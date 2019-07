El conductor de la velada fue Diego Pérez, y las anfitrionas –Beas y Peretz– convocaron a Mirtha al escenario, donde se exhibió un video que resumió su impresionante trayectoria artística. La homenajeada se emocionó al ver pasar algunas de las maravillosas escenas que filmó, y luego agradeció la distinción: "Desde Los Martes Orquídeas, a mis 14 años, no he parado de trabajar. Quiero que sepan que todo lo que soy se lo debo al público de mi país. Pero quiero que sepan que yo, Mirtha Legrand, he dado mi vida por ustedes".