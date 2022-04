Mónica Cabrejos se souvient de son passage dans Public Enemies : « Je me suis sentie harcelée, maltraitée et humiliée »

Dans un récent entretien avec Magaly Medina, Mónica Cabrejos, auteur du livre « Public Woman », a raconté le mauvais expérience qu'elle a eue alors qu'elle faisait partie de Public Enemies, une émission de nuit qui a été animée par elle et Aldo Miyashiro en 2012 . Selon l'animatrice, son passage dans l'espace télévisé n'était pas du tout agréable, puisqu'elle a été victime d'intimidation de la part de ses propres collègues de la chaîne.

La journaliste a également entamé la conversation, indiquant clairement qu'elle n'a jamais pointé du doigt Martín Arredondo, ancien producteur de Public Enemies, dans le rôle de l'homme qui l'a harcelée sexuellement dans l'un des chapitres de son livre. Cependant, il a assuré qu'il n'avait pas non plus de bonnes relations avec lui malgré toutes les années qu'ils ont travaillé ensemble.

« Je ne peux pas dire quelque chose comme ça, je n'ai pas les preuves, cela fait plus de 12 ou 13 ans. Mais je n'ai pas une bonne relation avec lui, j'ai un concept terrible de lui en tant que professionnel et en tant que personne. Je ne peux pas dire à la télévision qu'il est le protagoniste de l'épisode. Le signaler est un crime », a déclaré Cabrejos sur le plateau de Magaly TV La Firme.

Quand la 'Magpie' lui a demandé si elle s'était déjà sentie harcelée dans l'émission, Monica a répondu oui sur le plan professionnel et sexuel. Selon lui, son expérience était très similaire à celle de Marco Rodríguez, un membre de la production de Public Des ennemis qui ont blâmé Martín, qu'il a appelé « mauvaise personne », de son licenciement parce qu'il a dit qu'il « sentait mauvais » et qu'il « ne travaillait pas de la même manière ».

« Je me suis senti harcelé, maltraité, humilié. C'était un esprit de groupe, où je ne me correspondais malheureusement pas parce que j'ai une manière d'être différente. Je suis un bon défenseur de mon point de vue et même s'ils me disent de me taire, je ne le fais pas. Je dis ce que je pense de tout », a déclaré Monica.

Selon les déclarations de l'animatrice d'Al Sexto Día, elle s'est sentie attaquée par ses propres collègues parce qu'ils ne prenaient pas leurs idées en compte et ne cessaient de plaisanter sur son poids et son âge dans l'émission, même lorsque les caméras étaient éteintes. À cette époque, Cabrejos avait 36 ans.

« Ils m'ont ennuyé à cause de mon âge, à cause du poids, si j'étais potelée. J'ai perdu du poids et comme je ne pouvais plus être la fille potelée, ils m'appelaient la vieille femme (...) J'ai dû y faire face et je savais comment le faire avec une large sangle jusqu'à ce que l'abus soit plus important », a déclaré le présentateur.

Il est important de noter que Mónica Cabrejos a cessé d'apparaître sur Public Enemies lorsque le programme a été restructuré en 2013, étant remplacé par Sandra Vergara. Le programme a pris fin en décembre 2014.

MARTIN ARREDONDO APPORTE DES PRÉCISIONS

Dans le livre « Public Woman », Mónica Cabrejos raconte qu'elle a été harcelée sexuellement par un producteur de télévision d'une émission de nuit où elle travaillait. Le nom Martín Arredondo est immédiatement apparu, car ils ont tous deux travaillé ensemble dans Public Enemies. Au milieu de ces spéculations, le journaliste a rompu son silence.

« Je nie fermement tout ce qui est insinué et tout ce que je peux dire est si sensible que cela peut affecter le témoignage d'une personne. Ce qui reste pour moi avant ce témoignage qui est criminel, impliquant mon nom, je me soumets à toute l'expertise (dans une future enquête) «, a-t-il précisé lors d'un bref entretien pour Amor y Fuego, qui a exclu de lui envoyer une lettre notariée pour se rétracter.

« Que dois-je faire avec un avertissement... « que je vais te dénoncer pour diffamation »... Que dois-je faire ? Si mon image est finalement endommagée, il n'y a pas d'exercice dans lequel je peux me reconstruire maintenant, le sujet est déjà jeté », a-t-il ajouté.

