en avstängning genom att ta del av spel utan Spelpaus.

Spelpaus togs fram i samband med avregleringen av den svenska spelmarknaden den 1:a januari 2019. Syftet är att du har möjlighet att stänga av dig från samtliga svensklicensierade casinon med endast ett knapptryck, men även direktreklam, fysiska casinon, spelbutiker och trav. Ett casino med Spelpaus och Trustly är den nya standarden inom den svenska spelbranschen.

Hur fungerar Spelpaus?

Spelpaus fungerar med hjälp av ett nationellt avstängningsregister. Denna speglas hela tiden mot alla nätcasinon i Sverige för att se till att du aldrig kan komma runt en avstängning som är aktiv. Spelbolagen är dessutom skyldiga att kontinuerligt bevaka att avstängda personnummer inte har tillgång till deras utbud.

För att påbörja en Spelpaus gör du såhär:

Besök sajten spelpaus.se Välj hur länge du vill stänga av dig Bekräfta att du vill aktivera en Spelpaus Godkänn och legitimera dig med e-legitimation Klart!

Alternativen du kan välja mellan är tidsperioderna 1 månad, 3 månader, 6 månader, och tills vidare. Om du väljer det sistnämnda kan du inte avbryta avstängningen förrän 12 månader har passerat. Du kan för övrigt aldrig stoppa en Spelpaus i förtid, och det går inte heller att ångra en pågående avstängning.

Kan man spela på utländska casinon om man har stängt av sig hos Spelpaus?

Ja, du kan spela utan Spelpaus om du vistas på utländska casinon. Detta är dock inget vi rekommenderar med tanke på att en Spelpaus används för att skydda dig mot spelrelaterade problem. Vet du om att du lider av missbruk eller ett överdrivet spelande är det bättre att låta avstängningen pågå.

Hos utländska casino gäller inte samma nivå av ansvarsfullt spelande som i Sverige, och det finns många risker förknippade med detta. I värsta fall kan det leda till ett ohälsosamt mönster där du spelar för mer än du har råd att förlora.

Nackdelen med casinon utan spelstopp är att självuteslutningar eller avstängningar måste aktiveras för varje sajt du är medlem hos, alternativt med hjälp av mjukvaror eller appar som förhindrar åtkomsten till casinosidor på nätet.

Erbjuder utländska casinon något alternativ till Spelpaus?

Spelbolagen själva har inga liknande lösningar som Spelpaus, men de erbjuder däremot manuella avstängningar via ditt spelkonto. För att göra detta behöver du klicka på “Self-exclusion” eller liknande, för att sedan godkänna att du vill bli avstängd på sajten.

Notera att du måste stänga av dig från alla casinon en och en, en tidskrävande process som dessutom måste upprepas för varje ny sida du skapar ett konto på i framtiden.

Det finns dock några bättre sätt att blockera dig från spel utanför Sverige. De tre mest kända apparna för detta syfte är Gamban, Gamblock och Betblocker, något vi kommer berätta lite mer om nedan.

Gamban

Appen stoppar tillgången till fler än 60 000 spelsajter världen över. Den fungerar dessutom i Windows, MacOS, iOS och Android. Som ny användare kan du använda det gratis i 7 dagar, sedan kostar det cirka 30 kr i månaden. Gamban aktiveras i samtliga enheter i hemmet, samt att deras svartlistade sajter uppdateras kontinuerligt.

Gamblock

Gamblock fungerar genom att blockera tillgång till casinon. Programvaran använder en databas med tusentals kända spelsidor för att identifiera och stoppa dem. Den är dessutom mer avancerad än de andra apparna i denna lista, framförallt då du inte kan kringgå mjukvaran via VPN, TOR eller proxyn.

En annan fördel är att nylanserade casinon blir blockerade mer effektivt tack vare effektiva algoritmer och heurestik. Kostnaden för Gamblock är däremot högre, och du behöver betala runt 185 kr per månad för att använda det.

Gamban finns att ladda ned till iOS, Android, Windows och MacOS.

Betblocker

Betblocker är ett gratis alternativ för dig som inte vill betala pengar för att skydda dig. I skrivande stund blockerar den fler än 85 000 spelsidor och 1 500 appar. Tjänsten har även runt 7 000 aktiva användare, och konfigurationen tar endast 2 minuter att genomföra.

Du hittar Betblocker till Windows, Linux, Mac, iOS, Android och FireOS.

Hur registrerar man sig på casino utan svensk licens?

Om du vill komma igång kan du följa våra enkla steg nedan:

Välj en kategori av casinon du föredrar Klicka på “Spela nu” Registrera dig genom att ange uppgifter som namn, adress, telefonnummer. Gör din första insättning med en betalmetod du föredrar. Välj om du vill aktivera din välkomstbonus och börja spela!

