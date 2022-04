Pharaoh Love Shady a publié une nouvelle chanson où il 'jette' Residente après le combat avec J Balvin

Plus d'un mois s'est écoulé depuis le combat entre Residente et J Balvin qui a atteint son apogée avec la chanson de l'ancien membre de ' Calle 13′ qui a généré la viralisation, la critique et même des mèmes contre le chanteur colombien. Cependant, un autre musicien a pris la défense du reggaetonero, le Pharaón péruvien Love Shady qui a sorti « Rip [R] esentido » mardi, avec un message fort contre l'ancienne Calle 13.

Comme vous vous en souvenez, le pharaon péruvien Love Shady a exprimé son désaccord total avec la « tiradera » qui Residente a fait pour laisser l"artiste colombien mal arrêté. Le fait est contextualisé lorsque la 29e Sessions du BZRP est sortie, où René Pérez a déchaîné sa colère contre qui était autrefois son ami. Pour quelle raison avez-vous décidé de sortir une chanson en tant que « tiradera » contre les Portoricains ? Voici l'histoire.

Après le scandale entre Residente et J Balvin, Pharaoh Love Shady a sorti une chanson destinée au rappeur. Vidéo : YouTube/Pharaoh Love Shady.

MESSAGES

Sur son compte Instagram, Pharaon en a profité pour mettre en ligne une histoire où il a apporté son plein soutien à J Balvin, l'encourageant à répondre aux critiques que Residente avait contre lui lors de sa dernière session musicale.

« Balvin ne pars pas », répond-il au communiste. N'oubliez pas que l'artiste NK l'a balayé une fois. S'il pouvait le faire, vous pouvez le faire aussi. Allons-y », a écrit la célèbre chanteuse péruvienne qui respecte beaucoup l'artiste colombien.

De plus, puisque début avril, Love Shady en a profité pour envoyer un nouveau message à Residente. À travers des histoires, il a développé son agacement face à la façon dont les Portoricains critiquaient le genre urbain de la musique. « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas devenir, tu as pitié. Ça m'a fait mal que vous ayez jeté le genre urbain parce que, grâce au genre, j'ai quitté la rue et aujourd'hui je me donne une belle vie, je vis heureux, je vis bien économiquement, ma vie est bien meilleure qu'avant », a-t-il dit.

Pour cette raison, il le considérait comme un « lâche » et un « hypocrite », au point de le qualifier de « rancunier ».

« Rancunier, pourquoi continuez-vous à lancer le genre ? Quand tu as commencé, tu faisais du reggaeton et tu as triomphé en tant qu'artiste. Maintenant, vieux dans la quarantaine, tu as un délire de rappeur, tu préfères qu'ils ne se souviennent plus de toi en tant que reggaeton. Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie ? », a déclaré Pharaon.

« Tu portes ce [R] dans ta casquette rancunière, tu embarrasses le genre (...) Une fois que le genre urbain vous a nourri et que vous avez acheté cette maison, qui coûte environ 4 millions de dollars, vous croyez maintenant que tout ce que vous avez obtenu, c'est du rap ; cette hypocrisie fait honte. Ouah, tu es désolé, plein de ressentiment ! », a poursuivi Pharaoh Love Shady à propos du logo de la casquette que possède le rappeur.

LA « TIRADERA » CONTRE LES RÉSIDENTS

Après avoir posté sur son Instagram un objectif de sortie de la 'tiradera', Love Shady s'est préparé à sortir la chanson qui est sortie aujourd'hui, le 12 avril, dans l'après-midi. Intitulé « Rip [R] esentido » avec des messages directs au rappeur, qui est déjà devenu viral sur les réseaux sociaux.

« Le pire jury de la bataille des coqs, ce ne serait rien si vous n'étiez pas pour White Lion /Dans le passé, vous disiez que vous étiez autiste, juste pour dissimuler votre fanatisme communiste. Je sais qu'au fond vous êtes aussi raciste, rappelez-vous que Chavez était aussi un terroriste /Quel était René, vous connaissez les types, vous prenez un visage pour les pauvres, mais vous vivez comme des riches », sont quelques-unes des phrases de la chanson qui est tendance sur Youtube et a rapidement dépassé les 200 000 vues. Ils ont également laissé des mèmes devenus viraux sur Twitter.

Faraón Love Shady saca canción y responde a residente.

