Daniel Salaverry : « Le président est intéressé à oxygéner son cabinet et à améliorer les profils des responsables

Daniel Salaverry a été consulté par la presse à la sortie du palais du gouvernement au sujet des candidats pour occuper le ministère de la Santé (Minsa), après que l'ancien Ministre Hernán Condori ait été censuré par le Congrès de la République. Ainsi, le conseiller présidentiel a déclaré que le président Pedro Castillo et le Premier ministre, Aníbal Torres, évaluaient déjà certains noms afin d'élire l'officiel.

« Je sais qu'ils évaluent certains noms et que dans les prochaines heures, peut-être demain, ils auront le remplaçant », a-t-il dit.

« Le président est intéressé, comme je vous l'ai dit, à oxygéner son cabinet et à améliorer, chaque fois que l'occasion se présente, les profils de ces responsables », a-t-il ajouté.

De même, on lui a demandé quels types de caractéristiques ou de qualités ce futur ministre devrait avoir. Face à cela, le conseiller a d'abord précisé qu'il s'agissait d'une décision qui serait prise par le président et le premier ministre, et qu'il n'y avait aucun rôle direct. Ainsi, il a précisé que sa position est ad honorem et il se contente de donner ses recommandations personnelles au président.

Malgré cela, il a mentionné certaines des qualités qu'il considère, comme à son avis personnel, le futur détenteur de Minsa devrait avoir.

« Évidemment, d'abord, qu'il n'a aucune formation, qu'il est une bonne personne dans sa carrière de médecin ; mais surtout en tant que manager. Parce qu'il ne suffit pas d'être un médecin spécialiste, il faut savoir comment gérer un ministère, ce qui n'est pas facile », a déclaré Salaverry.

Congreso aprobó la mensura de censura a Hernán Condori y notificó al presidente Castillo, el 31 de marzo.

À PROPOS DES NEVEUX DU PRÉSIDENT

De même, Salaverry a été consulté sur la situation actuelle des neveux du président, qui sont toujours en fuite. Il convient de mentionner qu'ils font actuellement l'objet d'une enquête du Bureau du Procureur et que le ministère de l'Intérieur a les a inclus dans le programme de récompenses.

Face à cela, il a de nouveau déclaré qu'il ne conseillait pas le Président sur les questions juridiques. « Ce n'est pas à moi, je ne suis pas son avocat et je ne suis pas avocat pour sa famille. Ce que je fais, c'est lui donner mon point de vue », a-t-il dit.

« Personnellement, je pense que chaque fois qu'il existe une disposition d'un organe judiciaire, qu'il s'agisse du ministère public ou du pouvoir judiciaire, elle doit être respectée et respectée. Ma recommandation personnelle aux personnes impliquées dans ces événements est qu'elles deviennent légales, qu'elles se manifestent et montrent que les accusations dont elles font l'objet n'ont aucun argument ni fondement juridique. Comme le ferait tout citoyen honnête qui se sent innocent de toute accusation », a-t-il déclaré.

AUGMENTATION DE PRIX

D'autre part, le conseiller du président, Pedro Castillo, a également déclaré que le gouvernement envisageait d'accorder une incitation ou une exemption pour les aliments qu'il présente une hausse de leurs prix, comme le maïs.

« Je tiens à préciser, comme l'a également déclaré le premier ministre, que le gouvernement ne peut en aucun cas réglementer les prix. Ce que cela peut donner, ce sont des incitations, des tarifs réduits. Pour voir comment cela ralentit cette hausse, non pas à la suite d'une mauvaise gestion économique dans le pays, mais à la suite de l'impact qu'a notre économie, donc on la voit à l'étranger », a-t-il dit.

Le prix du maïs a influencé le prix du poulet qui, dans certaines régions, atteint des chiffres supérieurs aux soles S/15. Selon le Bulletin de commercialisation et des prix des OISEAUX - mars 2022 du ministère du Développement agraire et de l'Irrigation (Midagri), ce jeudi 31 mars, « le poulet sur pied a été vendu à 6,87 S/O le kilogramme, soit une augmentation de dix cents par rapport à hier ; impossible de vendre le montant total offert ».

Dans le cas des légumes, l'augmentation moyenne des prix est de 107 %, selon le Rapport sur les revenus et les prix du GRAND MARCHÉ DE GROS DE LIMA del Midagri.

