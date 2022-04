Nous avons un nouveau Percy Jackson ! Walker Scobell jouera dans la série Disney+

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 28: Walker Scobell attends The Adam Project World Premiere at Alice Tully Hall on February 28, 2022 in New York City. (Photo by Monica Schipper/Getty Images for Netflix)

La recherche du successeur de Logan Lerman est terminée. Disney+ a choisi un nouveau Percy Jackson pour la prochaine série télévisée qui intégrera son catalogue de productions originales. Walker Scobell sera le prochain acteur à donner vie à ce célèbre personnage né dans la saga littéraire d'aventure et de fantasy créée par écrivain Rick Riordan.

Percy Jackson and the Gods of Olympus consistera en une adaptation télévisée des livres les plus vendus du même nom publiés entre 2005 et 2009 . Après que les romans à succès aient donné lieu à deux films dans le passé, la plateforme de streaming pariera sur le fait de raconter l'histoire dans un format d'épisodes et de saisons avec Scobell comme premier à rejoindre le casting, car il n'a pas encore été confirmé qui les autres stars qui l'accompagneront dans ce voyage.

Walker Scobell y Ryan Reynolds protagonizaron la película de ciencia ficción que dirigió Shawn Levy. (Netflix) DOANE GREGORY/NETFLIX

Le jeune artiste a récemment fait ses débuts au cinéma avec The Adam Project, un film de Shawn Levy qui est sorti cette année via Netflix. Dans cette proposition de science-fiction et de drame, il donne vie au jeune Adam et partage le rôle principal avec Ryan Reynolds, qui joue sa version plus ancienne. D'autres personnalités hollywoodiennes notables telles que Mark Ruffalo, Jennifer Garner et Zoe Saldaña faisaient également partie du casting.

Ses débuts dans le métier d'acteur sont très frais et il semble que ce soit le profil qui convenait le mieux au rôle de Percy Jackson dans ce reboot de la franchise live-action. En 2010 et 2013, Logan Lerman s'est chargé de se mettre dans la peau du demi-dieu emblématique pour le grand écran et a joué aux côtés d'Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Douglas Smith, Jake Abel et Leven Rambin. Les deux films ont été réalisés par le cinéaste américain Chris Columbus.

Shawn Levy, Zoe Saldana, Ryan Reynolds, Walker Scobell, Jennifer Garner y Mark Ruffalo posan juntos en la premiere de "El proyecto Adam". (Noam Galai/Getty Images para Netflix) NOAM GALAI | Getty Images for Netflix

Rick Riordan se réjouit de l'élection de Walker Scobell

Peu de temps après que l'annonce soit devenue officielle, Rick Riordan a partagé quelques mots au sujet de la signature du prochain interprète de Percy Jackson. « Walker Scobell est un jeune homme incroyablement talentueux qui nous a époustouflés avec ses bandes d'audition pour le rôle de Percy », a-t-il écrit dans un billet sur son site internet. En plus d'être producteur exécutif, l'auteur sera beaucoup plus impliqué dans le développement et écrira l'épisode pilote avec Jon Steinberg.

« Beaucoup d'entre vous ont récemment découvert à quel point Walker est génial en regardant The Adam Project, dans lequel Walker a illuminé l'écran en tant que version plus jeune du personnage de Ryan Reynolds. Nous avons eu la chance d'auditionner Walker des mois avant la sortie de cette production, mais le film n'a fait que confirmer ce que nous savions déjà de son talent. Il était évident pour moi et le reste de l'équipe que Walker avait la combinaison parfaite de timing comique, de douceur, de rébellion, de sarcasme et d'héroïsme pour incarner notre héros Percy Jackson », a-t-il ajouté.

La saga literaria de Rick Riordan volverá a ser adaptada, pero esta vez para la pantalla chica. (Disney)

La fiction télévisée, qui portera le titre de Percy Jackson et les dieux de l'Olympe, a officiellement débuté comme un projet de Disney+ en janvier de cette année. L'intrigue se concentre sur un garçon de 12 ans qui se découvre comme un demi-dieu et commence à faire face à la réalité de ses origines surnaturelles et aux pouvoirs qui lui ont été accordés. Cependant, sa vie est complètement bouleversée lorsque Zeus l'accuse d'avoir volé son maître rayon, il doit donc faire un voyage à travers les États-Unis pour le récupérer dans le cadre d'une mission extrêmement importante : rétablir l'ordre et le calme à Olympe.

