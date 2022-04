Après deux ans de controverse, OV7 a finalement annoncé les dates officielles de son Tour de 30 ans, avec lequel ils fêteront une autre décennie de succès. La tournée débutera en septembre et couvrira 18 dates autour de la république.

Le 1er avril, OV7 a publié les dates de la tournée qu'elle avait reportée en raison de la pandémie de COVID-19 et de ses problèmes internes. Grâce à leurs réseaux sociaux, ils ont partagé tous les nouveaux emplacements et quand ceux qui ont été annulés en 2020 auront-ils lieu.

Avec le message : « Le compte à rebours commence, nous sommes très excités ! ! ! La fête va commencer et vous êtes nos invités d'honneur », Onda Vaselina a annoncé que la première date aura lieu les 1er et 2 septembre à l'Auditorium Citibanamex de Monterrey.

Fechas anunciadas hasta el momento para el "Tour 30 años" (Foto: Instagram/@oficialov7)

La tournée se poursuivra à Mexico les 6, 7 et 8 septembre, ces dates seront la reprise de celles les 15, 28 et 29 mai 2020 (respectivement) à l'Auditorium national. Les personnes qui avaient des billets pour des concerts suspendus pourront réclamer leurs billets pour ces prochains spectacles.

Ensuite, la tournée se poursuivra à Acapulco, Guerrero, le 17 septembre à la GNP Arena ; Guadalajara, Jalisco, les 22 (30 avril 2020), les 23 et 24 septembre à l'auditorium Telmex ; Aguascalientes le 1er octobre à la San Marcos Arena ; San Luis Potosí le 7 octobre à El Domo ; Torreón, Coahuila, le 8 octobre au Centennial Coliseum ; Morelia, Michoacán, le 15 octobre sur la Plaza de Toros ; Veracruz le 21 octobre au WTC.

Le 4 novembre, la tournée se poursuivra à Mérida, Yucatan, à l'auditorium GNP ; León, Guanajuato, le 11 novembre à Velaria de la Feria ; Puebla le 12 novembre à l'auditorium GNP Seguros, et clôturera la visite le 26 novembre au Querétaro Congress Center.

La agrupación celebrará 18 espectáculos este 2022, pero en 2023 habrá otros más (Foto: Instagram/@oficialov7)

La prévente pour toutes ces nouvelles dates aura lieu les 4 et 5 avril pour les utilisateurs de Citibanamex via Ticketmaster pour les spectacles CDMX, Guadalajara, Monterrey et Acapulco, et eTicket pour le reste.

Dans un communiqué de presse publié par OV7, ils ont annoncé que ce ne seront pas les seules dates de leur tournée de 30 ans, mais qu'ils en annonceront bientôt d'autres pour 2023.

Ils ont également exprimé leur gratitude pour continuer à être valables dans le cœur du public et souhaitent célébrer avec eux leur 30e carrière, c'est pourquoi, avec ces concerts, ils chercheront à revivre leurs meilleurs moments sur scène.

Los integrantes se dijeron agradecidos de seguir en los corazones del público (Foto: Instagram/@oficialov7)

En janvier de cette année, les membres du groupe ont annoncé qu'ils avaient finalement réussi à lisser leur rugosité, afin qu'ils reprennent les concerts qui n'ont pas été réalisés, ainsi que les projets qu'ils avaient déjà annoncés et qu'ils cherchaient à lancer pour leur 30e anniversaire.

L'une des productions qui prendrait également forme est sa biosérie.

