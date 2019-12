A través de la red social Twitter, Greenberg le contestó a un usuario que le consultó sobre la exclusividad de Hellblade 2. A esto, el directivo contestó que “Está siendo desarrollado de manera exclusiva para Xbox y para PC”, algo que no había sido aclarado durante su anuncio en los Game Awards. Por lo tanto, el nuevo título de Ninja Theory ampliará sus horizontes más allá de la consola de Microsoft. Esta estrategia ya fue utilizada por la compañía con juegos como Gears 5 o Ori and the Will of the Wisps, los cuales tienen ambas versiones.