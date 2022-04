Luz Elena González a subi plusieurs séquelles sur son corps en raison de la COVID-19

L'actrice mexicaine Luz Elena González a été l'une des nombreuses victimes du virus COVID-19, qui a sans aucun doute fait de nombreux morts au Mexique et dans le monde entier. Mais pas seulement cela, mais aussi les conséquences qui surviennent après avoir souffert de cette maladie.

Ce fut le cas de l'actrice susmentionnée, puisqu'elle a rapporté pour l'émission matinale Venga La Alegría les changements physiques, hormonaux et nerveux évidents que son corps a subis après son infection.

« Mes séquelles étaient les plus fortes, elles étaient nerveuses dans le système nerveux central, elles m'ont donné des crises d'anxiété et beaucoup d'hormones, l'hormone m'a frappé très fort, ma testostérone a beaucoup baissé et il m'a fallu des mois, des mois, de nombreux mois, presque un an pour qu'elle soit régulée et cela m'a causé beaucoup de fatigue, j'ai pris beaucoup de poids », a souligné l'artiste.

La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)

En outre, il a expliqué le processus qu'il a vécu en n'ayant pas l'hormone déjà mentionnée, qui, bien qu'il ait tout essayé, les changements de poids continuaient de persister : « Évidemment, lorsque vous n'avez pas de testostérone, vous l'avez très faible, votre masse osseuse, votre masse musculaire et augmentez votre masse grasse et évidemment des problèmes hormonaux, même si vous mangez sainement et faites de l'exercice parce que vous ne pouvez pas perdre du poids. »

De même, Luz Elena a noté que la dépression nerveuse qu'elle avait généré divers conflits dans son environnement, cependant, elle a toujours fait savoir à sa famille à quel point elle avait mal à ce moment-là : « Je lui ai dit 'Ce n'est pas avec toi, c'est sérieux, je ne me sens pas bien, alors ne me stressez pas, vraiment pas en ce moment'. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler lorsque vous souffrez d'un malaise hormonal, l'important est que je le savais, donc, parce que nous savons déjà comment le gérer », a-t-elle déclaré, étant aussi explicite que possible avec son mari dans ces moments difficiles.

Luz Elena a avoué qu'elle avait ingéré divers médicaments pour être en mesure de contrôler les différentes crises qu'elle a vécues au jour le jour, ainsi comme étant prescrit un traitement hormonal dans lequel il a mis de la testostérone dans son corps pendant de nombreux mois, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de réguler ses niveaux. Ce qui a aidé la chanteuse à retrouver son poids normal.

La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

« J'ai pris des pilules contre l'anxiété, oui, le médecin m'a donné des pilules pour me calmer et la vérité est que je prenais également un traitement hormonal, c'est-à-dire que je prenais de la testostérone pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'ils la régularisent et que j'ai déjà commencé à perdre du poids et je suis déjà beaucoup plus heureuse et plus calme », a déclaré Luz Elena dans devant les médias.

Il convient de rappeler qu'en 2020, Luz Elena a dénoncé avec une vidéo sur son compte Instagram officiel qu'une personne qui a travaillé chez elle l'a infectée par la COVID-19.

« Une des personnes du service est tombée malade et n'a pas dit qu'elle se sentait mal, après deux jours, nous avons remarqué et malheureusement dans ces jours-là, elle a infecté deux autres personnes du personnel de la maison et ils m'ont infecté, moi et mes beaux-parents », a déclaré la participante au concours de beauté.

En outre, il en a profité pour parler de « l'irresponsabilité » des personnes en ne portant pas de masque ou en quittant leur domicile déjà malade.

La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.

« Ils s'en foutent, ils sortent et ils s'en foutent et les papas le permettent. Je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries et beaucoup qui s'en sortent, mais beaucoup d'autres ne le font pas (...) Une employée est venue chez moi, m'a apporté le virus avec tout l'inconscience du monde, mais elle a aussi été infectée par quelqu'un dans la rue qui s'en fichait », a-t-elle raconté, demandant à prendre conscience de la façon dont les gens exposent les autres à ce virus.

