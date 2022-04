Sous-variantes d'Ómicron BA.4 et BA.5 : l'OMS a expliqué s'ils sont plus sévères ou plus transmissibles que les précédents

Alors que le nombre de cas de personnes atteintes de COVID-19 et de décès a récemment diminué, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) suit de près l'évolution du coronavirus et de la émergence de variants et de leurs sous-lignées. Ómicron est toujours le plus dominant dans le monde, et récemment ses sous-lignages BA.4. et BA.5 ont été détectés , ce qui, selon l'agence de santé des Nations Unies, n'implique pas qu'ils génèrent des cas plus graves ou sont plus transmissibles que les autres sous-variantes qui ont déjà progressé dans leur circulation.

La semaine dernière, selon l'OMS, le nombre de décès dus à la COVID-19 a été le plus faible depuis les premiers jours de la pandémie. Il a toutefois prévenu que dans certains pays, il y a encore de « sérieux pics » dans les cas, une situation qui met la pression sur les hôpitaux.

Alors que le coronavirus continue d'évoluer, il ne faut pas « perdre de vue » ses changements. Le directeur de l'agence mondiale de santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a attiré l'attention des gouvernements sur la nécessité d'augmenter le nombre de tests et d'échantillons séquencés afin que les scientifiques puissent suivre les variants existants et en identifier de nouveaux à mesure qu'ils émergent.

Il a souligné qu'une diminution du nombre de cas et de décès ne signifie pas nécessairement un « risque moindre ». Et il a souligné que si le nombre de tests pour détecter la maladie est réduit, la « capacité à contrôler ses tendances » est compromise.

« Il existe actuellement un certain nombre de lignées Ómicron que nous suivons de près, notamment BA.2, BA.4 et BA.5 et un autre recombiné qui a été détecté, composé de BA.1 et BA.2 », a déclaré le Dr Ghebreyesus.

Les variants BA.4 et BA.5 ont été signalés dans plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud et certains pays européens, a indiqué l'épidémiologiste principale de l'Organisation, le Dr Maria Van Kerkhove. « Jusqu'à présent, il y a moins de 200 séquences disponibles et nous espérons que cela va changer (...) Nous suivons (le virus) de très près pour voir s'il y a un pic dans la détection des cas, mais (jusqu'à présent) nous n'avons vu aucun changement dans l'épidémiologie ou la gravité », a-t-il dit.

De son côté, le directeur des urgences de l'agence, Michael Ryan, a prévenu que tant que le virus continuera d'évoluer, le monde « ne peut pas se permettre de le perdre de vue ». « À ce stade, il serait très imprudent de supposer que moins de cas signifient une réduction absolue du risque. Nous sommes heureux de la baisse des décès, mais ce virus nous a déjà surpris, il nous a pris au dépourvu », a-t-il prévenu.

« Nous devons faire notre travail et suivre au mieux l'évolution de ce virus, pendant que les gens reprennent une vie aussi normale que possible », explique Ryan. Pour sa part, la Dre Soumiya Swaminathan, la directrice scientifique de l'Organisation, a prévenu que des lignées et des recombinaisons continueront d'apparaître, et que le monde doit continuer à investir dans l'amélioration des outils tels que les nouveaux vaccins.

« Nous devons nous préparer à la possibilité que le virus change tellement qu'il soit capable d'éviter la capacité immunitaire actuelle », a-t-il dit. La pandémie de coronavirus constitue toujours une urgence de santé publique mondiale. Le directeur de l'OMS a également souligné que le virus est devenu plus transmissible au fil du temps, en particulier pour les personnes non protégées et non vaccinées qui n'ont pas accès aux soins de santé et aux médicaments antiviraux.

« Le meilleur mode de protection est de se faire vacciner et de prendre des doses de rappel lorsque cela est recommandé. Continuez à porter des masques, surtout dans les espaces intérieurs très fréquentés. Et pour les espaces clos, gardez le courant d'air en ouvrant les fenêtres et les portes, et investissez dans un bon système de ventilation », a-t-il demandé.

Il a également rappelé que le Comité d'urgence du Règlement sanitaire international - chargé d'évaluer la situation mondiale de la COVID-19 - avait décidé à l'unanimité cette semaine de continuer à considérer la pandémie comme une urgence de santé publique mondiale. « Au lieu de baisser la garde, c'est le moment de travailler encore plus dur pour sauver des vies », a déclaré Tedros à propos de la décision du Comité.

Le 11 avril, des scientifiques sud-africains ont annoncé la détection des deux nouvelles sous-lignées du variant Ómicron, BA.4 et BA.5. Il a été diffusé par Tulio de Oliveira, qui dirige les institutions de séquençage génétique dans ce pays. Son groupe est celui qui a annoncé la détection d'Ómicron BA.1, qui a produit des ondes explosives depuis novembre de l'année dernière dans le monde.

Les lignées ont été baptisées BA.4 et BA.5, a-t-il précisé par SMS et dans une série de tweets. Cependant, selon de Oliveira, les lignées n'ont pas provoqué de pic d'infections en Afrique du Sud et ont été trouvées dans des échantillons de plusieurs pays. « Compte tenu des quelques infections, hospitalisations et décès en Afrique du Sud, nous sommes alertés de l'évolution continue, mais pas inquiets », a déclaré de Oliveira par SMS. « Toute la science de laboratoire sur la neutralisation du virus et des vaccins est déjà en place et nous renforçons la surveillance génomique », a-t-il dit.

Des sous-lignages BA.4 et BA.5 ont également été trouvés dans des échantillons du Botswana, de Belgique, d'Allemagne, du Danemark et du Royaume-Uni, a déclaré de Oliveira. Les deux lignées présentent des mutations similaires dans leurs protéines de pointe, la partie du virus qui l'aide à se fixer aux cellules humaines, à la sous-lignée BA.2, qui semble plus infectieuse que la variante trouvée en novembre. Ils ont aussi quelques mutations supplémentaires, a-t-il dit.

En outre, le chef de l'OMS a rappelé cette semaine encore l'inégalité dans la distribution des vaccins. « Réduire l'écart dans la distribution des vaccins est le meilleur moyen d'augmenter la capacité immunitaire de la population et de la protéger contre les vagues futures », a-t-il souligné et souligné la nécessité d'établir un nouveau traité sur la pandémie pour l'avenir. « Un nouvel accord sur les pandémies est notre meilleure défense collective contre les virus connus et, bien sûr, contre la prochaine maladie X », a-t-il conclu.

