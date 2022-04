Carrier Strike : Sachez quelles routes sont bloquées au Pérou ce mardi

Malgré le fait que, mardi, le gouvernement a ordonné l'immobilisation sociale obligatoire de toutes les personnes dans leurs foyers dans la région métropolitaine de Lima et dans la province constitutionnelle de Callao de 02h00 à 23h59, la situation dans la l'intérieur du pays est différent et plusieurs routes sont toujours bloquées par de lourds transporteurs de marchandises et des agriculteurs touchés par la hausse des carburants et des engrais.

Selon un rapport publié ce matin par la Surintendance du transport terrestre de personnes, de marchandises et de marchandises (Sutran), les régions de Piura, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Ucayali, Lima, Ica et Cusco connaissent des problèmes de transit de véhicules de toutes sortes au deuxième jour de grève déclenchée par divers syndicats des transports.

La région de Piura a interrompu la circulation sur l'autoroute interocéanique nord au kilomètre 217 de la route Olmos-Piura, à la hauteur de l'ovale de Chulucanas, et au kilomètre 249.

Une situation similaire se produit au kilomètre 226, secteur Flor de Caña, sur l'autoroute Chulucanas-Morropón et au kilomètre 10 de la route menant à Paita, à la hauteur du passage à niveau de La Tortuga, dans la province de Paita.

Sur l'autoroute Huancabamba-Palambia, il n'y a pas de laissez-passer pour véhicules dans la région de Quispampa, à l'entrée de la ville de Huancabamba.

DISTRICT DE LAMBAYEQUE

Dans la région de Lambayeque, la circulation est interrompue sur le Vieux Nord panaméricain, aux kilomètres 96 à 97 ; sur la route Olmos -Piura ainsi que sur l'autoroute Fernando Belaunde Terry, et au kilomètre 3 de l'autoroute Chiclayo-Nororiente, district d'Olmos, région de Lambayeque.

Cajamarca

À Cajamarca, la circulation aurait été interrompue sur l'autoroute longitudinale de la Sierra Norte, au kilomètre 1251, dans la ville de Namora.

SAINT-MARTIN

Dans la région de San Martín, il n'y a pas de laissez-passer pour véhicules sur l'autoroute Fernando Belaunde Terry, au kilomètre 601, à Punta Verde, district de Morales.

En outre, au kilomètre 624 dans l'ovale du journaliste, dans le district de La Banda à Shilcayo, province de San Martín.

UCAYALI

Dans la région d'Ucayali, il y a une interruption de la circulation sur l'autoroute Federico Basadre au kilomètre 15, à la hauteur du district de Campo Verde. Les autres routes fermées sont les suivantes :

- Km 60, à Neshuya, province de Padre Abad

- Kilomètre 112, district d'Irazola ; kilomètre 162, sur le pont Aguaytia, province de Padre Abad-Ucayali

- Kilomètre 179, dans la région d'El Boquerón, province de Padre Abad.

À Cusco, il n'y a pas de passage d'unité de transport sur la route Poroy-Chinchero, au kilomètre 18, secteur de Cachimayo, province d'Anta ; dans le Longitudinal de la Sierra Sur, au kilomètre 1068, secteur de Combapata, province de Quispicanchi ; et sur la route Cusco-Urubamba, kilomètre 50, secteur Ramaldearas, district de Maras, province de Calca.

Dans la région d'Ica, la circulation est interrompue dans le sud panaméricain au kilomètre 273, dans la ville de Salas Guadalupe ; au kilomètre 290, également à Salas Guadalupe ; et au kilomètre 299 dans la région d'Álamo.

RÉGIONS DE LIMA

Dans la région de Lima, la circulation est interrompue sur l'autoroute panaméricaine du Nord, au kilomètre 140, district de Huacho dans la province de Huaura.

