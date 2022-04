L'ancien commandant de l'armée a déclaré que Pedro Castillo lui avait demandé de promouvoir les colonels

Au cours de la session de la Commission de contrôle du Congrès de la République, l'ancien commandant général de l'armée, José Vizcarra, a ratifié son version que le président Pedro Castillo a demandé aux colonels Carlos Sánchez Cahuamanca et Ciro Bocanegra Loayza de promouvoir.

L'ancien commandant a participé en tant que témoin au groupe de travail du Parlement, par le biais d'une conférence virtuelle. Il a présenté une série de captures d'écran de ce qui semble être des messages qu'il aurait partagés avec le président, qu'il a enregistré dans ses contacts comme « Profe ».

De cette façon, il a confirmé qu'on lui avait demandé de promouvoir les deux colonels. Dans le cas de Bocanegra, il lui a demandé de le promouvoir au poste de général de brigade.

« J'ai demandé au président que nous n'avons que le ministre (de la Défense, Walter Ayala) et lui. Bien sûr, il a accepté. Je lui ai encore expliqué 'Ce monsieur je ne peux pas monter'. Le président m'a écouté tranquillement jusqu'à ce que, à la fin, il dise « Eh bien, Monsieur le Général, nous respecterons alors la décision que vous avez prise en tant qu'institution ». Mais il m'a dit : 'Je veux juste te demander quelque chose. Dites-moi et ne pouvons-nous rien faire pour M. Ciro Bocanegra ? Il a déjà insisté sur un, juste un », a-t-il dit au comité.

En outre, les messages qu'il avait reçus du président montrent qu'il lui avait demandé de contacter le secrétaire du Palais du gouvernement de l'époque, Bruno Pacheco, ce qui était étrange pour Vizcarra.

Le président lui a écrit sur WhatsApp : « Général, bonjour, je vous demande de parler à Bruno de certaines questions urgentes ». Ensuite, je joins le contact de l'ancienne secrétaire.

« Il n'y avait aucun sujet (à discuter) avec le secrétaire. Normalement, la chaîne est le ministre de la Défense », a déclaré Vizcarra lors de son témoignage au Congrès.

Il a ainsi confirmé qu'il y avait des pressions de la part de Bruno Pacheco, qui était déjà sous le coup d'une ordonnance de détention préventive de 36 mois dans le cas du pont Tarata III.

« Il m'envoie un autre message, qui semble le transmettre à partir de la commande que quelqu'un lui avait passée. Il est dit : 'Le commandant de l'armée Victor Hugo Torres Quispe pour le colonel' », ajoute-t-il.

Dans les messages à l'écran, vous pouvez voir que ce message avait reçu la notification qu'il avait été transféré depuis un autre chat. Cela signifierait que le président recevait des demandes ou des ordres d'une tierce personne concernant les personnes à promouvoir au sein des forces armées.

Le président du Comité de surveillance du Congrès, Hector Ventura, a confirmé qu'il a déjà entendu 25 témoins dans cette affaire. Parmi ceux-ci, la qualité de 8 d'entre eux est passée à « recherchée ».

L'ancien commandant de l'armée, le général José Vizcarra, a assisté à la Commission d'audit en tant que témoin | VIDEO : TV Perú

EN QUOI CONSISTE LE SCANDALE DE PROMOTION DANS LES FORCES ARMÉES ?

Le cas des promotions dans les forces armées a été mis au jour lorsque Pedro Castillo a étonnamment destitué le chef de l'armée. , le général José Vizcarra, et le chef de l'armée de l'air, le général Jorge Chaparro, au début du mois de novembre 2021.

Les deux généraux avaient été nommés par le président en août, ont-ils rapporté ayant subi des pressions de la part du ministre de la Défense de l'époque, Walter Ayala, et de l'ancien secrétaire du Palais du gouvernement, Bruno Pacheco, pour promouvoir de manière irrégulière des officiers liés au gouvernement. Ces promotions ne se sont pas concrétisées.

Ainsi, le bureau du procureur de la nation a ouvert une enquête le 11 novembre contre Ayala et Pacheco, alléguant des pressions présumées sur les chefs de l'armée et de l'armée de l'air pour favoriser certains officiers dans le processus annuel de promotion.

Les deux responsables ont démissionné et font actuellement l'objet d'une enquête pour déterminer s'ils ont commis « la commission présumée des crimes d'abus d'autorité et de parrainage illégal, prévus et sanctionnés par le Code pénal », selon un document du parquet.

