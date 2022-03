Le cours du dollar a clôturé à 3.68 soles jeudi, son plus bas niveau au cours des 11 derniers mois

Le cours du dollar a atteint son plus bas niveau au cours des 11 derniers mois le jeudi 31 mars et a clôturé à 3,68, selon les informations de la Banque centrale de réserve du Pérou sur le marché des changes à 13h30.

Mercredi, le dollar avait clôturé à 3,7148, ce jeudi ouvert à 3,7137 et clôturé à 3,6803, selon Bloomberg. Cela représente une baisse de 0,93 %. Ce taux de change n'a pas été enregistré depuis la mi-mai 2021.

DOLLAR PARALELO

Sur le marché parallèle, le billet vert s'est négocié à 3 665 S/ l'achat et à 3 710 S/ la vente à 13h50. Dans le tango, dans les principales banques du pays, le dollar s'élève à 3 703 S/ l'achat et à 3 727 S/ la vente.

Pendant ce temps, dans les bureaux d'échange numériques, la vente la plus faible atteint S/3 698 S/, et la plus élevée est S/3,72. En revanche, l'achat le plus bas est de 3,66 et le plus élevé est de S/ 3,67.

« Au cours de la matinée, 335 millions de dollars américains ont été négociés à un prix moyen de 3,69 S/. Le flux d'offre provenait en grande partie d'étrangers et de sociétés dans un contexte de fin de mois, tandis que la demande d'échéances des swaps de change s'est vendue pour 400 millions de S/ », a déclaré Asvim Asencios, trader forex pour Renta4sab.

« Au niveau local, les exportations péruviennes ont atteint 4 595 millions de dollars américains en février, soit 7% de plus qu'au cours du même mois en 2021, selon la Chambre de commerce de Lima (CCL). Parmi les principaux produits exportés figurent le cuivre, l'or et le gaz naturel », a-t-il ajouté.

ÉVOLUTION DU DOLLAR

Après le premier tour des élections présidentielles, en avril 2021, le dollar a affiché une hausse constante jusqu'en octobre, date à laquelle il a coûté 4,14 S/. Puis, à la suite du changement de président du conseil des ministres, Guido Bellido, la devise américaine est tombée à 3,92, mais a de nouveau entamé une légère hausse jusqu'au début du mois de décembre, lorsque la première motion de vacance de poste contre le président Pedro Castillo a été rejetée.

Depuis lors, le dollar baisse jour après jour pour atteindre 3,70 S/le 10 mars. Cependant, au cours des semaines où la vacance présidentielle de Pedro Castillo au Congrès a été à nouveau discutée, elle a connu une légère augmentation (S/3 .79) jusqu'à ce que cela soit archivé. Cette dernière baisse de la devise américaine coïncide également avec la qualification de l'équipe nationale de football péruvienne pour le repêchage.

