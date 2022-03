Pérou vs Paraguay LIVE : minute par minute du dernier match au Nacional pour les Playoffs

Pérou vs Paraguay EN DIRECT. L'équipe nationale péruvienne cherchera à battre les guaraní aujourd'hui, mardi 29 mars, pour reprendre la place convoitée du repêchage contre la Coupe du monde 2022 au Qatar, dans le match décisif pour le dernière date des qualifications pour l'Amérique du Sud. Le duel se jouera à partir de 18h30 au stade national de Lima, qui, pour la première fois après deux ans de pandémie, mettra en scène de nombreux fans qui encourageront le bicolore du début à la fin. La réunion sera retransmise EN DIRECT sur Latina Tv et Movistar Deportes dans tout le Pérou, tandis qu'à Guaraní débarque la chaîne en charge de la diffusion sera Tigo Sports.

MINUTE PAR MINUTE

- Plus de 40 000 supporters se rendront au stade national pour suivre de près les incidents du match mémorable entre le Pérou et le Paraguay, mais les supporters devront se conformer à une série de protocoles tels que le port des trois doses du vaccin contre la COVID-19

Plus de 40 000 fans participeront au stade national

- Les joueurs de l'équipe de football péruvienne ont subi leurs tests moléculaires respectifs pour écarter toute contagion du Covid-19, conformément aux mesures de biosécurité décrétées par la FIFA.

Après s'être entraînée à l'Estadio Nacional, l'équipe nationale péruvienne était prête pour le match du mardi 29 mars.

- Allons-nous voir ? Luis Advíncula a surpris tout le monde en n'étant pas considéré dans les deux onze que Ricardo Gareca s'est aligné avant le match entre le Pérou et le Paraguay par Qualifiers Qatar 2022. « Bolt » a commencé à Montevideo et a terminé les 90 minutes sans aucun problème.

Luis Advíncula a aligné les 90 minutes au Pérou contre l'Uruguay.

- L'équipe Guaraní se présente au match avec cinq victimes parmi lesquelles : le volant Miguel Almirón (Newcastle, Angleterre), le capitaine Gustavo Gomez et le défenseur Blas Riveros.

Pérou vs Paraguay : les cinq victimes de « Albirroja » pour le match décisif pour les qualifications du Qatar 2022 (Photo : Reuters)

- Ricardo Gareca aurait déjà défini son onze avant le dernier match contre le Paraguay

Pérou : Pedro Gallese - Luis Advincula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco - Renato Tapia - Sergio Peña, Christopher Gonzales, Christian Cueva, Yoshimar Yotún - Gianluca Lapadula. D.T. : Ricardo Gareca.

Paraguay : Antony Silva - Robert Rojas, Ivan Alonso, Omar Alderete - Richard Sanchez, Fabian Balbuena, Oscar Romero, Andrés Cubas, Richard Ortiz - Julio Enciso et Angel Romero. DT : Guillermo Barros Schelotto.

Soccer Football - Copa America 2021 - Quart de finale - Pérou v Paraguay - Stade Olimpico, Goiania, Brésil - 2 juillet 2021 Le péruvien Miguel Trauco en action avec le Paraguayen Angel Romero Reuters/Diego Vara

- Dans la nuit du lundi 28 mars, des milliers de Péruviens se sont rendus à Miraflores et ont joué le traditionnel « banderazo »

photo : FPF

photo : FPF

Les supporters péruviens ont fait le drapeau avant le match avec le Paraguay l Photo : @KVanessaHerrera

MATCH PRÉCÉDENT

Avec 21 points et une cinquième place au classement, le Pérou a pour mission impérative de gagner l'équipe d'Albirroja en tant que local pour pouvoir remporter la moitié du ticket pour la Coupe du monde et affronter une équipe asiatique en juin pour un quota au Qatar.

Bien que les chiffres soient partiellement en leur faveur, les blancs et les rouges n'auront qu'à gagner pour se qualifier directement au repêchage, mais en cas de match nul, ils devront attendre que la Colombie (20) ne batte pas le Venezuela à domicile, et que le Chili (19) ne fasse pas de même contre l'Uruguay à Santiago.

L'équipe nationale Inca est à deux pas de conserver son deuxième repêchage consécutif et de tenter à nouveau de remporter une Coupe du monde, toujours sous la direction de l'Argentin Ricardo Gareca.

Rappelons que le Pérou s'est qualifié pour la Coupe du monde Russie 2018 en battant la Nouvelle-Zélande au repêchage après 36 ans d'absence.

CLASSEMENT

Classement des Qualifications Qatar 2022 avant la dernière date de la compétition.

DRAPEAU BONDÉ

Lundi soir, des centaines de supporters péruviens sont arrivés à l'hôtel où se concentre l'équipe nationale péruvienne et ont libéré toute leur passion et leur idolâtrie pour le bicolore et ont apporté leur soutien aux membres de l'équipe de Ricardo Gareca, qui sont venus saluer et remercier le geste depuis la porte de l'hôtel.

« L'illusion est toujours intacte, elle ne dépend que de nous ! » , a écrit Luis Advíncula sur ses réseaux sociaux.

Pour ce duel vital, Gareca s'alignera avec le milieu de terrain qualifié Christian « Aladino » Cueva et l'attaquant italo-péruvien Gianluca Lapadula pour tenter de briser la défense guarani au stade national, où plus de 40 000 supporters locaux devraient arriver.

« Ce n'est pas encore fini », a prévenu le capitaine et gardien de but Pedro Gallese sur Instagram.

André Carrillo sera éliminé après avoir subi une blessure au genou lors de la défaite 1-0 contre l'Uruguay. Le milieu de terrain Christofer Gonzales, de domicile Sporting Cristal, le remplacera.

En octobre 2020, le Paraguay et le Pérou ont fait match nul 2-2 à Asunción lors du match aller du tour en cours.