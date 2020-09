PlayStation 5: qué esperar del evento digital del miércoles

En el día de mañana, miércoles 16 de septiembre, Sony llevará a cabo una nueva presentación de su futura consola, la PlayStation 5 . La misma se podrá visualizar por las plataformas Twitch y Youtube en el horario de las 17 hs (zona horaria de Buenos Aires, GMT-3). ¿Qué tipo de novedades se pueden esperar?

Citando la entrada del blog de PlayStation sobre el evento, Sid Shuman, encargado de comunicaciones en la marca, comenta: “Antes de que la PlayStation 5 se lance a finales de año, queremos darte una última mirada a algunos de los grandiosos juegos que se lanzarán con la PS5 (¡y otras cosas más!)”.

De este extracto es posible hacer algunas observaciones. La más evidente es que van a mostrarse nuevos videos sobre videojuegos que ya han sido anunciados previamente en la conferencia que tuvo lugar en junio. Por ejemplo, Gran Turismo 7, el popular simulador de conducción creado por Polyphony Digital, probablemente diga presente de nuevo. Lo mismo seguramente ocurra con el juego de acción y aventuras de Ratchet & Clank o cualquiera de los exclusivos ya anunciados para la consola.

Por otro lado, pareciera que aún le quedan varias sorpresas a la compañía. Se espera que haya anuncios de otros títulos, exclusivos o multiplataforma, todavía no mostrados al público . Hace unos meses han aparecido rumores de un posible Silent Hill nuevo, una de las franquicias de terror más emblemáticas en la historia de los videojuegos.

A su vez, en los últimos días el título de Final Fantasy XVI sonó cada vez más fuerte entre “filtradores” de distintas redes sociales, por lo cual también es una opción a tener en cuenta . Para quien no la conozca, Final Fantasy es una clásica saga de juegos RPG (títulos con elementos de rol) que ha cosechado más de 30 entregas desde sus inicios en el año 1987.

Luego el comunicado sigue y Shuman aclara que la presentación durará 40 minutos y que podrán verse tanto títulos desarrollados “en casa” por PlayStation Studios como también algunos de los videojuegos multiplataforma disponibles en la consola.

Más allá de los títulos en sí, se espera que Sony realice otros anuncios de igual importancia con respecto a su futura consola. Considerando que la primera cita afirma que ésta será “la última mirada” a los juegos antes del lanzamiento, resulta sumamente esperable y lógico que finalmente se haga el anuncio oficial de la fecha exacta de lanzamiento y de los precios de los distintos modelos de la consola.

Lo anterior se vuelve aún más evidente cuando se tiene en cuenta que es el mes de noviembre el que siempre ha sido rumoreado como el mes de lanzamiento de la consola . Además, Microsoft, el competidor directo de Sony, ha anunciado oficialmente en la última semana el precio de sus dos siguientes consolas: la Xbox Series X y la Xbox Series S. La primera saldrá 499 dólares y la segunda, 299. También ha sido anunciada la fecha de lanzamiento de ambas: el 10 de noviembre .

Resultaría llamativo que Sony decida lanzar su consola al mercado mucho tiempo después de Microsoft, ya que provocaría un inicio de nueva generación complicado para la empresa japonesa. Lo mismo se podría decir del precio que se decida colocar al producto. Es decir, si el primer modelo de PlayStation 5 (el que tiene lectora de discos) tuviera un precio notablemente superior a 500 dólares, es probable que se realicen menos ventas de las esperadas y muchos usuarios decidan dar el cambio a la consola de Microsoft.

Otro tema de interés del cual se espera tener información más clara al respecto es el de la retrocompatibilidad. Esta funcionalidad permite a la consola poder reproducir videojuegos adquiridos en plataformas anteriores, ya sea de manera física o virtual. Es decir, un usuario que ha adquirido el título The Last of Us Part II en su PlayStation 4 podría utilizar el mismo disco en PlayStation 5 mediante la función de retrocompatibilidad.

Mientras que Sony ya ha anunciado que espera que una “gran cantidad” de títulos de PlayStation 4 sean compatibles con la futura consola en lanzamiento, todavía no se sabe con seguridad qué títulos estarán incluidos en esta función. Al mismo tiempo, tampoco se sabe con certeza qué ocurrirá con el catálogo de las consolas anteriores. Es importante aclarar que, descontando ciertas excepciones puntuales, las consolas de Sony no suelen integrar ninguna función de retrocompatibilidad desde el segundo modelo de la Playstation 3.

Este cambio posiblemente tenga que ver con que Microsoft sí tiene esta práctica integrada desde hace tiempo. Se espera, a su vez, que las próximas Xbox Series X y S puedan reproducir títulos de todas las generaciones de la plataforma .

Por último, sería muy interesante descubrir si Sony piensa incluir algún sistema de suscripción mensual de juegos, como el Game Pass de Xbox. Con Game Pass, pagando cierto monto por mes el usuario obtiene el acceso a un catálogo de alrededor de 150 títulos, los cuales puede descargar y jugar con libertad mientras sea suscriptor. Éste es un sistema distinto al de PlayStation Now de PlayStation 4, el cual consiste en hacer streaming de los títulos y no funciona perfectamente en América Latina.

