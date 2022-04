Uruguay : Un ancien candidat à la mairie a été condamné à 9 mois de prison pour violence domestique

Un ancien candidat à la mairie du département de Paysandú, dans l'ouest de l'Uruguay, a été reconnu coupable de violences domestiques contre sa femme et son fils, et de possession illégale d'armes à feu. L'homme en question est membre du Parti national (parti auquel appartient le président Lacalle Pou) et ancien maire de la ville de Quebracho, Mario Bandera.

Après un accord entre sa défense et le parquet, Bandera devra purger neuf mois de prison avec probation et trois mois de travail communautaire, a déclaré le procureur de l'affaire, Carlos Motta, au journal El País.

Vous devrez également suivre un traitement psychologique et un bracelet de cheville électronique vous sera attaché. S'il n'y a pas d'appareils disponibles dans le département, Bandera sera maintenu en garde à vue, conformément au protocole.

Cependant, il est peu probable que la mesure de garde se produise en raison de l'expansion du budget des bracelets de cheville électroniques de 4 millions de dollars, qui permettra d'acheter 50% de bracelets de cheville supplémentaires en 2020, ajoutant 1 500 appareils pour l'ensemble du pays d'ici la fin de cette année.

Selon le procureur, lors de l'audience le nationaliste « a reconnu les faits, qu'il a eu une explosion, qu'il a dépassé les expressions verbales qu'il a dites, et que cela a affecté la victime ». Motta a également assuré que l'ancien candidat et ancien maire ira vivre dans une ferme qui lui appartient à l'extérieur de la ville de Paysandú, capitale du département. Cela signifie qu'il est à environ 70 kilomètres de sa femme et de son fils.

Pour sa part, le chef de la police de Paysandú, Eduar Alvez, a déclaré que Bandera avait été arrêté mercredi soir et que la plainte avait été déposée par son épouse, directrice des finances de la mairie de Paysandu, Andrea Bottesch. Le policier a confirmé que des armes à feu et des armes blanches avaient été trouvées dans la maison de Bandera qui n'ont pas été déclarées ni officialisées.

La plainte a été déposée après une « débandade » de l'ancien candidat où il a exercé des violences verbales et psychologiques envers sa compagne, a précisé M. Motta. Selon des informations officielles, Bandera aurait coupé une plante, le tapis de l'escalier et les rideaux d'une pièce de sa maison avec un couteau en guise de menace. À ce moment-là, sa femme a décidé de fabriquer un sac à main et de partir avec son fils. Elle a demandé à un ami de venir la chercher et c'est alors qu'elle a déposé la plainte au siège de Paysandú.

En revanche, l'avocat de Bandera a nié lors de l'audience qu'il y avait eu des épisodes de violence physique entre le couple.

Mario Bandera a une longue carrière au sein du Parti national en Uruguay. Lors des élections municipales, il a été élu maire de la ville de Quebracho en 2010. En février 2015, il a démissionné de ce poste pour se présenter à sa réélection et, le même jour, il a pris ses fonctions de maire de Paysandú, fournissant Bertil Bentos, qui a démissionné pour se présenter lui-même.

Lors des élections de mai 2015, il a été réélu maire de la municipalité de Quebracho, assumant le 10 juillet 2015. C'est au cours des mois de mai à septembre 2020 qu'il s'est présenté comme candidat à la mairie de Paysandú et le deuxième candidat blanc le plus voté (comme on appelle les membres du Parti national) est sorti, derrière l'actuel maire, Nicolás Olivera.

Avant la plainte, il a été engagé comme conseiller auprès de la Commission administrative du fleuve Uruguay (CARU).





