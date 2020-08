Liliana Cinetto: “Si un niño no lee, la falla es de los adultos”

Liliana Cinetto

Referente de literatura infantil en América Latina y España, Liliana Cinetto es autora de más de cien libros para chicos y chicas. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas y ha recibido importantes premios, como el Alfonso Grosso de Sevilla por “La vida es cuento”, su primer libro para adultos. Es profesora de letras, docente de primaria, escritora y narradora de historias. Algunos de sus libros son Confesiones de un vampiro, Hay un monstruo debajo de mi cama, La bruja Hermelinda, La rebelión de los zombies.

En una entrevista a cargo de María Belén Marinone en el ciclo Experiencia Leamos, habló de la importancia de la lectura en la niñez. Cinetto se crió en un ambiente donde todos leían en todo momento. Ya fuesen vacaciones, fines de semana o los ratos libres, un libro siempre los acompañaba. Además, su abuela, nacida y criada en el campo, le cantaba con gran amor y convicción las viejas canciones de la tradición oral y las leyendas de su pueblo. Para ella, la narradora espontánea que su abuela fue se encuentra presente en cada uno de nosotros.

Para la escritora no es necesario ser un narrador profesional para compartir las historias con nuestros hijos, alumnos, o los niños que nos rodeen: “solo importa el cariño”. Sí se puede mejorar o condimentar esa narración espontánea, pero para Liliana, al final del día, los niños no están buscando una narración perfecta sino alguien que se tome el tiempo para contarles una historia desde el corazón.

Leer en familia

El cariño al narrar, a la vez, fomenta la creación de un vínculo: “cuando le narramos a un otro lo hacemos porque lo queremos, y en el subconsciente de los niños queda grabado que el que le canta o le cuenta un cuento es alguien que lo quiere”. Así, para la narradora, es como se forma ese vínculo maravilloso de los niños con la literatura; “porque los chicos aman la literatura. No es cierto que no les guste leer”. El problema es cuando a veces no tienen adultos que los acerquen afectivamente a ese mundo; “pero la falla es de los adultos, no de los chicos”, dijo.

La necesidad que tienen muchos niños de que les leamos una y otra vez los mismos libros, tiene que ver, para Cinetto, con que les da una sensación de seguridad y “les va generando una huella de cariño con los libros que es indeleble”. Esta huella, esta identidad lectora, puede borronearse si al crecer los adultos no los van acompañando: “porque en algún momento, obviamente van a dar el salto y se van a convertir en lectores por sí mismos”. Pero si el adulto no lo ha acompañado lo suficiente, no lo ha rodeado de libros, no ha alimentado esa huella de cariño, “ahí sí, como una plantita que no la regamos, el amor por la lectura puede marchitarse”.

Ver la entrevista completa en Experiencia Leamos.

