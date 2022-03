Erik Rubín rejoindra José el soñador et travaillera avec Paulina Rubio

Erik Rubín ne cesse de travailler et ce 2022 regorge de projets pour le chanteur, qui combinera sa participation au Pop Tour des années 90 avec d'autres incursions musicales. En plus de produire des chansons pour sa fille Mia Rubín, comme la prochaine à paraître, appelée Diablo, et les chansons qu'il a produites pour le groupe d'enfants Lemongrass, Erik se prépare pour le théâtre musical.

Après la première de la comédie musicale José, el soñador en février dernier, avec la participation remarquable de Carlos Rivera, Kalimba et Fela Domínguez, la production d'Alex Gou va renouveler la mise en scène qui se caractérise par sa production colorée.

Le protagoniste de l'histoire, Carlos Rivera, quittera la pièce en mars pour se concentrer sur ses performances en tant que soliste, si bien que Kalimba — qui joue jusqu'à présent le personnage de « Pharaon » — prendra vraisemblablement le rôle principal pour se mettre sous la robe de Joseph, le rêveur.

Fela Dominguez, Carlos Rivera et Kalimba composent le casting de « José el soñador » (Photo : Instagram/ @poluxweb)

C'est ainsi qu'Erik Rubín a confirmé à la presse qu'il ferait désormais partie de cette œuvre musicale très médiatisée :

« Je rejoins Joseph, le rêveur le 20 mai, en tant que « Pharaon ». Il avait déjà eu l'occasion d'incarner ce personnage », a-t-il déclaré à un groupe de journalistes à son départ de Televisa.

En ce qui concerne l'usure physique qui représentera pour l'artiste de travailler sur autant de projets à la fois, il a déclaré qu'il était en bonne condition pour y faire face :

« Déjà après les années 90 Pop Tour ou « Judas » — personnage qu'il a joué dans la pièce Jesus Christ Superstar — qui est un rôle très épuisant, ou les années 90 qui sont près de cinq heures de spectacle, et je suis dans ma simple taupe », a-t-il dit.

La pièce se caractérise par sa production visuelle colorée (Photo : Instagram/ @_carlosrivera)

En outre, Erik débutera ce vendredi 1er avril le Cumbia Machine Tour, dans lequel un groupe de chanteurs et de groupes tels que La sonora santanera, La sonora dinamita, Kalimba, Ely Guerra, Benny Ibarra, Raymix, Venus et Mia Rubín raviront le public avec des rythmes tropicaux pour danser.

« La vérité est que ça excité parce que demain les répétitions générales commencent, pour la première fois, nous allons être ensemble toute la distribution et cela me remplit d'excitation parce que nous avons eu une très bonne réponse », a-t-il déclaré avant le début imminent de la tournée, qui aura lieu à l'Arena de Mexico.

Erik a également confirmé que Paulina Rubio rejoindra bientôt le projet cumbia et a déclaré que c'était la Golden Girl qui avait manifesté son intérêt pour l'intégration dans le concept :

« Cumbia Machine Tour » présentera l'emblématique Sonoras de México Photo : Cuartoscuro

« Je n'ai pas à la convaincre, c'est elle qui m'a parlé, eh bien, je lui avais parlé pour l'inviter, oui, comme je vous l'ai dit, plus tard elle se joindra. C'est essentiellement un fait, c'est elle qui m'a parlé pour voir quand c'était possible, même maintenant les dates où nous nous étions affrontés, mais plus tard oui, elle et d'autres artistes, beaucoup d'autres », a confirmé le mari d'Andrea Legarreta.

En outre, il a déclaré qu'il avait également invité Alejandra Guzmán, avec qui Rubio commencera bientôt une tournée appelée Perrísimas : « Je J'ai même parlé à Alejandra, voyons voir, je pense que c'est un projet auquel tout artiste aimerait vraiment participer, chanter ces chansons emblématiques est un prix, nous allons annoncer, hier j'ai eu des discussions pour la tournée aux États-Unis, je pense que nous allons avoir Cumbia Machine pendant un moment »

Rubín a laissé entendre qu'Alejandra Guzmán rejoindrait également le projet Photos : Instagram @paulinarubio /laguzmanmx

Erik a souligné que le concert sera également une vitrine pour les chanteurs qui présenteront de nouvelles chansons et joueront sur scène avec différentes combinaisons et collaborations :

« Ce ne sont pas toujours les mêmes artistes, c'est un peu l'idée, qui ne sera jamais la même, pour qu'aucune des éditions ne soit manquée, par contre nous créons en concert deux chansons que nous apportons à la fois de la pop ou du rock à la cumbia. Par exemple, le prochain, à Monterrey, nous allons sortir une chanson inédite d'Ely Guerra, nous allons constamment sortir des chansons et nous allons les sortir comme une sorte d'EP », a-t-il expliqué.

