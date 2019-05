VIDA NUEVA. Esta terapia se aplica sólo para cuestiones médicas. En Sens Medical no se realizan tratamientos de estética, y el cuerpo médico está integrado exclusivamente por profesionales ginecólogos con sub-especialización en uro-ginecología. "Queremos que la gente cambie su pensamiento y ya no diga 'bueno, me resigno' o 'ay, pero si tuve un parto, voy a tener incontinencia y no se puede hacer nada'. No. Es cierto que tanto los partos como la menopausia pueden provocar algunos cambios, pero sabemos que hoy cada síntoma es tratable y las mujeres podemos tener una vida sexual plena y activa incluso después de la menopausia, y también es posible tratar esas pérdidas de orina tan molestas, para que no nos impidan seguir haciendo nuestras actividades diarias", señala la especialista.