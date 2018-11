Lola llegó a su vida a través de una fertilización in vitro y la periodista se refirió al hecho de ser madre soltera y de no estar en pareja actualmente: "Muchas mujeres que saben de mi militancia feminista me preguntaron si tenerlo sola era una decisión, pero no. Yo creo que el hombre y la mujer se necesitan en la vida. De hecho, yo no podría ser madre sin la generosidad de un señor que decidió donar. Si aparece el amor, ¡bienvenido sea!".