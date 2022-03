Martín Liberman a déclaré que le Pérou dénonce l'arbitre Anderson Daronco « est inutile »

Martín Liberman s'est exprimé après que la Fédération péruvienne de football a dénoncé la FIFA pour l'arbitrage de Anderson Daronco dans le duel avec l'Uruguay pour les qualifications du Qatar 2022. Le journaliste argentin a fait preuve d'emphase à travers ses réseaux sociaux et a déclaré que cette mesure n'aidait pas beaucoup.

« Cela ne sert à rien. C'est pour la tribune et ça va bien avec les gens. Question jugée », a écrit le communicateur via son compte Twitter. De cette manière, il a de nouveau suscité un débat avec les utilisateurs, qui ont des positions divisées, certains pensent que c'était un objectif et d'autres soulignent les performances du VAR.

Quelles mesures le FPF a-t-il prises après le rôle de Daronco et de l'entreprise au Pérou contre l'Uruguay ? Il a publié un communiqué déclarant ce qui suit : « Le FPF note qu'une forte plainte a été déposée vendredi dernier auprès de la FIFA concernant la performance de l'arbitre Anderson Daronco sur les faits publiquement connus. Le FPF attend une réponse rapide de la part de la FIFA par un canal régulier dans ses procédures. »

CELA, A-T-IL DIT À PROPOS DE LA CONTROVERSE DU PÉROU CONTRE. Uruguay

Martín Liberman a écrit sur son twitter dès que le déplacement du gardien Sergio Rochet s'est produit, où il s'est retrouvé avec tout son corps et une grande partie du ballon, comme indiqué par les arbitres VAR, à l'intérieur de l'arc.

« Il n'est pas entré dans l'arche ? » , a été la première publication du communicateur. Il a ensuite poursuivi avec son message. « N'était-ce pas l'objectif du Pérou ? Rochet est entré dans le but avec le ballon ? L'horloge n'a pas vibré pour l'arbitre... » , a-t-il ajouté, arguant que Daronco n'avait pas ressenti la vibration de l'horloge pour déterminer un but pour l'équipe nationale.

Martín Liberamen publie sur Twitter un but manqué contre le Pérou contre l'Uruguay.

Ces deux tweets ont généré des milliers de commentaires où ils ont placé les photos des angles qui ont circulé sur les réseaux sociaux et où le cliché où apparaît le but est apprécié. En outre, plusieurs utilisateurs se sont exprimés sur cette question controversée.

Enfin, il a assuré que le Pérou continue d'avoir de grandes chances de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. « La controverse à la fin est un détail. Le Pérou continue de dépendre de lui-même pour atteindre le repêchage. S'il bat le Paraguay, il jouera avec le représentant asiatique. »

