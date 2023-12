Cómo prepararse para la avalancha de solicitudes de fin de año

Darcy Eikenberg, PCC, es una coach ejecutiva y oradora de liderazgo que enseña a los líderes cómo ayudar a su gente a permanecer.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

¿Cómo maneja esas solicitudes de último momento a medida que se acerca el fin de año? Estas son las estrategias para mitigar la crisis.

ANTICÍPESE Y PREGUNTE SI SOSPECHA QUE SE DIRIGE HACIA USTED UNA SOLICITUD RECURRENTE.

Si ha notado un patrón de solicitudes de fin de año que se acumulan en años anteriores, es hora de adoptar un enfoque proactivo. Inicie conversaciones con sus líderes sobre sus necesidades. Por ejemplo:

"Durante los últimos tres años que he estado aquí, hemos necesitado proporcionar una actualización de ventas y proyecciones para el próximo año antes de fines de noviembre. Aún no he recibido esa solicitud formalmente; ¿todavía está en el plan para este año?"

Si bien es frustrante, podría haber una razón comprensible detrás de una solicitud de último momento. Una investigación de la Columbia Medical School sugiere que nuestro cerebro puede olvidar lo que sucedió en el pasado en un esfuerzo por dejar espacio para la información que necesitamos cada día. Además, con el aumento de la rotación en los últimos años, es posible que sus líderes o compañeros de trabajo no hayan estado en sus funciones el año pasado.

Así que no espere a que otros se acuerden o inicien solicitudes que usted sospecha que pueden llegar. Anticiparse y preguntar sobre posibles peticiones no es ser entrometido, es ser útil.

COMPROMÉTASE CON SU TIEMPO LIBRE REMUNERADO.

Uno de los mayores desafíos durante las tareas de fin de año es gestionar el tiempo libre, especialmente cuando surgen solicitudes urgentes. Para evitar renunciar a sus merecidos días de vacaciones (y a su bienestar general), comunique con confianza sus planes a sus colegas.

Incluso si ha hecho el trabajo de comunicar su tiempo libre, otros pueden intentar presionar los límites de sus vacaciones. Por ejemplo, un jefe o un miembro del equipo podría pedirle "sólo una cosa más", y es posible que usted se vea tentado a ayudar.

Decida de antemano cómo manejará esta situación, antes de que alguien se lo pregunte. Estar preparado con una respuesta simple como "Eso no va a ser posible, así que hablemos de otras soluciones" puede ayudarlo a responsabilizarse del descanso que necesita.

ACLARE LO QUE SE LE PIDE QUE HAGA.

Cuando reciba una solicitud de último momento, no dude en hacer más preguntas para comprender el problema que sus líderes quieren que resuelva y las razones por las que debe hacerse ahora.

VUELVA A PRIORIZAR SUS COMPROMISOS.

No importa qué tan bien haya planificado su tiempo, es posible que aún surjan solicitudes de último momento. Eche un vistazo a su calendario ahora para crear un espacio en blanco por lo que pueda surgir. Pregúntese:

¿A qué trabajo estoy dedicando tiempo que ya no es útil o relevante a medida que se acerca el fin de año?

¿Qué reuniones es mejor reprogramar para enero para reiniciar y aprovechar la asistencia completa y la energía renovada?

¿Qué elementos de mi lista de tareas pendientes han permanecido sin tener un impacto significativo?

BUSQUE MANERAS DE EVITAR LA LUCHA DE LOS PRÓXIMOS AÑOS.

Incluso si no puede encontrar ninguna solución para evitar que lleguen las solicitudes de este año, todavía hay una acción que está completamente bajo su control.

Abra su calendario para el próximo año. Agregue un recordatorio para principios de septiembre para iniciar una conversación con sus líderes sobre lo que tal vez quieran saber o hacer antes de que termine el año.

