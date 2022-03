Barrios Altos et la Cantuta : les affaires pour lesquelles la Cour interaméricaine laisserait Alberto Fujimori inédit

Le cas de la grâce d'Alberto Fujimori suscite beaucoup de pression et de controverse dans la politique péruvienne sphère. Récemment, la Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cour interaméricaine des droits de l'homme) a demandé au gouvernement de ne pas libérer l'ancien président, malgré le fait que la Cour constitutionnelle (TC) a rétabli la grâce humanitaire et la grâce présidentielle.

Comté de Fujimori resteront en prison jusqu'à ce qu'il soit décidé comment agir en réponse à la demande des victimes de Barrios Altos et de La Cantuta à la Commission interaméricaine Cour. Découvrez ici les affaires qui ont condamné Fujimori à 25 ans de prison, et pour lesquelles il a été gracié.

Le cas de Barrios Altos s'est produit le 3 novembre 1991, lorsque six individus cagoulés et armés du groupe Colina ont fait irruption dans une maison du 840 del Jirón Huanta, à Barrios Altos, où se déroulait une pollada. Les personnes présentes dans la maison étaient présumées avoir des liens avec des activités terroristes, de sorte qu'on leur a ordonné de s'allonger par terre et de tirer dessus sans discernement. Quinze personnes sont mortes, dont un garçon de 8 ans nommé Javier Ríos Rojas, et 4 autres ont été grièvement blessés.

L'affaire La Cantuta s'est produite quelques mois plus tard, le 18 juillet 1992, à l'Université nationale d'éducation Enrique Guzmán La Valle, mieux connue sous le nom de La Cantuta. À cet endroit, neuf étudiants et un enseignant ont été emmenés de leur résidence puis ont disparu. Les restes de deux d'entre eux ont été découverts dans des tombes clandestines un an plus tard. La paternité directe a également été attribuée au Grupo Colina.

Fujimori a été extradé du Chili vers le Pérou en 2007 et condamné pour son rôle dans le massacre de Barrios Altos, La Cantuta, d'autres violations des droits humains, ainsi que pour des infractions de corruption. Le 7 avril 2009, il a été condamné à 25 ans d'emprisonnement par la Chambre criminelle spéciale (SPE). Il a été constaté que l'ancien président était l'auteur immédiat des crimes d'homicide qualifié et de blessures graves pour les événements survenus à Barrios Altos et à La Cantuta.

Ils ont conclu que Fujimori avait coopté les forces armées et était à la tête d'un appareil organisé, qui tournait autour du Service national de renseignement (SIN). Cela avait servi de moyen de commettre des crimes, dont le président de l'époque était au courant.

Comme au Pérou les peines ne sont pas cumulables, c'est la peine générale pour laquelle il était en prison. Il a également été condamné pour usurpation de fonctions (6 ans), détournement de fonds (7 ans et 6 mois), paiements illégaux à des membres du Congrès et achat de lignes éditoriales médiatiques (6 ans) et cas des journaux Chicha (8 ans).

La SPE a qualifié les crimes commis à Barrios Altos et à La Cantuta de crimes contre l'humanité, car ils s'inscrivaient dans le cadre d'une politique nationale systématique et généralisée visant à éliminer les personnes prétendument membres de groupes subversifs. La condamnation a été confirmée en deuxième instance par la première chambre criminelle transitoire le 30 décembre 2009.

AFFAIRES PORTÉES DEVANT LA COUR INTERAMÉRICAINE

Les victimes ont porté les affaires devant la Cour interaméricaine et l'État péruvien a reconnu leur responsabilité dans les événements. Ils ont été décrits par la Cour interaméricaine comme de graves violations des droits de l'homme. La Cour a donc statué que l'application des lois d'amnistie ou de tout autre type de loi d'exclusion était irrecevable.

Ce faisant, ils ont statué sur les lois d'amnistie adoptées sous le gouvernement Fujimori pour disculper les responsables du massacre de Barrios Altos et ont souligné qu'elles n'avaient aucun effet juridique.

Cette décision a créé un précédent important. L'arrêt Barrios Altos a servi de base au rejet d'exceptions déposées dans le cadre de diverses procédures judiciaires visant à obtenir l'application des lois d'amnistie. Par exemple, ils ont servi de base au TC dans les affaires Martin Rivas et Salazar Monroe, où il a déclaré les exigences du personnel militaire cherchant à ne pas être jugé en les affaires sont non fondées.

POURQUOI LES DOSSIERS SONT-ILS TOUJOURS OUVERTS ?

Les deux affaires restent ouvertes devant la Cour interaméricaine parce que l'État ne s'est pas conformé à de nombreuses mesures ordonnées par l'agence. Les dernières décisions de mise en conformité avec les condamnations de 2009 (affaire La Cantuta) et 2012 (affaire Barrios Altos) montrent qu'il est toujours nécessaire de mener à bien des enquêtes, payer des réparations et prendre des mesures symboliques. Par exemple, les restes de cinq victimes dans l'affaire La Cantuta sont toujours portés disparus et de nombreuses personnes condamnées n'ont pas payé n'importe quoi pour une réparation civile.

En outre, des mesures ont été prises pour annuler la gravité des cas. En juillet 2012, la Chambre criminelle permanente de la Cour suprême de justice a émis une exécution suprême déclarant que les exécutions extrajudiciaires dans l'affaire Barrios Altos ne constituaient pas des crimes contre l'humanité et a réduit les peines des accusés. La Cour interaméricaine a mené une enquête et a déterminé l'existence de cette mesure comme étant contraire à la décision rendue dans l'affaire Barrios Altos. Pour cette raison, la Chambre criminelle permanente a annulé son propre exécutoire.

Des années plus tard, le 24 décembre 2017, le président de l'époque, Pedro Pablo Kuczynski, a accordé à Alberto Fujimori la grâce humanitaire et la grâce présidentielle pour ces deux cas spécifiques. Cela a été annulé par la Cour suprême, à la suite de la décision de la Cour interaméricaine qui a invalidé les amnisties pour les personnes reconnues coupables de crimes contre l'humanité. Cependant, le 17 mars 2022, la Cour constitutionnelle a rétabli cette grâce.

Le 30 mars, la Cour interaméricaine a demandé au gouvernement de ne pas libérer Fujimori tant que l'affaire n'aurait pas été tranchée. Une audience publique a été fixée au 1er avril.

