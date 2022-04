Julen Rementería lancé contre le ministre de l'Intérieur et AMLO pour révocation de mandat

Au cours de la session du Sénat, le paniste Julen Rementería a déclaré que le Sénat devait dénoncer les actes de violation de la loi par les actes de prosélytisme du secrétaire du gouvernement, Adán Augusto López.

Lors de la session du mercredi 6 avril, le banc de l'opposition, composé des partis de la Révolution institutionnelle (PRI), de l'Action nationale (PAN), de la Révolution démocratique (PRD) et du Mouvement citoyen (MC), a demandé à discuter et à approuver le rapport de la Garde nationale pour déterminer s'il y avait utilisation abusive des ressources publiques pour donner suite aux résultats obtenus.

Cela a été proposé parce que les sénateurs se sont prononcés contre les actes commis par Adán Augusto López et le chef de la Garde nationale lors de l'utilisation d'un avion de cette agence pour se rendre dans les États du nord.

Rementería a indiqué que bien que le rapport doive être voté, il a déclaré qu' « il y a un sujet qui doit être abordé ». Il a montré une vidéo montrant des fragments de la promotion de la révocation du mandat faite par le ministre de l'Intérieur et quelques fragments de discours d'Andrés Manuel López Obrador.

Rementería a señalado que el PAN interpondrá denuncias al secretario de Gobernación (fotos: Senadores del PAN / EFE/José Méndez)

Il a par la suite commenté que la violation de la loi était « évidente » et ici, nous avons dit que nous allions l'appliquer. Ils ont également protesté pour s'y conformer et ne le font pas. Ne venons pas défendre l'indéfendable. '

« Je vous rappelle quelque chose que le président a souvent dit pendant la campagne et qu'il le dit encore en tant que fonctionnaire : « Personne au-dessus des lois, rien en dehors de la loi ». Mettez ces mots en pratique », a déclaré le pianiste.

Il a conclu en notant que de tels actes méritaient d'être dénoncés par l'ensemble du Sénat. Cependant, la présidente du Sénat, Olga Sánchez Cordero, a constamment souligné tout au long de la participation de Rementería que cela devrait prendre fin à la fin de son temps.

Peu de temps après, il a publié sur son compte Twitter officiel le fragment de sa participation au Sénat ainsi qu'un message dans lequel il déclarait qu'à Morena, ils étaient des « destructeurs de la démocratie » et s'en prenait à l'appel de Sánchez Cordero.

« Concluez, sénateur. » « Concluez, sénateur. » C'est ainsi qu'ils réagissent lorsqu'ils sont mis en évidence, lorsque vous retirez le masque. Parce que ce qu'ils sont vraiment : des destructeurs de démocraties, des libertés et des porteurs de misère politique et morale »

La senadora defendió a Adán Augusto López (Foto: Canal del Congreso)

À ces commentaires, la sénatrice Lucia Trasviña, sénatrice du Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a défendu Augusto des critiques et a souligné que » ce n'est pas une question qui les concerne ».

« Ce que font les groupes politiques, c'est politiser parce que la consultation des citoyens arrive bientôt (Révocation du mandat) «, a plaidé Trasviña Waldenrath et jugé que les mesures prises par l'exécutif en tant que chef suprême des forces armées sont son autorité et non l'autorité du Sénat.

De même, ces derniers jours, le sénateur et coordinateur du banc du PAN, a déclaré lors d'une conférence de presse au Sénat qu'ils dénoncerait aux autorités le Secrétaire à l'intérieur Adán Augusto López, car il a souligné que des ressources publiques étaient utilisées.

Il convient de noter que le chef du Segob a été critiqué parce qu'il a promu la consultation sur la révocation du mandat dans l'État de Sonora alors qu'il allait traiter de la question de la réforme de l'électricité.

