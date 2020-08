Las 6 mejores hamburgueserías para disfrutar del finde

A veces es un antojo indomable. A veces es el deseo de comer algo rico porque llegó el fin de semana o ¿por qué no? para festejar un triunfo o simplemente compartir en familia. ¿Quién dijo que la comida no puede ser un premio? Hay días que el cuerpo pide por una buena hamburguesa y hasta que ese deseo no se cumpla, no se puede sacar esa imagen de la cabeza.

Están los que prefieren hacerla de manera casera pero, del otro lado, están los que tienen gustos particulares, ya sea por el pan, el queso cheddar, las cebollas, la altura, la cocción de la carne, entre otras tantas cosas que podemos encontrar en este plato. Por esta misma razón, la “cata” de hamburguesas en Buenos Aires se volvió más que popular en los últimos años, donde las personas van visitando o pidiendo en las casas más famosas para poder comparar y decidir cuál es su lugar favorito.

Para aquellos indecisos que se pasan scrolleando por la pantalla y barajando las opciones, se realizó un ranking con algunas de las hamburgueserías mejor calificadas en PedidosYa. A continuación, se develará el misterio:

Lo de Facu (4.6)

La “Facu Monster” de "Lo De Facu".

“El lado B de los Petersen”. Quienes estén inmersos en el mundo gastronómico habrán escuchado nombrar este apellido cantidad de veces. Es que Roberto y Christian son dos de los chefs más reconocidos de la Argentina, famosos por sus asados, los viajes al sur del país, su parrilla “HERMANOS” y tantos otros proyectos culinarios.

Pero esta vez hay que hablar de otros Petersen. ¿Hay otros? Por supuesto, y no sólo eso, sino que no se quedan atrás. Nacho y Facu, hermanos entre sí por parte materna -Nacho a la vez es primo de Roberto y Christian-, comenzaron a incursionar como ‘restaurateurs’ hace ya algunos años. Quien agarró primero la lanza fue Nacho, cuando hace más de 10 años inauguró “Lo de Nacho” en la zona del Bajo de San Isidro, pero algún tiempo después, esa hermandad se convirtió también en sociedad y abrieron “Lo de Facu” en una de las construcciones más antiguas de la zona, donde alguna vez funcionó una pensión para trabajadores del puerto. Con una estética tranquila y descontracturada, el menú de opciones es muy variado pero bien elaborado.

La hamburguesa “Facu Monster” es sin dudas una de las estrellas del lugar: doble carne, doble cheddar, panceta, cebolla morada, pepino, ketchup y mostaza. La combinación perfecta para los vecinos de la zona que quieran deleitarse con una rica burger.

¿Dónde? San Isidro

La Birra Bar (4.5)

La Burger Super Premium.

Lugar con historia si los hay. Desde el 2001, año en que el local abrió sus puertas, la comida que servían era la clásica de bodegón -pastas, minutas, etc-. Al poco tiempo, y gracias a un impetuoso “boca a boca” de los vecinos del barrio de Boedo, la gente empezó a colmar el lugar al punto tal que la fila en la vereda muchas veces tenía el largo de toda la cuadra. Allá por el 2013, los propietarios de La Birra Bar sintieron que necesitaban un cambio de carta y de imagen y ahí sucedió la magia.

Lo que solía ser comida típica de cantina se transformó en un abanico de hamburguesas para la historia. De hecho, en muchos portales online, las burgers de La Birra Bar son las más elegidas por los usuarios y nunca quedan afuera de ningún Top Ten. Todas las variedades sorprenden y llaman la atención de los fanáticos por la alta calidad de los ingredientes, las salsas, toppings y pan casero que parece una esponja. Para la carne arman un blend que está compuesto por roast beef, tapa de asado y vacío -siempre es necesario contar con un corte de alto contenido graso para lograr un mejor sabor en el medallón-. “Es como comer un asado entre dos panes”, aseguran sus dueños.

¿Un “must” de La Birra Bar? Sin dudas la Burger Super Premium. Hace rato viene escalando posiciones entre las más elegidas por los clientes. Viene con un medallón de carne de casi 200 gramos, abundante queso cheddar, panceta crocante, cebolla caramelizada, pepino, tomate y huevo frito. Siempre con papas.

¿Dónde? Boedo, Villa Crespo, San Telmo, Colegiales, Recoleta, Olivos, Mataderos, Banfield, Avellaneda y Ramos Mejía; en breve sumará una nueva sucursal en Martínez.

