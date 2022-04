Rafael López Aliaga marque la distance avec Jorge Montoya après des expressions désobligeantes sur les collines de Lima

Rafael López Aliaga critique les déclarations de Jorge Montoya. VIDÉO : RPP

Le chef de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a pris ses distances avec ce qui a été dit par le porte-parole de son banc au Congrès de la République, Jorge Montoya, qui a déclaré le 5 avril qu'ils avaient des informations selon lesquelles ils prévoyaient de « descendre des collines » pour piller Lima, en relation avec le couvre-feu imposé par le gouvernement Pedro Castillo.

« La mesure est très dure, très drastique et c'est parce que les informations disponibles, à moins qu'elles ne soient parvenues à mes oreilles, sont qu'aujourd'hui ils prévoyaient de piller Lima, de descendre des collines pour piller la ville, non seulement ici mais dans différentes parties du pays, mais la capitale est un lieu emblématique et il doit être protégé », a commenté le législateur devant les médias depuis l'extérieur du Palais législatif.

À cet égard, López Aliaga a précisé que c'était l'opinion de Montoya et non celle de la partie céleste. Il a également dit avoir interrogé l'amiral sur les présumés rapports de renseignement qu'il avait reçus, mais ses réponses ne l'ont pas convaincu.

« Il n'y a pas eu de réunion de banc, c'était une opinion personnelle de M. Jorge Montoya. Je lui ai déjà parlé et je l'ai interrogé sur le rapport du renseignement, il m'a répondu très vaguement », a-t-il déclaré dans RPP.

« S'il y avait eu des gens qui faisaient des émeutes et des pillages, la police du renseignement aurait une conférence de presse aujourd'hui annonçant qu'elle a capturé trois, quatre groupes qui allaient faire un émoi spectaculaire », a-t-il poursuivi.

Sur l'immobilisation sociale du 5 avril, l'ancien candidat à la présidence a reproché à l'exécutif d'aller à l'encontre de la Constitution en violant la libre circulation et le droit de travailler sans moyens de subsistance réels.

« Mettre une journée au gré de Castillo et de tout son peuple, une journée de paralysie de 10 millions de personnes sans soutien technique ou juridique, c'est aller à l'encontre de la Constitution péruvienne, du libre transit, du droit au travail, de la liberté de circulation », a-t-il dit.

« Il n'y a pas eu une seule capture du prétendu rapport de renseignement. C'est pourquoi je demande des explications à l'amiral Montoya et à Castillo, je leur demande en tant que parti du renouveau populaire. Je ne vois aucune action de renseignement qui se matérialise dans la capture des groupes violents présumés », a-t-il ajouté.

Enfin, il s'est excusé pour les déclarations de son membre du Congrès. « Je m'excuse auprès des habitants de Lima pour cette phrase injuste à propos de la chute des collines. Dans les collines vivent les personnes les plus dignes, les plus décentes et les plus travailleuses, qui tirent le meilleur parti de la largeur, celles qui souffrent le plus dans notre pays. Nous avons un travail social très intense », a-t-il conclu.

JORGE MONTOYA SE PRONONCE

Après avoir reçu des milliers de critiques pour avoir évoqué de manière désobligeante un secteur de la population de Lima, Jorge Montoya a utilisé ses réseaux sociaux pour demander à ses abonnés de « ne pas se laisser emporter par une mauvaise interprétation dans mes déclarations, je suis de votre côté et je vous le dois ».

« Il serait plus qu'imprudent d'expliquer la véritable dimension de ma stratégie de lutte contre le communisme », termine son message. Après sa publication, il a reçu encore plus d'attaques de la part d'utilisateurs de Twitter pour ne pas avoir fait de mea culpa à propos de leurs déclarations et ne s'être justifié que par une mauvaise interprétation.

