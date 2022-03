Ce que Diego Boneta a dit à propos du remplacement de Carlos Rivera dans « José el Soñador »

Carlos Rivera s'est positionné comme l'un des acteurs et chanteurs les plus importants de l'industrie mexicaine. Avec des apparitions telles que Simba dans la pièce The Lion King, le natif de Tlaxcala mène récemment un autre projet important dans le théâtre musical : José el Soñador.

Ainsi, compte tenu du succès retentissant qu'il a connu et de l'affection qu'il a gagnée du public, une nouvelle possibilité semblait atteindre les oreilles de Diego Boneta.

Lors d'une interview avec Ventaneando, l'acteur qui a joué dans la série Luis Miguel a avoué s'il serait prêt à faire partie de la célèbre pièce qui met actuellement en vedette l'interprète de chansons telles que Remember Me, Return Me My Heart ou Me Muero.

« J'adorerais faire du théâtre musical, nous devrons trouver la bonne opportunité pour le moment, mais c'est quelque chose que j'adorerais faire », a déclaré Boneta à ce sujet.

L'acteur a produit son premier film (Photo : Paramount+)

De cette façon, bien que l'acteur soit ravi de faire partie de ce monde, il a souligné que ce serait difficile pour lui aujourd'hui, car il a de nombreux projets sur le chemin.

« Nous venons de terminer At Midnight, le premier film que je réalise avec ma société de production Trois amis avec ma sœur, avec mes meilleurs amis, ça a été une super expérience », a-t-il déclaré.

En plus de ce qui précède, l'acteur de feuilletons tels que Rebelde ou Mission S.O.S a déclaré qu'il était également à un moment très complet de sa vie, car sa relation avec Renata Notni se passait mieux que jamais.

Il convient de rappeler que, sur ce point, les rumeurs entourant la romance de Diego ne se sont pas arrêtées, car au début de l'année, on a commencé à dire que le mariage entre les deux tourtereaux était censé être à la porte.

Diego Boneta et Renata Notni en voyage (Photo : Instagram/ @diego)

Tout a commencé quand il a commencé à se répandre que Notni et Boneta étaient censés se fiancer pendant leurs vacances à New York. L'artiste a donc dû sortir pour mentionner qu'il n'avait pas donné de bagues de promesse à sa copine.

C'est lors d'une réunion de presse en janvier 2022, lorsque Boneta a mentionné devant les caméras du programme Venga la Alegría qu'il n'était pas encore prévu d'atteindre l'autel.

« Non, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureux en ce moment », a-t-il dit. Le chanteur de 31 ans a aussi profité des micros pour demander à ses fans de ne pas croire tout ce qui se dit sur sa personne ou sa relation.

L'acteur a dit qu'il ne voulait pas encore se marier (Photo : Instagram/ @diego)

Bien que Diego Boneta et Renata Notni ne soient pas fiancés, l'interprète a déclaré qu'il était très heureux et plus amoureux que jamais. Cependant, il a mentionné que jusqu'à présent, il n'avait pas pensé à atteindre l'autel avec l'actrice, mais il n'a pas exclu la possibilité non plus. En outre, il a noté que les deux préfèrent profiter de leur romance avant de passer à l'étape suivante.

« Je suis très heureuse, amoureuse. Pour l'instant, nous nous concentrons sur ce moment. Au moment où quelque chose comme ça se produira, vous serez le premier à savoir [...] Je suis concentré sur ce moment et ensuite nous verrons ce qui s'en vient », a-t-il dit.

Le couple a repris des spéculations sur leur prétendu engagement avec humour, car l'acteur de The Rock Age et l'actrice de La vengeance de las Juanas se moquaient des rumeurs au lieu de se fâcher.

