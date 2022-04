Erik Rubín a envoyé un message à ses pirates après avoir récupéré son Instagram

Après avoir récupéré son compte Instagram, Erik Rubín a mis en ligne cette vidéo

Il y a quelques jours, alors qu'Erik Rubín était en vacances, son compte Instagram a été violé par une personne étrange, comme l'a rapporté Andrea Legarreta sur son propre profil sur ce réseau social.

Une fois que le chanteur de Timbiriche a repris le contrôle de son compte, il a enregistré une vidéo dans laquelle il a envoyé un message à ses « hackers », dans l'enregistrement, on pouvait le voir très sérieusement expliquer la situation, puis a commencé à faire une danse en guise de moquerie, car ils ne pouvaient pas lui enlever l'accès à son Instagram.

La boîte de commentaires a été remplie de commentaires favorables de ses collègues, dont Adrian Uribe, Alex Soto, Roxana Castellanos et Elías Cervantes du groupe Magneto.

Il y a quelques jours, Andrea Legarreta a interrompu ses vacances de Pâques loin des réseaux sociaux pour rapporter que le compte Instagram d'Erik Rubín avait été piraté.

La situation s'est produite le mercredi 13 avril, lors du voyage familial qu'ils auraient fait en Europe et pendant plusieurs heures, les fans de cette famille ne savaient pas s'ils avaient réussi à récupérer le compte.

Face au désespoir, la présentatrice a choisi d'avertir ses fans, la consoeur animatrice de Hoy a surpris ses près de 6 millions d'abonnés sur la plateforme à partir de ses histoires avec une nouvelle inattendue : « Ils ont piraté le compte Instagram d'Erik ! Merci de ne pas ouvrir les liens ou les messages que vous envoyez à partir de là ! Nous essayons de le récupérer », a-t-il écrit.

Pendant de nombreuses heures, le compte a semblé « invisible » dans les recherches, mais il a été rapidement récupéré quelques jours plus tard. À l'époque, ni l'actrice ni ses filles ne partageaient plus d'informations à ce sujet sur leurs réseaux sociaux.

Ce n'est pas la première fois qu'un artiste mexicain rapporte son piratage sur les réseaux sociaux lors de sa visite sur le continent européen. C'est en septembre 2021 que Geraldine Bazán a vécu une situation similaire et a partagé son expérience avec ses abonnés Instagram une fois qu'il a repris le contrôle total de son profil après environ 24 heures.

« Attention, mon compte a été piraté (...) s'il vous plaît ignorez tout message », a-t-il écrit dans ses histoires.

Comme l'a expliqué l'actrice de feuilleton à cette occasion, lors de son séjour en Espagne, elle a remarqué que quelque chose de très étrange avait commencé à se produire sur ses réseaux sociaux après s'être connectée au service Internet gratuit proposé par certains restaurants locaux et elle a immédiatement pris des précautions, mais elle a quand même dû attendre pour être capable de rentrer chez elle a la sécurité.

Quant à sa vie professionnelle, Erik Rubín a été impliqué dans une polémique il y a quelques jours, car il a apparemment failli embrasser Apio Quijano, qui a fêté son anniversaire le 15 avril.

Dans la vidéo virale, il était possible de voir que le membre de Kabah et celui de Timbiriche chantaient et ont décidé de se rapprocher l'un de l'autre pour un câlin, cependant, ils ont prolongé le moment de plusieurs secondes en laissant très peu de distance entre leurs lèvres.

Ensuite, ils ont dansé brièvement, ont commencé à incliner la tête jusqu'à ce qu'ils se rencontrent et se séparent finalement sans préciser le baiser ; de leur côté, la tension entre le public avait augmenté au maximum, certains fans hurlant déjà d'émotion à l'approche affectueuse.

Après la réunion, Erik Rubín est venu embrasser d'autres membres de Kabah et a poursuivi le spectacle. De leur côté, les internautes ont pris soin de rendre le court enregistrement viral et ont assuré qu'ils étaient « le nouveau couple » de la tournée nostalgique.