Holzen Hops (4.5)

Rob’s Eat Simple.

El polo hamburguesero de Núñez y Zona Norte está en buenas manos. Holzen Hops desembarcó en estos barrios con increíbles burgers gourmets y birras artesanales. Una combinación clásica pero de grandes resultados. Entre las opciones más destacadas está la Rob’s Eat Simple, que se destaca por su blend de carnes que combinan lo mejor de distintos cortes -grasos y algunos más magros-, para darle forma al medallón de carne perfecto, acompañado por panceta, mucho queso cheddar y cebolla caramelizada. ¡Ah! El pan es de papa. Lo amasan y lo hornean ahí mismo. Un espectáculo.

¿Dónde? Núñez, Vicente López y Olivos.

Buffalo´s Hamburguesería (4.5)

La “Gran Buffalo’s” con un toque especial: Jack Daniel´s

Algunos dirán que prefieren las hamburguesas con la cantidad justa de ingredientes, pero hay otros -los verdaderos fanáticos-, que se desviven por las burgers gigantes y bien cargadas. Para todos ellos, pedir en Buffalo’s a través de PedidosYa tiene que ser una parada obligada. Con el toque casero, anchas, sabrosas, y sobre todo abundantes, las opciones son aptas para todo público, pero sin dudas hay una que se destaca sobre el resto, y es la “Gran Buffalo’s”.

Sería: Doble blend de carne de 180 g, doble crispy bacon crocante, doble cheddar, aros de cebolla, huevo frito y la salsa BBQ y el toque mágico de Jack Daniel’s hacen de esta una burger ATR.

¿Dónde? Caseros, Martinez, Monte Castro, Munro, Ramos Mejia, Villa Bosch y Villa Ortúzar.

Kevin Bacon (4.4)

La clásica hamburguesa “Kevin Bacon”.

El Rey del Bacon está más cerca de lo que muchos creen. En esta hamburguesería estilo americano, tienen burgers de 110g “smasheadas” -técnica para aplastar con espátula para una mejor caramelización-, con buen sabor parrillero, toppings abundantes, pan estilo brioche, bien esponjoso y con sabor muy presente-. Sin dudas supera las expectativas de cualquier fanático.

La producción de toda la carta está pensada en detalle y llevada a cabo de manera brillante. La hamburguesa tiene técnica y mucho criterio en las combinaciones, todo confluye y combina de manera casi artística. La clásica hamburguesa “Kevin Bacon” marida perfecto con una de las tantas películas protagonizadas por el reconocido actor norteamericano. Ideal para verlas comiendo en el sillón de casa.

Dato: vienen con grandes porciones de papas onduladas, deliciosas y con el nivel de crocancia justo

Otro plus: sumaron productos 100% veganos que van desde hamburguesas plant based, que se pueden complementar con helado hecho a base de ingredientes vegetales, o bien una cookie vegana. Un amplio menú para todos los gustos.

¿Dónde? Palermo y Don Torcuato.

Mi Barrio (4.3)

La hamburguesa Palermo Soho

Es muy difícil encontrar a algún amante de las hamburguesas que no haya pisado alguna de las tantas sucursales de Mi Barrio. Y es que dentro del universo hamburguesero se ha hecho un lugar entre los grandes y sin dudas tiene con qué. Cada una de sus burgers, de carne 100% vacuna, representa y rinde homenaje a distintos barrios de Buenos Aires.

Todas son realmente imperdibles y todas tienen algo que las hace únicas, pero probablemente la Palermo sea una de las predilectas. Así como sucede con el barrio per se, esta burger viene en 2 versiones (Hollywood y Soho). ¿La primera? Doble carne, doble panceta, doble cheddar, cebolla frita, huevo frito y salsa BBQ. Y la Soho no se queda atrás: triple carne, cuatro capas de bacon crocante, triple cheddar, aros de cebolla y la famosa salsa “Thousand Island”. Lo mejor de todo es que cualquiera de estas dos bellezas te llegan en minutos a la puerta de tu casa con PedidosYa.

¿Dónde? Gran cobertura en CABA: Palermo, Recoleta, Villa del Parque, Belgrano, Colegiales, Barrio Norte, Villa Urquiza, Boedo, Caballito. En GBA los encontrás en Pilar e Ituzaingo.

Las opciones son variadas y para todos los paladares. Por suerte el fin de semana tiene 2 días enteros para probar todas las opciones. Elegí tus preferidas dentro de PedidosYa.