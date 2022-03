Sofía Franco réapparaît avec Álvaro Paz de la Barra en campagne politique et Magaly Medina explose : « Quelle hypocrisie encore plus grande »

Sofía Franco est de retour dans l'œil des médias lorsqu'elle apparaît aux côtés de son mari, le maire de La Molina Álvaro Paz de la Barra, avec qui elle a joué dans un épisode de violence familiale en mars 2021.

Tous deux participaient à une marche pour la vie à des fins politiques, alors que l'homme d'affaires fait campagne pour devenir le prochain maire de Lima. Cela n'est certainement pas passé inaperçu par Magaly Medina, qui a été l'une des principales critiques de l'animatrice après la réconciliation avec le bourgmestre.

Rappelons que, malgré les accusations de mauvais traitements, Álvaro Paz de la Barra et Sofía Franco ont décidé de reprendre leur relation amoureuse en septembre 2021 et depuis lors, la populaire « Urraca » s'y oppose en soulignant que la violence n'est pas pardonnée.

« Il est vraiment scandaleux de voir comment une femme qui, il y a un an, a demandé de l'aide, a crié à l'aide et cet homme l'a maltraitée psychologiquement, elle semble maintenant avec lui l'accompagner. Quelle plus grande hypocrisie, ils ne vont pas me dire maintenant que les deux sont l'exemple de la famille parfaite », a commencé le chauffeur avant de voir le reportage des images des deux lors de la marche.

« Je ne comprends vraiment pas comment Sofia Franco peut se prêter à ce jeu pour aller soutenir le père de son fils dans cette campagne politique alors qu'elle devrait garder une distance qui marquerait qu'elle se respecte elle-même et son fils », a-t-elle ajouté après avoir visionné la vidéo où Sofia Franco a dansé et apprécié avec son premier-né et son mari.

L'animateur de l'émission a également souligné que peut-être Sofía Franco accepterait de l'accompagner en échange qu'il continue à entretenir la maison et à se comporter comme un « bon père ». Enfin, il a indiqué que les deux veulent apparaître comme « la famille heureuse », puisque leur vrai « visage » a été montré le jour où les violences se sont produites.

« Ce que nous savons publiquement, c'est un visage qu'ils nous ont montré à plusieurs reprises et c'est de tous points de vue méprisables. Je regrette de voir des femmes comme Sofia Franco essayer de simuler une apparente normalité, dont nous supposons qu'elle n'existe pas, essayant de faire semblant d'être une famille heureuse, ce que nous savons déjà ne pas être », a déclaré la présentatrice d'ATV.

« Ce n'est pas bon pour aucune cause qui participe à la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Cela ne nous sert à rien et je pense que Sofia a l'air mal comme cette candidate. Je ne pense pas que ses électeurs vont changer leur sympathie pour lui. Terrible au spectacle auquel il nous soumet », a-t-il conclu.

QUE S'EST-IL PASSÉ ENTRE SOFÍA FRANCO ET ÁLVARO PAZ DE LA BARRA ?

Sofía Franco et Álvaro Paz de la Barra ont été dans l'œil de la tempête à plusieurs reprises pour des allégations d'infidélité et des problèmes de justice. Mais le scandale qui a le plus retenti dans les médias nationaux est la confrontation qui a eu lieu en mars 2021. Le couple s'est retrouvé au poste de police pour se dénoncer mutuellement pour violence familiale et physique.

À cette époque, Álvaro Paz de la Barra avait accusé l'ancien animateur de télévision d'être un joueur, un alcoolique et un toxicomane. Cependant, des mois plus tard, les deux ont déclaré publiquement qu'ils avaient décidé de reprendre leur relation amoureuse.

Sofia a été opérée par la PNP après avoir été accusée par son mari de l'avoir agressé physiquement. (Photo : Réseaux)

