Esta modalidad llegó a CoD Mobile el pasado mes de noviembre, luego de pasar por una beta exitosa que contó con miles de usuarios. Sin embargo, este no fue el rumbo del modo, ya que con el pasar de los meses el público no lo acompañó, entre otras cosas, por su calidad. La propuesta pasaba por arrasar con una horda de no vivos bajo las modalidades Supervivencia clásica o Asalto por Objetivos, ambos dentro de un solo mapa llamado “Shi No Numa", extraído de World at War.