Notera: En del utländska casino utan registrering använder istället ditt telefonnummer, en process som skickar en PIN-kod för inloggning. Detta är en mer effektiv variant jämfört med de traditionella och kompletta registreringarna.

Kan man spela casino utan svenk licens utan konto?

Ja, dessa sajter använder ofta en kontolös registrering via SMS. Du knappar in ditt telefonnummer, sedan skickar casinot en 6-siffrig kod som du använder för att verifiera din identitet. Denna process kan sedan upprepas när du återkommer vid ett senare tillfälle.

Notera att spelsidorna som är kontolösa inte nödvändigtvis erbjuder Trustly eller Zimpler som betalningsleverantör. Detta har att göra med att de sakta men säkert börjat lämna den internationella spelmarknaden, specifikt när det gäller svenska kunder. Vissa sidor har dock fortfarande kvar Zimpler.

För att kompensera för bortfallet har vissa spelbolag valt att samarbeta med andra betalmetoder med liknande funktionalitet istället. Några exempel på dessa är Volt och SEPA banköverföringar.

En del utländska casinon utan konto är så kallade kryptocasinon. På dessa sidor används bland annat Bitcoin, Ethereum och Litecoin i stor utsträckning, och de är ofta exklusiva till casinot då de inte vill anlita betalsätt med traditionella betalsätt. Dessa sidor förekommer flitigt i Curacao, men även Malta får tillgång till krypto någon gång under 2024.

KYC-kontroller krävs vanligtvis när du vinner större belopp

Trots snabbregistreringar måste du nästan alltid genomföra en KYC-kontroll eller Know Your Customer. En sådan aktiveras i vanliga fall när du begär ett uttag, eller om du vinner mer än 2 000 euro. I vissa fall kan du även behöva genomföra den redan vid din första insättning.

En KYC är dessvärre något som tar lite tid eftersom du behöver bifoga en kopia på ditt pass, ID-kort eller räkningar som styrker din adress. Lyckligtvis behöver du endast göra detta en gång, och kontrollen används för att minimera fusk, penningtvätt eller kriminella aktiviteter.

Hur verifierar man sig på nätcasino utan svensk licens?

För att genomföra en KYC verifiering krävs följande:

Klicka på “Verify my account” eller liknande i ditt spelkonto. Det kan även heta “KYC” samt “Know Your Customer”. Bifoga kopior av giltiga ID-handlingar som pass eller körkort, alternativt en räkning som styrker att de skickas till din adress. Notera att identitetshandlingarna inte får vara täckta eller manipulerade på något vis. Vill du inte skicka in kopior av känsliga uppgifter kan du istället skicka en bild på ett betalkort där ditt namn och signatur framgår. I vissa fall godtas också skärmdumpar från e-plånböcker eller internetbanker.

Kan man registrera sig med BankID på casino utan licens?

Nej, det finns ingen möjlighet till BankID registreringar på utländska casinon. Du kan fortfarande snabbregistrera dig via betalmetoder som Zimpler som i sin tur använder BankID för att verifiera transaktionen, men renodlade BankID casinon finns enbart på den svenska marknaden.

BankID är ett av de mest säkra sätten att verifiera din identitet. Trots detta är det många som väljer att spela på casinon som saknar legitimeringsmetoden. Det kan bero på flera anledningar, men bland annat för att undvika BankID-bedrägerier.

En del spelare kanske till och med saknar ett BankID och vill inte skaffa det. Då är också casinon i andra länder det enda alternativet om du vill spela för pengar.

Insättningar och uttag på casino utan licens

Ett onlinecasino utan licens har betydligt fler betalsätt att bjuda på. Du kan ofta välja bland en hel lista av metoder, jämfört med endast ett fåtal på svensklicensierade sajter. Ett casino brukar ofta visa upp de tillgängliga betaltjänstleverantörerna via rubriker som “Payments” eller “Transactions”, längst ned på hemsidan.

Det positiva med transaktionerna är att de levereras av välkända aktörer inom finansbranschen, såsom VISA, Mastercard, Skrill, Neteller, ecoPayz och Zimpler. Du kan också hitta flera metoder som inte är lika vanliga i Sverige, till exempel PayPal, Google Pay och MiFinity. Förutom dessa finns också tillgången till kryptovalutor, i synnerhet på sajter registrerade i Curacao.

Det tråkiga är att en del avgifter kan tillkomma vid insättningar och uttag. Du kan också behöva stå för en valutapåväxling då utländska casinon använder euro och amerikanska dollarn. Mycket av detta vägs dock upp av det stora antalet betalsätt som finns tillgängliga.

Fungerar insättningar från svenska bankkonton och kort på utländska casinon?

