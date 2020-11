Estos son los videojuegos más importantes de diciembre

Diciembre será el mes en el que finalmente Cyberpunk 2077, el último “gran” lanzamiento del 2020, verá la luz (si no ocurren nuevos retrasos, claro está). Sin embargo, durante estas semanas también se podrán disfrutar de otros títulos interesantes para cerrar lo que ha sido un año “atípico”. A continuación, algunos de los más relevantes:

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege presentó su tráiler para PlayStation 5 y Xbox Series X/S

El mes comenzará con la actualización de Rainbow Six Siege, el exitoso juego de disparos y estrategia en primera persona desarrollado por Ubisoft. Este título recibirá importantes mejoras para las versiones de PlayStation 5, Xbox Series S y Series X. Dicha actualización estará disponible el primer día de diciembre, sin costo adicional para quienes ya hayan adquirido el título.

Twin Mirror

Twin Mirror – Teaser oficial

Twin Mirror es la nueva creación del estudio Dontnod Entertainment, los responsables de la franquicia Life is Strange y del reciente Tell Me Why, una de las mejores experiencias de este año. El nuevo título promete ser otra impactante narrativa, en la cual se encarnará Sam Higgs, un periodista que tendrá que descubrir los secretos de su ciudad natal utilizando su habilidad única para reconstruir recuerdos. A diferencia de otros títulos de la compañía, Twin Mirror será lanzado al mercado de manera no episódica. Estará disponible el 1 de diciembre para PC, PlayStation 4 y Xbox One.

Worms Rumble

Otro título disponible en el primer día del mes será Worms Rumble. La legendaria saga de gusanos y armas destructivas está de regreso con dos modos de juego online: “deathmatch” (“todos contra todos”) y battle royale (el último en quedar en pie). Ambas modalidades contarán con hasta 32 jugadores en pantalla . Worms Rumble estará disponible para PC y de manera gratuita para los usuarios de PlayStation Plus de PlayStation 4 y PlayStation 5.

Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising

Siguiendo los pasos de Zelda: Breath of the Wild, la nueva creación de Ubisoft presentará un enorme mundo para explorar libremente, con la particularidad de estar basado en la mitología griega. Immortals Fenyx Rising saldrá el 3 de diciembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Aquí se puede leer nuestra entrevista con Scott Phillips, el director del juego.

El Hijo - A Wild West Tale

El Hijo - A Wild West Tale es quizás el título más interesante de esta lista. La creación del estudio HandyGames presenta la historia de un joven intentando rescatar a su madre en el Viejo Oeste. Con una vista isométrica, este título invita a superar enemigos y obstáculos de manera pacífica: con mucho sigilo y sin dañar a nadie . Estará disponible el 3 de diciembre para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

Destiny 2

Trailer Stasis Destiny 2: Beyond Light

Aunque ya se puede disfrutar de Destiny 2 en las consolas de nueva generación, habrá que esperar hasta el 8 de diciembre para obtener la actualización gratuita con sustanciosas mejoras. PlayStation 5 y Xbox Series X soportarán una resolución de 4K y una tasa de 60 cuadros por segundo, mientras que los usuarios de Xbox Series S obtendrán una versión que correrá en 1080p, con la misma tasa de FPS. Por otro lado, también se prometen tiempos de carga reducidos y otras novedades.

Temtem

El 8 de diciembre llegará Temtem a PlayStation 5. El juego de rol masivo en línea desarrollado por el estudio Crema obtendrá su primera (y por el momento única) versión en consolas. Para quienes no lo conozcan, este es un título muy similar a la franquicia Pokémon, compartiendo la premisa de capturar criaturas y combatir contra otros jugadores. Sin embargo, su enfoque exclusivamente online y otros agregados lo distinguen del clásico de Nintendo.

Haven

Lo nuevo de los creadores de Furi tiene todas las chances de ser una aventura única. En Haven se controlará a Yu y Kay, una pareja perdida en un planeta desconocido que deberá recolectar recursos para poder sobrevivir. Este RPG podrá jugarse tanto en solitario como en cooperativo, combatiendo a enemigos y otras amenazas con un compañero. Saldrá a la venta el 10 de diciembre para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y Series X. Los usuarios de Xbox Game Pass podrán disfrutarlo sin costo adicional.

Cyberpunk 2077

Se presentó el tráiler oficial del gameplay de Cyberpunk 2077

Sin lugar a dudas, el nuevo título de los creadores de The Witcher 3 es uno de los videojuegos más ambiciosos y polémicos del año, gracias a todo lo que se ha comentado tanto del juego en sí como de su desarrollo. La empresa polaca CD Projekt promete cerrar el año con un broche de oro, permitiendo a los jugadores perderse en un universo futurista por decenas y decenas de horas. Cyberpunk 2077 saldrá a la venta el 10 de diciembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Los usuarios de PlayStation 5, Xbox Series X y Series S también podrán jugarlo gracias a la retrocompatibilidad, pero las versiones “next-gen” de este título saldrán recién el año que viene.

Medal Of Honor: Above and Beyond

Trailer de historia Medal of Honor: Above and Beyond

Uno de los anuncios más sorpresivos del año, la legendaria saga Medal Of Honor volverá a contar otra vez los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta vez tendrá un factor clave que cambiará la experiencia con respecto a las anteriores entregas: este es un título exclusivo para usuarios con dispositivos de Realidad Virtual. Medal Of Honor: Above and Beyond estará disponible en PC el 10 de diciembre.

