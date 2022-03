Danilo Carrera a expliqué pourquoi ils voulaient l'expulser d'Égypte

Il y a quelques jours, Danilo Carrera a partagé qu'il était en Égypte, profitant des attractions touristiques, en plus de s'amuser avec ses habitants. Cependant, selon la rumeur, l'acteur avait été expulsé du pays parce que sa gallanura aurait attiré l'attention de nombreuses femmes. Le protagoniste de Contigo a confirmé qu'ils voulaient le faire sortir, mais il n'y avait aucune base logique pour le faire.

Après des rumeurs selon lesquelles Danilo Carrera aurait été contraint de quitter l'Égypte il y a quelques jours, l'acteur a décidé de sortir et de nier cette version des événements et a précisé qu'il avait eu une bonne expérience dans ce pays, bien qu'il ait traversé des situations difficiles.

« Non, ils voulaient me sortir, mais ils ne peuvent me sortir d'aucun pays », a déclaré l'Équatorien lorsqu'il a été interrogé sur sa présumée expulsion.

Selon l'acteur, il a effectivement attiré l'attention de plusieurs femmes en Égypte, ce qui a provoqué la jalousie des hommes qui l'ont vu, mais ce n'était pas une raison suffisante pour l'expulser du pays, a-t-il expliqué dans le programme équatorien En Contacto.

Le symbole de la demande en mariage aurait provoqué la gêne des hommes (Photo : Instagram/ @danilocarrerah)

Tout aurait commencé lorsque Danilo a rencontré une jeune femme. Pendant qu'ils apprenaient à se connaître, la première erreur de l'histrion aurait été d'essayer d'embrasser la femme égyptienne, parce qu'elle s'est éloignée et a répondu qu'elle ne pouvait pas le faire puisqu'elle était musulmane. Plus tard, il a décidé de lui donner son manteau quand il a remarqué qu'il avait froid, elle l'a accepté et, plus tard, a voulu le rendre, mais cela a déclenché une demande en mariage.

L'Équatorien a raconté qu'il avait dit à la jeune femme que le manteau était un cadeau pour elle, il devait donc le garder. Elle est partie, mais elle est revenue au bout d'une demi-heure avec une bague pour lui.

« Elle m'a donné cette bague et m'a dit qu'elle se souviendrait de moi pour toujours, parce qu'aucun homme n'avait jamais rien fait de tel pour elle. Les anciens Egyptiens, la femme a proposé à un homme en lui offrant une fleur de lotus ou une bague », se souvient-il.

L'acteur se trouve actuellement en Équateur (Photo : Instagram/ @danilocarrerah)

La signification profonde que ce détail aurait eu pour la jeune femme égyptienne et le fait qu'elles soient parties à plusieurs reprises ont provoqué l'agacement des musulmans, qui ne le voyaient pas avec de bons yeux et voulaient l'emmener hors du pays.

« Ensuite, nous sommes sortis plusieurs fois, ce qui n'est pas autorisé non plus et c'est là que les problèmes ont commencé, à cause de la beauté physique, non seulement de la mienne, mais de mes frères, ils ne voulaient pas de moi dans le pays », a révélé Danilo.

Bien qu'ils aient failli être emmenés hors d'Égypte pour leur gallanura, c'est précisément pour cette raison qu'ils ont pu continuer leur voyage. Alors que l'acteur continuait son histoire, il aurait eu le soutien des femmes musulmanes, qui n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il soit renvoyé du pays, il a donc pu rester quelques jours de plus.

« Je ne vais pas dire qui, certains hommes là-bas, des gens qui ont beaucoup de pouvoir (ils voulaient que nous sortions). Les musulmans se sont mis en grève, ils ont dit : 'Ils restent' et nous sommes restés trois jours de plus à profiter des plages d'Égypte », a-t-il dit, niant avoir été expulsé.

Actuellement, Danilo est déjà dans son pays natal pour enregistrer le film Love in Time of Likes.