Ja, du kan absolut använda dig av banköverföringar och kort utgivna i Sverige. Det du bör tänka på är att casinon kan tillämpa avgifter för VISA och Mastercard, samt att Spelinspektionen kan blockera insättningar till casinon de anser bryter mot den svenska spellagen.

Om du märker att du inte kan genomföra en transaktion från Sverige rekommenderar vi att du provar en annan betalmetod istället. Casinosidorna på andra marknader hjälper dig dessutom gärna om du tar kontakt med deras kundsupport.

Är det möjligt attt göra snabba uttag på casino utan svensk licens?

Ja, det är möjligt, men det beror på vilka betalningsmetoder som erbjuds av casinot. Vissa betalningsmetoder som Skrill och Neteller, kan erbjuda snabba uttag inom några timmar eller till och med minuter. Detta gäller dock enbart från casinot till e-plånboken, och om du vill ta ut pengarna till ditt bankkonto i Sverige kan du behöva vänta upp till 24 timmar.

Kryptovalutor som Bitcoin och Litecoin kan också erbjuda snabba uttag, vanligtvis på direkten – eller inom loppet av några minuter. Banköverföringar och kreditkor kan ta längre tid att behandla, och därmed leda till uttagstider mellan 1 till 5 dagar.

Har casinot däremot tillgång till Zimpler får du pengarna omedelbart, specifikt då tjänsten samarbetar med samtliga svenska storbanker. Ett casino utan svensk licens med snabba uttag är alltid att föredra, särskilt när du har möjligheten till det.

Betalningsmetoder på nätcasino utan spelpaus

Här presenterar vi de mest förekommande betalsätten som du hittar på ett casino utomlands. Tänk på att många av dem även förekommer på svensklicensierade spelsidor, något som kan innebära en trygghet för dig som spelare.

Några betalmetoder är däremot helt unika för den utländska spelbranschen. För att underlätta förklarar vi hur samtliga av dem fungerar, endast så att du får en tydligare bild av vad du kan förvänta dig.

Betalkort / kreditkort

Visa och Mastercard är två av de största och mest välkända betalkorten i världen. Båda företagen erbjuder kredit- och betalkort som kan användas för att göra köp online, men också insättningar hos nätbaserade casinon.

Korten är väldigt säkra då de innefattar säkerhetsfunktioner som 3D Secure för att skydda din kortinformation mot bedrägeri och obehörig användning. Den enda riktiga nackdelen är att du kan behöva vänta 1-5 dagar på att vinsterna landar på bankkontot som är kopplat med kortet.

Trustly

Trustly är en svensk betalningstjänst som möjliggör direktbanköverföringar från bankkonton till casinon och andra företag på nätet. Casino utan svensk licens med Trustly var länge vanligt förekommande på casinon utanför Sverige, men har numera lämnat den “gråa” spelmarknaden. Du hittar den endast hos svenska casinon i dagsläget, vanligtvis Pay N Play sidor.

Genom att använda online casino utan svensk licens med Trustly kunde spelare göra insättningar och uttag från sitt bankkonto, utan att behöva skapa ett separat konto eller använda tredjepartsleverantörer. Trustly anses vara en säker och pålitlig betalningsmetod, och användare behöver inte oroa sig för extra avgifter eller långa behandlingstider. Samtliga transaktioner sker inom loppet av några sekunder, eller högst 15 minuter.

Zimpler

Zimpler är en betalningstjänst som fortfarande hittas på casinon utanför Sverige. Tjänsten möjliggör bland annat smidiga betalning från mobiltelefoner och surfplattor, mycket tack vare att du godkänner transaktionerna med BankID. Som användare behöver du inte heller skapa ett konto vilket snabbar upp det hela väsentligt.

Precis som Trustly fungerar Zimpler med direkta banköverföringar. De allra flesta storbanker samarbetar med tjänsten, exempelvis SEB, Nordea, Handelsbanken och Swedbank.

Siru

Siru Mobile är en mobilbaserad betalmetod som endast finns på casinon utanför Sverige. Den möjliggör enkel och smidig betalning från framförallt telefonen, och du behöver inte skapa något konto.

Siru fungerar genom att du gör en insättning med hjälp av ditt mobilnummer, och beloppet dras sedan från nästkommande mobiltelefonräkning.

Brite

Brite är en utmanare till Trustly, men finns för närvarande enbart på den svenska marknaden. För tillfället är det fortfarande få sajter som har anlitat Brite, men vi förutspår att den blir mer användbar i framtiden – särskilt då du använder ditt BankID för att verifiera transaktioner. Metoden har även samarbeten med svenska storbanker för omedelbara överföringar.

Kryptovalutor

Kryptovalutor har blivit alltmer populära på casinon utan svensk licens. Detta beror på att digitala valutor som Bitcoin, Ethereum och Litecoin erbjuder snabba, säkra och anonyma transaktioner.

