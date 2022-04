Lilly Tellez a menacé d'annuler la réforme de la loi minière : « Nous allons corriger cette aberration »

Dans la nuit du mardi 19 avril, la réforme de la loi minière (LM) a été approuvée par la majorité du Sénat suite à la rejet de la proposition de réforme de l'électricité par le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Le vote, contrairement à celui de la Réforme à la Chambre des députés le 17 avril, au cours duquel les membres des bancs opposés au gouvernement d'AMLO et au parti Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se sont montrés en faveur du bloc au pouvoir.

Cette réforme établit que l'État mexicain effectuera exclusivement l'exploration, l'exploitation et l'exploitation de ce minerai et de ses chaînes de valeur économiques.

De même, la création d'un organisme public autonome est proposée pour faire en sorte que l'État puisse profiter de tous les avantages que ce métal peut attirer, qui a été proposé pour être nommé Association mexicaine du lithium (AMLITIO).

Compte tenu de cela, la sénatrice Lilly Tellez a exprimé son mécontentement face à l'approbation et malgré l'abstention des autres législateurs, elle a noté qu'elle avait voté contre l'adoption de la réforme.

À travers ses réseaux sociaux, la sénatrice du Parti d'action nationale (PAN) a souligné que l'assurance lithium était destinée à générer des bénéfices pour le gouvernement AMLO, mais a également indiqué que la réforme du LM serait inversée dans les six prochaines années.

Quant à cette réforme, elle a été annoncée par le chef de l'exécutif le 12 avril lors d'une de ses conférences matinales comme une sorte de « plan B » au cas où l'Electric La réforme n'a pas été approuvée. Il a ensuite publié sur ses réseaux sociaux que « nous sommes déjà blindés contre la trahison ».

À plusieurs reprises, il a répété la question, soulignant l'importance stratégique de ce minéral pour l'économie du pays et les générations futures au Mexique, ajoutant qu' « il ne devrait pas être donné à des particuliers, encore moins à des étrangers ».

On pense également que c'est en raison du potentiel économique et de l'importance que le pays mexicain acquerrait au sein du T-MEC du côté de la l'industrie automobile, puisqu'elle représente un pilier du traité international, principalement par la fabrication de batteries.

La réforme a été approuvée pour la première fois par les députés lundi 18 avril dernier, avec 278 voix pour, 197 abstentions et 0 voix contre, les dirigeants du PAN, du PRI et du PRD ayant annoncé qu'ils le feraient par désapprobation dès qu'elle serait acceptée.

Et le 19 avril, la réforme entre récriminations et disqualifications contre les partis qui ont voté contre la réforme de l'électricité a été généralement approuvée avec 87 voix pour, 20 contre et 16 abstentions. Les modifications entreront en vigueur dès leur publication au Journal officiel de la Fédération (DOF).

D'autre part, une vidéo a récemment refait surface d'une conférence matinale d'AMLO en 2020 au cours de laquelle il a été interrogé sur la nationalisation du lithium. La réponse du président a été la même que celle que les sénateurs ont utilisée pour aller contre elle : que l'article 27 de la constitution indiquait déjà sa protection par le gouvernement, donc « ce n'était pas nécessaire ».

