Pero a los meses del nacimiento de Diego, todo se derrumbó: "Mis viejos se fundieron, no les quedó un peso. Yo era chico y no me daba cuenta de nada, pero cuando fui creciendo, empecé a ver que pasaban muchas necesidades. Para que yo pudiera llegar a ser jugador profesional, se privaron de muchas cosas. Hacían todo lo posible para darnos todos los gustos a los tres, y si en casa había pocas milanesas, ellos tomaban un té…", rememora el Peque, mientras los ojos celestes se le llenan de lágrimas.