Många spelare föredrar också att använda kryptovalutor för att undvika transaktionsavgifter, men även för att slippa behöva dela personlig information med casinot. Dessvärre finns kryptovalutor nästan uteslutande i Curacao, även om planer finns för att införa dem inom EU-baserade casinon i Malta under nästkommande år.

PaysafeCard

Paysafecard är en förbetald kortbaserad betalningslösning som låter spelare göra insättningar på sina casinokonton, utan att behöva lämna ut personlig eller finansiell information.

För att använda Paysafecard köper du ett förbetalt kort i en butik eller online, som innehåller en 16-siffrig kod som används för att göra insättningar. Paysafecard erbjuder snabba insättningar och är ett populärt alternativ bland spelare som föredrar att inte använda banköverföringar eller kreditkort. Den enda riktiga nackdelen är att den inte kan användas för uttag.

Behandlingstider på casinon utanför Sverige

En trist aspekt med transaktionsmetoderna är att casinon ibland tillämpar olika behandlingstider. I det stora hela innebär det att fördröjningar på 24 upp till 96 timmar kan förekomma, innan transaktionen blir godkänd. Ofta har det att göra med beloppets storlek, eller om sajten använder sig av automatiska kontroller eller manuella sådana.

Vi vet att detta kan vara en tråkig sak för många, men för att undvika väntetider rekommenderar vi att du granskar villkoren noga, innan du registrerar dig. Du hittar ofta en notis om behandlingstider i “Terms And Conditions” länken.

Uttagsgränser

Även om det inte finns några insättningsgränser kan casinon utomlands använda uttagsgränser. Dessa tillämpas när du tar ut ett belopp som är högre än vanligt, ofta mellan 10 000 eller 50 000 euro. Skulle du vinna mer än så kan sajten även dela upp vinsten i månatliga omgångar.

Gränserna är inte kopplade med betalmetoderna, utan handlar istället om riktlinjer som spelbolagen själva har satt upp.

Bonusar på casinon utan svensk licens och Spelpaus

Bonusar och kampanjer är frekvent förekommande på utländska casinon. Det finns inga begränsningar gällande antal erbjudanden vilket är ett stort plus. Du hittar många olika typer att välja mellan, inklusive välkomstbonusar, insättningsbonusar, free spins, Reload bonusar, no deposit bonusar, Cashback och lojalitetsprogram.

Välkomstbonus

En välkomstbonus kan vara vilket erbjudande som helst. Den gemensamma faktorn med alla välkomstbonusar är att de enbart delas ut för nya kunder. Du kan därmed inte nyttja erbjudandet mer än en gång. Nya utländska casinon använder ofta en välkomstgåva för att attrahera fler besökare.

Insättningsbonus

En insättningsbonus är precis som det låter, ett erbjudande som aktiveras vid en insättning. Du kan få dem i samband med välkomstbonusar, men även som fristående Reload kampanjer. Många casinon använder flera insättningsbonusar med varierande matchningsprocent, kombinerat med ett antal free spins.

Erbjudandena varierar kraftigt och ibland får du bara en matchning på ditt insatta belopp. Hos casinon registrerade inom Europa brukar du inte få fler än en matchning, medan sajter i Curacao brukar innehålla fler steg.

Exempel: Du sätter in 10 euro och beloppet matchas med 100 % upp till 1 000 euro. Med 10 euro får du därmed 20 euro att spela för.

Free spins

Free spins är en typ av bonus som erbjuds flitigt på onlinecasinon. De ger spelare möjligheten att snurra hjulen gratis, utan att satsa några egna pengar. Gratissnurr kan användas för att spela I specifika spelautomater, och de är ett populärt sätt för casinon att locka nya spelare, eller belöna befintliga besökare.

Free spins hittas både som välkomstbonusar, eller som en del av ett bonuspaket. Du kan också få free spins via veckovisa kampanjer, VIP-klubbar, eller lojalitetserbjudanden.

Cashbackbonusar

Cashback är en typ av bonus som ger spelare en viss procentandel av deras förluster tillbaka som bonuspengar. De kan vara en del av en välkomstbonus, eller en återkommande kampanj. Cashback är ett sätt för casinon att visa uppskattning till sina spelare, men även ge dem en extra chans att vinna.

Vanligtvis erbjuds 10 % i Cashback, men du kan få upp till 25 % genom att avancera i VIP-nivå. Flera casinon använder också olika nivåer av Cashback.

Tävlingar & Kampanjer

Tävlingar och turneringar på online casinon utanför Sverige är vanliga, och kan inkludera allt från slots till pokerturneringar. Dessa tävlingar kan erbjuda stora priser, som biljetter till olika evenemang, eller enorma kontantvinster.

