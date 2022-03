Pérou vs Paraguay : la tête de Gianluca Lapadula a brisé la barre transversale lors d'un duel pour les qualifications du Qatar 2022

Pérou vs Paraguay : Gianluca Lapadula a failli marquer un but de premier plan dans le match valable pour la 18e et dernière date des qualifications du Qatar 2022 qui a été joué au stade national de Lima.

Après 83 minutes de jeu, Christian Cueva a reçu gratuitement et sans marque pour l'ailier droit de l'attaque de l'équipe nationale péruvienne. « Aladino » a contrôlé et lancé un centre près de la limite de la petite zone du Paraguay.

Le service de Cueva a atteint la tête de l'attaquant Gianluca Lapadula qui s'est connecté et a écrasé le ballon sur la barre transversale après l'intervention féline du gardien Guarani Antony Silva. En première mi-temps, le 'Bambino' a également envoyé son tir à la pole. Après 5 minutes, le joueur italo-péruvien a ouvert le score en faveur du bicolore (5").





L'entraîneur péruvien Ricardo Gareca s'est aligné avec Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Luis Advincula, Alexander Callens, Miguel Trauco, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Renato Tapia, Edison Flores, Sergio Peña et Gianluca Lapadula.

L'entraîneur du Paraguay Guillermo Barros Schelotto a choisi cette formation : Antony Silva, Fabian Balbuena, Junior Alonso, Omar Alderete, Robert Rojas, Richard Ortiz, Oscar Romero, Andrés Cubas, Richard Sanchez, Julio Enciso et Sebastián Ferreira.

L'équipe nationale péruvienne arrive dans le match avec le Paraguay après trois victoires, un match nul et une défaite lors des cinq derniers matches du bicolore qui lui a permis d'atteindre la dernière date du tour de qualification du tour de qualification des séries éliminatoires avec les options intactes pour se qualifier pour la zone éliminatoire.

Le Pérou a remporté trois victoires consécutives contre la Bolivie à Lima (3-0), le Venezuela en tant que visiteur (1-2) et la Colombie à Barranquilla (1-0). Il a ensuite égalisé avec l'Équateur à domicile et a subi une défaite contre l'Uruguay à Montevideo jeudi 24 mars dernier au stade du Centenario avec la controverse du but manqué en fin de match.

La cinquième place du classement se qualifie pour le repêchage de la Coupe du monde. Précisément, l'équipe nationale péruvienne occupe cette place avec 21 points, tandis que la Colombie et le Chili la suivent de la sixième à la septième place du classement avec des options à surmonter si le bicolore ne gagne pas.

Le représentant de la Confédération sud-américaine (Conmebol) affrontera les qualifications de la Confédération asiatique (AFC) lors du repêchage de la Coupe du monde en juin prochain. Pour le moment, les Émirats arabes unis et l'Australie définiront dans la phase 4 des qualifications asiatiques dans le quota continental pour le repêchage.

MATCHS DE LA DERNIÈRE DATE DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Pérou vs Paraguay (Stade national de Lima)

Équateur vs Argentine (stade monumental de Guayaquil)

Bolivie vs Brésil (Stade Hernando Siles à La Paz)

Chili vs Uruguay (stade San Carlos de Apoquindo à Santiago)

Venezuela vs Colombie (Stade Cachamay à Puerto Ordaz)

