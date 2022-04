Fernández de Cevallos a éclaté contre AMLO pour avoir joué au baseball : « Il aurait disparu »

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a toujours montré son goût pour le baseball, sport qu'il pratique depuis quelques années, et qu'il continue de le faire malgré qu'il soit devenu président du Mexique.

À différentes occasions, sur ses réseaux sociaux, le président a partagé des vidéos dans lesquelles on le voit à l'intérieur du diamant, généralement en train de frapper, bien qu'à certaines occasions, on l'ait vu lancer la balle depuis le monticule.

En raison de cette passion, l'après-midi du 6 avril, le Tabasqueño a profité d'un après-midi de congé pour jouer cinq manches et faire connaître ses statistiques pendant le match. Il a également apprécié qu'il n'y avait pas de blessures, donc il a souligné sa carrière produite et a été observé pour courir de la troisième base pour gravir le tableau de bord de son équipe, après une course promue par Salvador Cresencio Sandoval, chef du ministère de la Défense nationale (Sedena).

« J'ai joué cinq manches ; j'ai frappé trois sur trois. Une touche du ballon dans la ligne, deux coups sûrs, j'ai produit une course ; cela m'a poussé à marquer le général Sandoval. Sans nous vanter, nous n'avions pas l'air mal, nous avons jeté le papillon de nuit et il n'y a pas eu de blessures », a déclaré le chef de l'exécutif fédéral dans les images qu'il a partagées sur les réseaux sociaux.

Avant cette publication, Diego Fernández de Cevallo s'est opposé à AMLO pour avoir mené cette activité au lieu de gouverner le territoire national, qui est coulé dans la violence, en baisse du peso par rapport au dollar, entre autres questions .

Un autre personnage similaire à l'opposition qui a rejoint ces messages est l'ancien politicien Javier Lozano, un critique acharné de la Quatrième Transformation (Q4), qui utilise les réseaux sociaux et les espaces médiatiques pour s'interroger sur ce qui se passe au Palacio Nacional.

Depuis son compte Twitter, l'ancien secrétaire au travail a appelé López Obrador « huev*n » et « indolente » pour avoir partagé la vidéo dans laquelle il se voit jouer au baseball. Il a également exigé qu'il « se mette au travail » pour tenir certaines des promesses qu'il a faites lors de sa campagne électorale en 2018.

« Vous êtes un souverain excité et indolent. On vaut des tonnes de mère si elle joue au baseball ou pas. Le pays s'effondre entre tes mains. Mettez-vous au travail pour ce que vous avez été choisi et remplissez certaines de vos promesses fantaisistes », a déclaré Lozano.

Le match de baseball a été joué au Deportivo de la Alianza de Tramviarios de México, situé dans le bureau du maire d'Iztapalapa à Mexico, un endroit qu'il a fréquenté auparavant et d'où il a partagé différentes images, dans le but de promouvoir un message en faveur de l'activité sportive.

Cette fois, il a publié l'apparition du général Luis Crescencio Sandoval González, secrétaire à la Défense nationale et originaire d'Ensenada, en Basse-Californie, où le baseball a un grand pouvoir de convocation.

Crescencio aurait même contribué au résultat de l'équipe et au compte de López Obrador, après avoir connecté un ballon pour produire la course marquée par le chef de l'exécutif fédéral.

L'accent qu'il a mis sur les blessures, c'est parce qu'en octobre dernier, toujours lors d'un match de baseball, il a rapporté qu'il avait été blessé, car il avait subi une déchirure qui l'a fait arrêter de courir, après s'être connecté pour faute. Malgré cela, il a continué dans le match au bâton.

« J'ai marqué une course, j'ai touché le ballon par la première ligne, faute ; petite déchirure, je suis retourné à la batte, au macanee et à un autre coureur », a été lu sur le compte Twitter officiel de López Obrador.