Många utvecklare har också sina egna turneringar som vanligtvis hittas under “Promotions” kategorin. Där kan du se vad som krävs för att delta, samt hur mycket du kan vinna.

Bonus utan insättning

No deposit bonusar är en typ av bonus som ger spelaren en viss summa bonuspengar eller free spins, utan att kräva någon insättning. Detta kan vara en del av en välkomstbonus eller en återkommande kampanj. En bonus utan insättning är ett sätt för spelsajter att locka nya spelare, men även ge dem en chans att prova spelen utan risk.

Nackdelen med dessa erbjudanden är att de ofta innehåller höga omsättningskrav. Detta beror helt enkelt på erbjudandets utformande.

Bonus utan insättningskrav

En bonus utan insättningskrav är väldigt sällsynt. Om du hittar ett sådant erbjudande får du en viss summa bonuspengar eller free spins, utan krav på varken insättning eller omsättning.

Vanligtvis ingår dessa bonusar i VIP-klubbarna som gåvor. Det kan röra sig om fysiska prylar som iPhones, iPads, surfplattor eller flygbiljetter. Tänk bara på att du måste uppnå en viss VIP-nivå innan du kan ta emot dem.

Bäst casinobonusar på utländska casinon utan svensk licens

Casoo Casino: Upp till 2 000 euro + 200 free spins

Tsars Casino: Upp till 2 000 euro + 200 free spins

Need For Spin Casino: Upp till 1 000 euro + 300 free spins

Betmartini: 100 % upp till 500 euro

Casino Friday: 100 % upp till 500 euro

Skillnader på svenska och utländska casinon

I denna del ska vi ta en närmare titt på hur svenska casinon skiljer sig gentemot deras utländska motparter. Vi har samlat dem i flera huvudrubriker för en enklare överblick. Färre gränser

Att du inte behöver bry dig om påtvingande insättningsgränser kan vara en frihetskänsla för många. I Sverige är det nämligen så att du måste ange gränser för dag, vecka och månad varje gång du registrerar dig på ett nytt casino.

Andra restriktioner som saknas helt och hållet utomlands är 3-sekunders regeln i slots. Du kan därmed snurra hur mycket och hur ofta du vill. Autoplay funktionen är också tillgänglig vilket ger dig friheten att aktivera flera snurr med endast ett knapptryck.

På casinon i andra marknader ingår också alla bonuslägen i automaterna, utan att de skalas bort. Slots från exempelvis ELK Studios har X-iter funktionen borttagen i Sverige, ett läge som möjliggör köp av flera olika bonuslägen. Något sådant behöver du alltså inte bekymra dig om på casinon utan svensk licens.

Fler bonusar

Spellagen begränsar bonuserbjudandena i Sverige till endast en bonus per spelare. De gäller dessutom för varje licens vilket betyder att om du redan utnyttjat en bonus hos ett systercasino så kan du inte ta emot en bonus på ett annat varumärke inom samma koncern.

Hos casinon i andra länder finns inga sådana regler. Du är fri att ta emot hur många bonusar du vill, och många casinon ståtar också med flertalet incitament redan från första början. Du kan med fördel välja och vraka bland otaliga bonusar på ett och samma casino.

RTP-värden skiftar inte

En tråkig sak med den svenska spelbranschen är att casinon kan ändra RTP-värdet i spelen på egen hand. Utvecklarna levererar titlarna med ett spann från 84 % upp till 97 %, och det är upp till varje spelbolag att justera dem enligt eget tycke.

Anledningen till detta är att Sverige anses vara en mindre attraktiv marknad. På grund av detta vill spelsidorna vinna tillbaka förlusterna genom att justera återbetalningsprocenten till ett lägre värde. Detta märks dessutom inte förrän du går in på djupet och granskar värdet manuellt.

Spelar du utanför Sverige kan du njuta av originalvärdet, precis som utvecklaren hade tänkt från första början.

Fler betalmetoder att välja från

Tyvärr är många svenska casinon utrustade med endast ett fåtal betalsätt att välja från. I flera fall är dessutom Trustly eller Zimpler exklusiv vilket betyder att andra metoder inte får konkurrera med dem. Som spelare har du därmed färre betalmetoder att välja från, om du skulle ha några personliga favoriter. Denna skillnad märks allra tydligast på Pay N Play casinon.

När du vistas på utländska spelmarknader kan du sätta in via Bitcoin eller andra kryptovalutor, men även flertalet e-plånböcker. I Sverige finns ingen möjlighet att spela med digitala valutor, och här skiljer sig spelmarknaderna väsentligt från varandra.

Du spelar också med euro i de allra flesta fall vilket kan vara en fördel beroende på växelkursen.

För bara några år sedan fanns även spelbolag utan svensk licens med Trustly, men denna möjlighet försvann i samband med att betalmetoden lämnade utländska marknader. Utländska casino med Swish saknas dessvärre helt och hållet, men det beror på att metoden använder svenska telefonnummer.

