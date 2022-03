Avant ce qui s'est passé avec Will Smith et Chris Rock au milieu du gala des Oscars, le thème central était « Encanto » et les interventions colombiennes de sa bande originale, en particulier des chansons telles que « Dos Oruguitas » (de Sebastián Yatra) et « On ne parle pas de Bruno », où Carolina Gaitan et Mauro Castillo a inauguré la présentation de ce succès.

C'est précisément l'acteur de Vallecaucano qui a évoqué cette présentation qui, en plus des flatteries à l'intérieur et à l'extérieur du Dolby Theatre de Los Angeles, a reçu de vives interrogations sur les interventions de chanteurs tels que Becky G et Luis Fonsi, qui n'ont pas fait partie du casting du film inspiré par La Colombie et qui, soit dit en passant, a remporté une statuette dans la catégorie du meilleur film d'animation.

Lundi matin, l'acteur connu pour son interprétation de 'Wilson Manyoma (Saoko) 'dans la série 'El Joe : the legend', a fait référence sur W Radio à la présentation émotionnelle qu'il a eue avec Gaitan et aux impressions qu'il a laissées sur ceux qui ont assisté au mini concert, révélant qu'il imaginait être sur une scène vu par de nombreuses parties du monde comme les Oscars.

« (...) Je suis un rêveur et je sais que pour atteindre les objectifs, il faut se préparer et me préparer ; en fait, c'est pourquoi je me suis séparé du groupe de niche, parce que je devais continuer à grandir et à faire des choses. Si j'étais resté dans le groupe Niche, je n'aurais pas écrit pour Oscar D'León, ni pour le maestro Joe Arroyo, ni pour Charlie Zaa, et je n'aurais pas eu une chanson comme « Viene y se va » qui ait battu des records », a déclaré l'artiste originaire de Cali.

Cela pourrait vous intéresser : « C'est pourquoi vous ne pouvez pas laver les vêtements rouges avec des vêtements blancs » : réactions au costume rose Yatra de Sebastian aux Oscars 2022

Au milieu de l'entretien avec les médias susmentionnés, Castillo a évoqué l'importance de son appel de Disney à rejoindre le casting de « Encanto » et l'a lié à sa carrière d'acteur, qui va de pair avec sa facette de chanteur, ajoutant que « dans ma carrière, c'est incroyable » et que son intervention dans le le film n'a pas fait exception.

« J'ai l'impression que chaque fois que j'ai fait entendre ma voix là où l'opportunité m'a été donnée, cela l'a été. Sur l'album « Absolute Control », lorsque le maestro Jairo Varela m'en a donné l'opportunité, j'ai pu le faire, et dans « El Joe, la leyenda » quand j'ai joué Wilson Manyoma, ils m'ont donné cette opportunité », ajoutant qu'en Colombie, différentes idées artistiques ont été maintenues en continuité. Il a toutefois indiqué qu'il n'y a pas de clarté sur le niveau d'importance qu'un acteur ou chanteur afro qui veut apparaître dans les deux industries devrait avoir.

« J'aimerais qu'il y ait une équipe de conseillers culturels au sein des chaînes, car je continue à voir des romans qu'ils enregistrent et il n'y a aucune présence de ce qui apparaît dans TransMilenio, dans El Mío ou dans les transports en commun de Barranquilla », a averti Mauro Castillo, qui au milieu de l'entretien a été surpris de Rencontrez Serena Williams lors du gala des Oscars et plus encore lorsqu'elle lui fait connaître son concept sur le pays.

« Il m'a dit -Williams- 'Félicitations', et j'ai dit 'Merci... oui, je viens de Cali', et elle m'a dit 'Comment y a-t-il une population agricole en Colombie ? » Et j'ai répondu « Oui, bien sûr, nous sommes cinq millions » [Rires]. Imaginez si un film étranger met en évidence le fait que toutes les personnes aux carnations différentes s'assoient à la même table, discutent et partagent. C'est différent », a déclaré le chanteur avec étonnement.

CONTINUEZ À LIRE