Arrêt de la porteuse : combien de décès ont été enregistrés à ce jour ?

La hausse des prix de divers produits a touché la poche des Péruviens, amenant plusieurs à se mobiliser pour exiger une réponse du gouvernement de Pedro Castillo a fait face à la situation difficile à laquelle ils ont dû faire face. Peu après deux semaines de grève menée par les agriculteurs et les transporteurs, non seulement ils ont enregistré des affrontements avec la Police nationale péruvienne, des destructions de biens publics et des pillages. Malheureusement, la vie de citoyens dont les causes de décès doivent encore être élucidées par les autorités a également été perdue.

Les premières victimes ont été enregistrées à Junín lors des manifestations du week-end dernier. Parmi eux, un adolescent de 13 ans dont le corps a été retrouvé sur les rives de la rivière Yacus, à la hauteur de la région de Bellavista, dans le district d'Ataura, Jauja province. À la nouvelle de son départ, l'hypothèse a été répandue que le mineur serait tombé dans la rivière en s'échappant des policiers qui cherchaient à contrôler la manifestation.

Candy Magaly Hinostroza de la Cruz est la deuxième victime des manifestations de Junín. Il s'agit d'un enseignant décédé après avoir été renversé par Hans Oré à la hauteur du pont Las Balsas à Concepción. La troisième victime est un homme de 82 ans identifié comme étant Jorge Maldonado Landeo du district de Huaripampa (Jauja), décédé parce qu'il n'avait pas reçu son traitement d'hémodialyse en temps opportun à l'hôpital Essalud-Huancayo.

Le ministre de la Défense minimise les décès dus à l'arrêt des transporteurs. VIDÉO : Channel N

Dans la nuit du samedi 2 avril, le ministre de l'Intérieur, Alfonso Chávarry, a confirmé la mort de quatre citoyens, mais a souligné que cela ne s'était pas produit à la suite d'affrontements avec la PNP. « Il y a quatre morts, un qui est mort parce qu'il n'a pas pu être aidé, se rendait à l'hôpital ; un enfant qui tombe sur le pont, et deux dans des accidents de la circulation, ils sont percutés par les mêmes véhicules qui étaient en grève, il n'y a rien eu d'autre, il y a quatre eux », ont été les déclarations critiquées du ministre.

AUTRES VICTIMES

Le 5 avril, lorsque le président Pedro Castillo avait ordonné l'immobilisation sociale à Lima et Callao pour éviter les complications, à Huánuco un garçon de 18 ans identifié comme Alexander Trujillo Nolasco aurait été touché à la tête par un projectile de gaz lacrymogène lancé par un membre du National péruvien La police. Trujillo Nolasco a été emmené en moto au centre de santé Ambo, où ils ont certifié son décès. Les causes exactes de son décès n'ont pas encore été déterminées, selon le directeur de la santé, Carlos Segovia Maldonado.

La victime la plus récente s'est produite le 6 avril lors d'affrontements concernant le blocus des routes à Ica. Cette fois, il s'agit de Yhony Quinto Contreras, un garçon de 24 ans qui a reçu une balle perdue touchée à la tête lui faisant perdre la vie à ce moment précis. Les médias indiquent que malgré la présence de membres de la PNP, le corps du jeune homme est resté allongé sur la route pendant que le procureur arrivait en service pour soulever le corps.

La mort de Quinto Contreras porte à six le nombre de citoyens tués pendant la période des manifestations provoquées par la hausse des prix. Sur les personnes décédées à Junín, le ministère public lancera une enquête pour déterminer les causes de leur départ. Jusqu'à présent, les procédures à suivre par les autorités concernant les trois autres décès survenus ces derniers jours dans différentes régions du pays ne sont pas connues.