Större utbud med många utvecklare du inte stött på tidigare

Biblioteken hos utländska casinon är inte bara mer omfattande, utan innehåller även fler tillverkare. Du kan därmed finna många slots och andra casinospel som inte är tillgängliga på den svenska spelmarknaden.

På den svenska spelmarknaden införs också licenskrav på spelmjukvara den 1:a juli 2023. Detta betyder att tillverkarna måste betala extra för att få verka i Sverige, något som många inte är villiga att göra.

Snabbregistreringar utan BankID

Att du kan registrera dig på direkten är en stor fördel. I Sverige används BankID för detta syfte, men utomlands får du istället en PIN-kod skickad via SMS. Båda sätten fungerar ungefär likadant, med skillnaden av att du inte behöver något BankID för att spela.

Alla vill inte heller ha ett BankID och då är det bra att ett alternativ finns.

Spellicenser på casino utan svensk licens

Tänk på att alltid försäkra dig om att casinot du spelar på har en licens. Även om den är utgiven i ett annat land är det av största vikt att casinot är licensierad av en tillsynsmyndighet, framförallt för att göra vistelsen säker för dig som besökare.

Att spela på casinon som helt saknar licens är både farligt och riskfyllt. Av denna anledning förklarar vi hur spellicenserna fungerar hos de olika spelmarknaderna utanför Sverige.

MGA Casinon

Ett casino som är registrerad i Malta har en licens från Malta Gaming Authority. Denna myndighet fungerar ungefär som Spelinspektionen, med skillnaden av att reglerna är aningen mer avslappande när det kommer till bonusar.

MGA-casinon omfattas av ett högt spelansvar, däremot inga påtvingade åtgärder. Du kan också skicka klagomål till myndigheten vid tvister, eller begära rådgivning om något inte gått rätt till. MGA är en respekterad aktör inom den internationella spelbranschen, och de allra flesta nätcasinon inom EU har sin bas i Malta.

Varför många spelbolag flockar till landet har att göra med den lägre spelskatten, men också förmånliga villkor för nyetablerade företag. Malta är också en solig medelhavsö med utmärkt väder nästan hela året, samt att all kommunikation sker på engelska.

Under 2024 införs ett regelverk som tillåter kryptovalutor på MGA-casinon. Denna kommer dock vara kraftigt reglerad jämfört med spelsidor utanför EU.

Curacao Casinon

I Curacao har många spelbolag valt att etablera sig då det är en marknad som tillåter kryptovalutor. I mångt och mycket saknas flertalet restriktioner, men även nivån av spelansvar är nästintill obefintligt. Myndigheten som ser till att du spelar säkert med krypterade anslutningar kallas för CIGA.

Många av de största och mest omfattande bonusarna hittas i Curacao, specifikt då det är billigt att etablera sig där. Licenssystemet har dock varit under kritik länge, och en modernisering har utlovats de närmsta åren.

EMTA Casinon

Estländska tull- och skattemyndigheten reglerar allt spel för pengar i Estland. Landet har blivit känd som en utmanare till Malta då de även tillåter internationella besök, samtidigt som spelarna får tillgång till attraktiva bonusar och mer frihet. Kostnaden för att ansöka om licens i landet är något högre vilket resulterar i något färre lanseringar, men många tror att EMTA har god potential att växa i framtiden.

Skillnaden med EMTA jämfört med de andra licenserna i listan är att spelansvaret är högre än genomsnittet, samt att du måste vara 20 år gammal innan du kan spela. Det är också en nyare marknad som kan komma att ändra sina regler under de närmsta åren.

Spelutbud på casino utan Spelpaus

Det roligaste med casino är givetvis spelen som erbjuds. Hos casinon i andra marknader har du ett mycket bredare utbud än du kanske är van vid i Sverige, något som resulterar i en högre dos av underhållning.

Vilka slags spel kan du då hitta? Allt detta förklarar vi nedan.

Slots

Spelautomater eller slots fungerar genom att spelaren satsar pengar och trycker på en knapp för att börja spela. Hjulen börjar snurra, och när de stannar kan symbolerna på hjulen bilda en vinnande kombination, eller helt enkelt leda till en förlust.

Vinsterna bestäms av spelreglerna och utbetalas till spelarens konto. Moderna spelautomater använder även en slumptalsgenerator för att garantera en rättvis och slumpmässig spelupplevelse, något som även är fallet på utländska casinon.

För att göra slots ännu roligare ingår ofta speciella bonuslägen som multiplikatorer, expanderande ytor, omsnurr och free spins. Dessa kryddar dina vinster ytterligare, om du har turen på din sida.

