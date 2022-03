Rafael Mercadante a été rejeté dans les réseaux pour avoir défendu Luis de Llano

Rafael Mercadante a publié un message pour Luis de Llano au milieu de la controverse sur les accusations que Sasha Sokol a portées contre lui pour avoir prétendument abusé elle. L'acteur a assuré que le producteur créatif était un « excellent mari et père ». Les critiques sont rapidement venues d'internautes qui ont remis en question ses commentaires.

Après ce 30 mars, Luis de Llano a répondu par une déclaration aux accusations que Sasha Sokol avait portées contre lui en mars 8, les utilisateurs des réseaux sociaux s'en sont pris aux produits. Cependant, certains l'ont défendu, comme dans le cas de Rafael Mercadante.

Par le biais de son compte Twitter, le présentateur a partagé que, selon les moments où il a travaillé avec De Llano et le fait que son cercle le plus proche le croit innocent, il peut dire qu'il est un homme « excellent » et ne peut que lui exprimer son admiration.

Mercadante a retweeté la déclaration partagée par Luis de Llano, montrant son soutien (Photo : capture d'écran/Twitter)

Les internautes s'en sont pris à lui, se demandant pourquoi il avait fait ce commentaire et notant que son tweet minimisait les faits, tout en souhaitant que sa fille n'ait pas à vivre la même situation que Sokol.

« Un autre tout comme un cochon... J'espère que votre fille de 13 ou 14 ans n'arrivera pas à cette situation de marche avec un homme de 40 pouces, s'est exprimé l'un des utilisateurs.

Bien qu'il ait supprimé le tweet principal, l'utilisateur continue de le critiquer pour son message (Photo : capture d'écran/Twitter)

L'acteur a décidé de répondre à cet internaute en disant qu'il devait « prendre soin » de sa bouche, car il existe des communautés où des filles de cet âge sont mariées et que, s'il ne connaît pas les détails de la relation, il ne devrait pas avoir d'opinion.

Ce tweet a provoqué encore plus de controverse parmi les utilisateurs qui s'étaient déjà joints au débat sur ce qui s'est passé entre Luis de Llano et Sasha Sokol. Quelques minutes plus tard, plusieurs ont accusé l'acteur de justifier et de normaliser la pédophilie et de soutenir un agresseur présumé.

À partir de ce tweet, Rafael a commencé à supprimer ses messages passés (Photo : capture d'écran/Twitter)

« Qu'est-ce que tu es, à part Lambiscón ! La pédophilie est un crime. Enquêtez J'espère juste que tu ne te reproduis pas ! Imbécile ! » , « Justifier la pédérastie, allez cochon ! » , « Voici le gars qui admire et respecte le vieux cochon de Luis de Llano, celui qui normalise une relation avec une fille de 14 ans... », ont-ils déclaré en réponse à ce qui a été écrit par le présentateur.

Une fois de plus, Mercadante a répondu à l'un des tweets dans lesquels ils le critiquaient, arguant désormais que ce qui était exprimé par les internautes était une question de génération, il a donc préféré ne pas passer son temps à répondre davantage.

Quelques heures plus tard, le présentateur a décidé de supprimer plusieurs des tweets qu'il avait publiés, ainsi que dans lesquels il montrait son soutien à Luis de Llano.

