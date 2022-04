Emilio Marcos s'aventurera dans la région mexicaine après sa participation à la série « El Último Rey »

Après sa participation controversée à la biosérie de Vicente Fernández, El Último Rey : Le fils du peuple, Emilio Marcos Osorio, n'a pas caché son désir d'ajouter un nouveau domaine d'expertise à sa courte mais déjà marquante carrière, comme l'a expliqué le fils de Juan Osorio et Niurka Marcos qu'il aiment rejoindre le genre régional mexicain.

C'est dans une interview pour le matin de Televisa, Hoy et après le succès de la première saison de la série autobiographique de Vicente Fernández produite par son ancêtre, qu'Emilio Marcos a reconnu que son personnage a changé sa vie, il n'exclut donc pas la possibilité de s'aventurer dans ce genre musical.

« En musique, je suis littéralement totalement dans le traditionnel, le mariachi. Je ne travaille vraiment rien seul en ce moment, l'accent devait être mis sur la série. Si je préparais cela depuis longtemps, le but était de laisser tomber et de voir ce qui se passerait ensuite », a déclaré l'interprète de 19 ans.

Así luce el actor como Alejandro Fernández (Foto:Instagram/@emilio.marcos)

Dans la série autobiographique The Idol of Mexico, produite par Televisa et Univision, Emilio a donné vie à une version jeunesse d'Alejandro Fernández, sévèrement critiqué sur les réseaux sociaux ; cependant, pour le jeune histrion et futur chanteur, c'était un projet très important de continuer à franchir des étapes dans sa carrière artistique zagal.

Plus tard, le petit ami de la célèbre jeune actrice Karol Sevilla a marqué son désir de s'aventurer dans le genre régional mexicain, mais avec des personnes qui le guident dans ses premiers pas dans l'industrie de la musique dans ce genre, et dont il a souvent été considéré comme un emblème national grâce à ce qui a été fait par El Charro de Huentitan dans la vie.

El último Rey (Foto: Planeta)

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait l'impression d'avoir grandi dans sa carrière, le jeune interprète a souligné qu'il avait effectivement appris beaucoup de choses qui ont amélioré son travail, mais de son point de vue personnel, il a le sentiment qu'il n'a grandi qu'en âge et non professionnellement.

« Je n'avais pas l'impression d'avoir grandi, j'avais l'impression d'avoir appris beaucoup de choses. Ces choses que j'ai apprises m'ont aidé à me faciliter les choses plus tard », a-t-il inventé les commentaires sur son désir de chanter dans la musique régionale mexicaine.

Enfin, le jeune homme a reconnu qu'il est important d'utiliser l'expérience pour pouvoir se dépasser et ainsi ne pas rester coincé : « Si je retirais de l'expérience, je resterais au même endroit. L'important est de ne jamais enlever ses peaux, c'est de les mettre sur le dessus pour que tout fusionne », a-t-il conclu.

(Foto: Instagram/emilio.marcos).

Emilio était une banque de points au cours de la semaine de la première de la biosérie ; cependant, ce ne sont pas les seuls points qui ont été soulevés à ce sujet, car certains spectateurs ont accusé l'histrion d'avoir profité de la position de son père en tant que producteur pour obtenir le rôle d'El Potrillo .

En revanche, ce serait le deuxième genre dans lequel entrerait le fils de Juan Osorio et Niurka Marcos, fin 2021, Emilio a partagé via ses réseaux sociaux sa plus récente production musicale solo avec Mane de la Parra pour le thème principal du roman What happens to my family grâce à ses réseaux sociaux.

Emilio Osorio Marcos, à Mexico et quand il était enfant, il a commencé sa carrière d'acteur.

En 2017, elle fait ses débuts en tant que chanteuse, mais ce n'est qu'en 2018 qu'elle sort son premier EP Emilio. Le 15 mai 2019, elle sort son premier album solo contenant 12 chansons à succès. Après une longue attente, en avril 2020, elle sort son single le plus réussi Danzón. Par la suite, il sortira en juin 2020 la chanson Hoy Me Tengo Que Ir.