När du spelar på nätcasinon i andra länder märker du snabbt att det finns en betydligt större skara utvecklare som visar upp sina slots i biblioteket. Du kan också välja bland kända namn som Nolimit City och Relax Gaming, men även NetEnt och Big Time Gaming.

Betting utan svensk licens

Casinon utanför Sverige har ofta kombinerade spellicenser som inkluderar både odds och casino. Detta benämns som betting utan svensk licens, och innefattar populära idrottskategorier som Fotboll, Ishockey, Tennis, Basket och så vidare. I många fall kan du även spela i realtid via live betting.

Betting på casinon utanför Sverige kan dessutom omfatta allt från sportsbetting till politiska val, alternativ udda sporter som MMA eller E-sport. Du kan dessutom använda olika typer av satsningar, inklusive singlar, multiplar och diverse system.

Live Casino

Live casino är en kategori som erbjuder spel med dealers som filmas och strömmas i realtid. Detta kan ske antingen via din dator eller mobila enhet. Du kan även interagera med croupiern och andra spelare via en chattfunktion, och delta i kategorier som Backjack, Roulette, Baccarat och diverse spelshower.

Live casino ger en mer autentisk spelupplevelse och kan vara ett bra alternativ för spelare som vill uppleva känslan av att delta på ett fysiskt casino hemifrån. Den största skillnaden med live casino på sajter utanför Sverige är att de levereras från många olika tillverkare som Ezugi, Authentic Gaming, Playtech, Evolution och Pragmatic Play, bara för att nämna några.

I Sverige brukar du bara få spel från en tillverkare, vanligtvis Evolution. Du får därmed betydligt mer rent innehållsmässigt genom att spela på ett casino utan svensk licens.

Bingo

Bingo är populärt utomlands eftersom du kan delta tillsammans andra spelare från hela världen. Spelare köper bingobrickor och markera numren som dras slumpmässigt av en generator. Vinsterna varierar beroende på spelets regler, och kan inkludera både kontantpriser och andra belöningar.

Bingo på online casino kan erbjuda en rolig och social spelupplevelse, och det är dessutom en kategori som ofta saknas på svenska nätcasinon. I dagsläget finns det även flera olika varianter av bingo med olika mängd bollar, endast för att skapa en större variation.

Poker

Poker är ett bordsspel som spelas mot andra deltagare. Den skiljer sig också från många andra spel eftersom du kan använda skicklighet för att utmanövrera dina motståndare. Du satsar pengar i en pott och försöker skapa den bästa möjliga handen baserat på korten du får, samt de gemensamma korten på bordet.

Vinsterna fördelas mellan spelarna via den bästa handen, eller den som lyckas bluffa så att de andra spelarna ger upp sina kort. Pokerspel kan variera i svårighetsgrad och kan inkludera olika varianter som Texas Hold’em, Omaha och liknande. Utländska casinon brukar ofta arrangera olika turneringar inom poker, med tusentals euro i potten.

E-sport

E-sport är en slags tävling där spelare deltar mot varandra i olika dator- eller konsolspel. Tävlingarna kan ske online, eller på evenemang med publik. E-sport tävlingar kan bland annat inkludera spel som Counter-Strike, League of Legends, Dota 2 och Fortnite.

E-sport är också en snabbt växande och populär form av underhållning. Detta resulterar i många möjligheter till betting, i synnerhet på casinon utan svensk licens.

Fördelar och nackdelar med casino utan svensk licens och Spelpaus

Fördelar

Spelbiblioteken är större och mer omfattande

Du hittar ofta både odds och casinospel på en och samma sajt

Tillgång till återkommande bonusar och VIP-klubbar utöver välkomstbonusen

Möjlighet att delta i turneringar och tävlingar

Du kan ta del av Cashback som ersätter dig procentuellt när du förlorar

Inga påtvingade insättningsgränser

Färre restriktioner gällande bonuslägen i spelen

Ingen 3-sekunders regel

Autoplay fungerar

Inga flexibla RTP-värden

Kryptovalutor

Fler sätt att sköta betalningar

Spel med andra länders valutor som euro

Möjlighet att spela utan BankID

Du kan spela på casino utan Sverige

Nackdelar

30 % i skattekrav på casino registrerade i Curacao

Svårt att bedöma om ett casino riktar sig mot Sverige eller inte (specifikt för att undvika skattekrav inom EU)

Trustly casino utan Spelpaus saknas numera helt och hållet

Casino utan svensk licens med Swish finns inte

Pay N Play casino utan svensk licens har minskat i antal de senaste åren

Zimpler finns fortfarande på en del sajter, men börjar försvinna allt mer

Spelansvaret är lägre

Många casinon kräver fullständiga registreringar

Ingen Spelpaus

Sammanfattning

Casinon utan svensk licens ligger helt utanför den svenska spelmarknaden. De erbjuder en unik möjlighet att spela på helt andra premisser, men framförallt när det handlar om att lägga ansvaret på dig som individ. Du bestämmer själv huruvida du vill använda spelgränser eller inte, samt hur många bonusar du önskar att ta emot. Att hitta ett nytt casino på utländska marknader är dessutom mycket enklare då de lanseras i allt snabbare takt.

