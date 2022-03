Omar Chaparro a défendu le travail d'Eugenio Derbez : « Il est infiniment talentueux »

Après la controverse dans laquelle Blanca Guerra a été impliquée par des déclarations rappelées par Eugenio Derbez, qui a souligné qu'il s'est moqué de son travail après l'avoir invitée à un événement privé où il a présenté Aucun retour accepté. L'un des collègues les plus proches de l'histoire mexicaine, présent le week-end dernier au gala des Oscars 2022, s'est prononcé en sa faveur et a salué sa carrière.

C'est dans une réunion de presse reprise par le matin Sale el Sol, où Omar Chaparro, avec l'ex-gendre de Derbez, Mauricio Ochmann, s'est positionné en faveur de la carrière de l'interprète qui a participé au film oscarisé comme « Meilleur film » et a souligné qu'eux aussi ont été montrés du doigt par certains protagonistes.

« Nous avons aussi été détruits », a souligné l'interprète, qui travaille avec l'ex-mari d'Aislinn Derbez sur le film And what is he like, qui sortira bientôt en salles.

Le moment délicat qu'Eugenio Derbez a vécu à côté d'Omar Chaparro Photo : Capture d'écran/Tu-Night avec Omar Chaparro

Plus tard, l'interprète de No Manches Frida, était d'accord avec certaines déclarations que les parents d'Eugenio Derbez avaient quand ils ont souligné que l'acteur est trop perfectionniste : « Eugenio est infiniment talentueux et nous les connaissons tous, mais il est beaucoup plus discipliné que talentueux, constant, persévérant et perfectionniste ; et c'est pour ça qu'il est là où il est », a conclu l'interprète de 49 ans.

C'est au cours de la dernière semaine de mars, lorsque la 94e cérémonie annuelle des Oscars a eu lieu, que le film CODA, où Eugenio Derbez donne vie à Bernardo Villalobos, a remporté la statuette d'or du « Meilleur film ». Après cela, l'histoire mexicaine s'est positionnée comme une tendance sur les réseaux sociaux et a ensuite commencé à parler aux médias mexicains.

C'est dans l'une de ces interviews que le producteur a également offert lorsque, dans le talk-show YouTube de Gustavo Adolfo Infante, il a rappelé une expérience douce-amère avec l'historienne mexicaine Blanca Guerra, où il a détaillé que l'actrice de près de 70 ans méritait son projet avec lequel elle cherchait, à cette époque, à catapulter sa carrière à Hollywood.

« Cela m'a vraiment fait mal qu'elle ait été enlevée de son opportunité et Blanca Guerra non seulement l'a disqualifiée, mais je l'ai invitée à une présentation privée et c'était très irrespectueux [...] Je voulais voir sa réaction et je vois comment il a laissé échapper un rire avec le gars avec qui il allait », a expliqué Eugenio Derbez dans le programme du journaliste de l'émission.

Quelques heures plus tard, la célèbre historienne mexicaine est sortie pour sa propre défense et a nié avoir tenu le moindre commentaire négatif sur le film de Derbez, en plus de nier qu'elle s'était moquée du film.

Comme l'a rappelé l'actrice qui a donné vie à Leonora Madrigal dans Amarte es mi sin, pour la même chaîne d'interview de Gustavo Adolfo Infante, Eugenio ne l'aurait pas invitée à voir son film No Returns Accepted en privé, mais a plutôt adressé l'invitation aux membres d'un comité AMACC .

Guerra a dit qu'elle n'a jamais été impolie envers Eugenio, elle aurait seulement souligné que le prix Ariel n'est pas acheté (Photo : Instagram/ @bendita_suegra) Photo : Infobae Special

« Pas question, je n'ai jamais été impoli envers personne, et si Eugenio a cette impression, il a tort. Cela ne s'est pas produit du tout. Il ne m'a pas invité, il ne m'a pas invité, il a invité le comité de coordination de l'Académie du cinéma mexicain, et c'est Mónica Lozano qui a envoyé l'invitation », a plaidé Guerra.

Enfin, Blanca Guerra a dit qu'elle cherchait à faire comprendre à Derbez que les événements caritatifs organisés pour aider l'AMACC n'interféreraient pas avec les critiques pour livrer les prix Ariel.

« Eugenio a parlé avec une grande intention de participer à une activité de collecte de fonds pour l'Académie, ce dont nous avons été très reconnaissants. À la fin de son film, tout ce que je lui ai dit, c'est que son film allait avoir beaucoup de succès auprès du public, qu'il allait être un super blockbuster au box-office, ce qui est arrivé », a conclu le protagoniste de Perro Callejero.

CONTINUEZ À LIRE :