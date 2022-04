La castration chimique, la proposition de l'exécutif qui génère une autre controverse dans le cabinet fissuré Aníbal Torres

Depuis la nouvelle du cas répréhensible d'enlèvement et de viol d'une fillette de 3 ans, survenu en la ville de Chiclayo et qui a choqué le pays, le président Pedro Castillo a annoncé que le gouvernement évaluait des mesures drastiques tels que la mise en œuvre de la castration chimique obligatoire pour les violeurs de mineurs, d'adolescents et de femmes, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays du monde.

« Assez de tant de violence, les crimes de violence sexuelle contre les enfants ne seront pas tolérés par ce gouvernement et ne resteront pas impunis. La douleur de cette famille est aussi la nôtre, je suis outré par une telle cruauté », a-t-il dit.

Ce fait a ouvert tout un débat politique. Et cela a laissé plus de fissures dans une armoire déjà assez perdue, avec des rumeurs d'un remplacement qui sonne de plus en plus fort. Le Premier ministre Aníbal Torres a déclaré lundi que le projet de loi sur la castration chimique des violeurs serait débattu au Conseil des ministres et plus tard en Parlement. Il a assuré que c'était un moyen de lutter contre les crimes odieux.

Interrogé sur la possibilité d'appliquer la peine de mort, le chef du cabinet ministériel a précisé que cela ne pouvait pas être fait parce que « le tribunal de San Jose ne l'autorise pas ».

Cependant, l'avocate criminaliste Romy Chang a indiqué que la mise en œuvre de la castration chimique nécessiterait une voie juridique lourde, car la constitution stipule que la resocialisation du prisonnier doit être recherchée, mais il s'agit d'une peine à vie. En outre, selon lui, le pacte de San José devrait être dénoncé, car aucun autre pays membre n'a appliqué de telles sanctions. Ce processus n'est pas facile, il implique des plaintes et des sanctions économiques.

Après ce qui a été annoncé par Torres, le chef du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme (Minjus), Felix Chero, était convaincu que le Cabinet des ministres soutiendrait le projet de loi préparé par l'équipe technique du Secteur de la justice.

Il a affirmé qu'il assisterait à la session plénière du Congrès de la République pour soutenir et défendre le projet de loi sur la castration chimique « pour défendre notre position, pour défendre notre projet parce que je crois que le les fondations et les idées se prêtent à un débat démocratique dans lequel nous devrons défendre notre position », a déclaré le ministre à Canal N.

« [Les membres du Congrès] doivent comprendre que les projets présentés par l'exécutif doivent faire l'objet d'analyses, de débats et de discussions, mais choisir ceux qui répondent précisément aux attentes sociales. Si cela n'est pas fait, nous ne remplissons malheureusement pas notre fonction constitutionnelle », a-t-il ajouté.

Cependant, comme l'a annoncé Latina, six bancs se sont prononcés contre le projet de Castillo.

LE MINISTRE CONTRE

Le ministre de l'Intérieur, Alfonso Chávarry, s'est opposé à la proposition de la castration, car il considère qu'elle doit passer par des études et voir si elle fonctionne ou non.

Pendant ce temps, le ministre du Commerce extérieur et du Tourisme, Roberto Sánchez, s'est montré plus prudent. Il a souligné que toutes les deux heures, un garçon ou une fille est violé au Pérou. « Si c'était notre enfant, nous serions fous. Mais il ne peut pas s'agir d'une décision de préjudice contre un préjudice ou la mort. Il faut faire un pacte entre nous tous », a-t-il dit.

En tant que psychologue, il a soutenu que la violence commence par quelque chose qu'on ne remarque pas, comme quand un père dit à son fils de faire ce qu'il lui dit parce qu'il est son père. « Si nous ne les considérons pas comme des personnes, elles seront comme des objets. L'État et la société doivent comprendre que les enfants sont la chose la plus sacrée que nous ayons », a-t-il dit.

En ce qui concerne les propos du ministre Chávarry, Sánchez a déclaré : « Ce n'est pas un manque de coordination, il existe une approche, mais les preuves scientifiques, les coûts-avantages, la politique par rapport à d'autres pays vont nous apporter des éléments plus importants. »

AUTRES EXEMPLES

La castration chimique en tant que mesure complémentaire pour les violeurs d'enfants est actuellement appliquée dans une dizaine de pays. Parmi eux figurent les États-Unis, où il est appliqué depuis 1966 ; la Pologne, la Russie, le Royaume-Uni, l'Australie et la France. À Mendoza, l'Argentine s'applique également.