Många av dessa casinon är licensierade av regleringsmyndigheter i andra länder, och erbjuder sina tjänster till spelare över hela världen, inklusive svenska besökare. Eftersom de inte är licensierade av Spelinspektionen är de inte heller begränsade av de strikta reglerna och begränsningarna som gäller för svenska online casinon.

Det är viktigt att notera att det kan finnas risker med att spela på casinon utanför Sverige, eftersom de kanske inte uppfyller samma nivå av skydd som svenska casinon. Dessutom kan du behöva betala skatt för det du vinner.

Sammanfattningsvis är casinon utanför Sverige ett alternativ för dig som söker ett större utbud av spel med mindre begränsningar. I mångt och mycket påminner det om den gyllene eran av spelande, innan den nya spellagen infördes. Vi önskar dig lycka till!

Vanliga frågor

Är det lagligt att spela utanför det svenska licenssystemet?

Ja! Det finns inga juridiska hinder för att spela utomlands. Detta är också reglerat i spellagens första kapitel, samt i den andra paragrafen. Notera dock att du inte har tillgång till utländska casinon med BankID när du spelar utomlands.

Måste jag ha VPN för att spela på casinon utan svensk licens?

Nej, men många casinon kan innehålla geografiska blockeringar som resulterar i ett mer avskalat utbud. För att kontrollera hur många spel som verkligen finns på sajten kan du använda en VPN och ansluta till något annat land.

Vilket casino utan svensk licens är bäst?

Frågan är helt och hållet subjektiv, men du hittar många utmärkta alternativ i våra topplistor längst upp på sidan. Bästa casino utan svensk licens innehåller vanligtvis många kategorier av spel, kombinerat med bonusar som tillämpar låga omsättningskrav. Många sajter är casino utan Spelpaus och Trustly, däremot kan du använda andra populära betalsätt och stänga av dig manuellt.

Kan jag snabbregistrera mig på casinon utanför Sverige?

Ja, men inte på alla sajter. Har du tur kan du skapa ett konto via ett SMS som skickas till din telefon. Tänk bara på att KYC-kontroller (Know Your Customer) måste genomföras vid större vinster. Casino utan svensk licens med BankID saknas i allt större omfattning idag, särskilt efter att utländska casino med bankid minskat i antal efter att Trustly drog sig ur.

Kan jag spela även om jag har aktiverat en Spelpaus?

Rent praktiskt kan du spela på casinon utanför Sverige. Casino trots spelpaus är något vi absolut inte rekommenderar, särskilt med tanke på att en självuteslutning är en åtgärd som finns till för att du tappat kontrollen av ditt spelande. Att spela casino med Spelpaus bör undvikas så långt som möjligt.

Hur stänger jag av mig på casinon utan svensk licens?

Du kan gå in på ditt spelkonto och klicka på “Self-exclusion”, alternativt kontakta supporten och be dem stänga av dig. Du måste även göra detta för samtliga sajter du spelar på. På detta vis undviker du spel med Spelpaus.

Varför måste jag skatta för mina vinster hos vissa casinon utanför Sverige?

Det har att göra med internationella regelverk. Skatteverket och EU anser till exempel att dina vinster är skattefria om du spelar inom Europa, så länge sajten inte riktar sig mot Sverige. Om du spelar utanför EU behöver du dock alltid skatta 30 % på visnterna.

Är spelsajterna som listas på denna sida pålitliga?

Ja! Vi samarbetar enbart med seriösa spelbolag. Det ligger också i deras intresse att allt sker rättvist och på ett säkert sätt.

Vilka valutor kan jag spela med på casinon utan licens?

Du kan välja bland flera olika, men vanligtvis EUR, USD, BTC och ETH. I vissa fall kan du även välja NZD och AUD.

Hur vet jag vilken licens casinot har?

Du hittar oftast informationen i villkoren, närmare bestämt “Terms And Conditions”. Den kan också förekomma längst ned på hemsidan. Casino utan svensk licens casino kan exempelvis ha en utfärdande myndighet från Malta, Estland eller Curacao.

Varför saknas många Pay And Play casino utan svensk licens?

Det beror på att Spelinspektionen länge försökte blockera Trustly när svenska spelare kunde sätta in pengar via metoden, även när de spelade utomlands. Trustly försvann helt och hållet från utländska casinon under året 2021. Du kan inte längre hitta något casino med Trustly utan svensk licens.