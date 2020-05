—Una de las preguntas centrales que hace Harari es por qué el ser humano conquistó al mundo y no otra especie. La respuesta que da es sumamente interesante pero inverificable. Dice que sólo el ser humano tiene la capacidad de crear o forjar mitos, narrativas, ficciones que permiten cooperar de manera amplia. El dinero y la religión, por ejemplo, permiten cooperar con millones de personas que uno no conoce. Ese argumento lo usé bastante cuando llevaba el programa Argentina 2030 en la Casa Rosada. Cuando daba presentaciones y hablaba de distintas problemáticas, mostraba que, si desde el regreso de la democracia en 1983 y hasta el principio de 2016, la Argentina hubiera crecido como lo hizo Chile, tendríamos el PBI per cápita de Finlandia. Si hubiéramos crecido como Uruguay, tendríamos el PBI per cápita de España. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema argentino no es tanto un problema económico, si no que, volviendo a Harari, es la incapacidad de generar las ficciones necesarias para cooperar.