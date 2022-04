Carlos Ignacio a justifié la vidéo dans laquelle Silvia Pinal est désorientée dans une interview

Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Au cours de la première semaine d'avril, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux qui s'est positionnée dans la tendance des réseaux sociaux, après que la première actrice, Silvia Pinal, soit réapparue sur les caméras de télévision pour annoncer son retour sur scène.

Cependant, la vidéo qui a rapidement transcendé sur tous les sites Web est devenue une tendance en raison des critiques reçues par le matériel audiovisuel diffusé par le programme du soir d'Imagen Televisión, De Primera Mano.

La collègue de l'actrice mexicaine, Carlos Ignacio, avec qui elle participera à la pièce Caperucita : What's up with your grandmother ! , a brisé le silence après des milliers de critiques reçues sur les réseaux sociaux.

« Silvia voulait fermer son cycle de théâtre, c'était la seule chose qu'elle avait besoin de faire, le théâtre pour enfants et c'est pourquoi elle a été encouragée à faire la pièce et c'est pourquoi nous l'avons écrite spécialement pour elle », a-t-elle déclaré sur la chaîne YouTube, Delarosatv.

Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano

« Ce jour-là, surtout Silvia n'avait pas dormi, elle a passé la nuit à tousser, alors on lui a dit, on a tout annulé, 'pas question, si la conférence est déjà là, j'y vais » et elle s'est présentée à la conférence », a-t-elle rappelé.

Plus tard, l'humoriste mexicaine de 72 ans a souligné que Silvia Pinal était distraite, puisqu'elle avait un micro, et qu'elle était totalement concentrée sur le livret, comme elle l'a souligné dans la vidéo de DPM .

« Lors de la conférence, c'était très bon, puis les excès de toux ont commencé, mais nous sommes allés au bureau pour lire le livret et c'était le lien en direct. Silvia a apporté son prompteur, elle se concentre sur une chose », a raconté l'interprète qui a participé à Une famille de dix.

Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana

En ce qui concerne les rumeurs selon lesquelles Silvia Pinal perdrait la mémoire, Carlos Ignacio a avoué qu'il lui est difficile de travailler, mais que c'est quelque chose de normal pour son âge : « Cela dépend de l'âge et des facultés que vous perdez, elle ne perd pas la mémoire, ce qui se passe, c'est qu'elle a du mal ».

Enfin, l'interprète, qui donnera vie au Loup féroce dans la production théâtrale, a réitéré que la première actrice mexicaine de 90 ans était stable lors de l'interview en matière de santé et qu'elle pourra bientôt la voir pleinement pendant la production qui est également dirigée par lui.

« Silvia Pinal se porte très bien et c'est comme ça que vous allez le voir dans la pièce. Je n'ai pas entendu l'interlocuteur et j'étais concentré sur la lecture de son scénario. Ça prend mille interprétations, mais c'est très bien, ça va être mieux », a-t-il ajouté pour la chaîne YouTube.

La réaction de l'acteur mexicain était due aux accusations qui ont été attisées sur les réseaux sociaux, en plus des points soulevés par certains artistes, comme ce fut le cas du célèbre interprète, Eduardo España, qui a utilisé son compte Twitter et a noté son mécontentement de montrer la première actrice de cette manière.

Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake

« Très mauvais goût d'exposer une dame comme Silvia Pinal et de lui poser des questions effrayantes. Cela me semble être un manque de respect, de vision journalistique et de bon sens. Avec tout le respect que je vous dois », a déclaré l'un des protagonistes de la série Televisa, Vecinos.

C'est à la fin du mois de décembre que Silvia Pinal est sortie de l'hôpital privé de Mexico, après avoir été admise pour un test positif à la COVID-19, a rapporté la fille de l'histrioniste, Sylvia Pasquel.

CONTINUEZ À LIRE :