L'Alliance verte libère ses membres pour choisir des candidats au premier tour présidentiel

Ce jeudi 24 mars, le parti Alliance verte a décidé de libérer ses membres afin qu'ils puissent soutenir le candidat alternatif de leur choix au premier tour présidentiel. Cette détermination est intervenue après une réunion de plus de quatre heures, au cours de laquelle les membres actuels du Congrès et les membres élus de ce collectif, ont convenu que seul le soutien à un candidat sera défini dans un second tour hypothétique et sera fait par celui qui « rassemble les secteurs alternatifs ».

Le représentant à la Chambre, Mauricio Toro, qui n'a pas remporté de siège pour la période 202-2026, a déclaré après la réunion que, « après une réunion très intéressante entre les membres actuels du Congrès, les élus et les dirigeants du Parti vert, nous poursuivons avec la résolution actuelle qui a été adoptée l'année dernière , pour donner la liberté à ses membres de soutenir n'importe quelle candidature et ce sera celui qui passera le second tour de ce secteur, qui est soutenu par le Parti vert », a-t-il dit.

De son côté, la représentante Katherine Miranda a ajouté que la liberté sera en fait de voter pour trois candidats : Sergio Fajardo, de la Coalition du Centre Esperanza ; Gustavo Petro, du Pacte historique, ou l'ancien maire de Bucaramanga Rodolfo Hernández. « La liberté a été ratifiée ; elle est tout simplement fermée à ces trois candidats pour le premier tour », a-t-il dit.

D'autre part, le membre du Congrès a expliqué qu'en cas d'éventuel second tour entre deux des trois candidats pouvant soutenir, une nouvelle réunion de banc devrait être convoquée et le scénario politique étudié là-bas. Bien entendu, Miranda a souligné que la discussion de cette journée s'est déroulée sans aucun problème.

Récemment, le co-président de l'Alliance verte, Carlos Ramón González, s'est entretenu avec Semana Magazine et a assuré que la majorité de la communauté serait encline à soutenir Gustavo Petro. « Je suis très heureux parce que nous sommes les mieux placés pour avancer dans la construction de ce que nous avons appelé l'adhésion à la présidence ou pour l'obtenir dans les secteurs alternatifs. Pour gagner et gouverner la Colombie, elle doit aller au-delà du Pacte historique, avec les verts, les secteurs libéraux, les autres partis, les secteurs sociaux et économiques », a déclaré le leader politique au magazine.

De son côté, Carlos Amaya, ancien précandidat de la Coalition Centro Esperanza, qui a été la grande surprise de la consultation en raison de son grand vote et a été l'un de ceux choisis pour être la formule vice-présidentielle de Fajardo. Lorsqu'il n'a pas été nommé, il a commencé la campagne en faveur de son partenaire de coalition et dans la poursuite d'autres options. Cependant, après des réunions et l'attribution des rôles, l'ancien gouverneur de Boyacá a été lié en tant que coordinateur de la jeunesse et du secteur rural de la campagne Fajardo.

Pour sa part, la sénatrice réélue Angelica Lozano a déclaré que le parti avait également fait le point sur les résultats des élections, soulignant la croissance tant au Sénat qu'à la Chambre des représentants. En ce qui concerne la liberté des militants pour le premier tour, Lozano a déclaré qu'une alliance est recherchée entre les candidats Sergio Fajardo et Rodolfo Hernández. « Nous invitons Sergio Fajardo à boire du rouge avec Rodolfo Hernández », a-t-il dit.

Ainsi, au sein du Parti vert, la plupart de ses membres soutiendraient la candidature de Gustavo Petro, tandis que Sergio Fajardo bénéficie du soutien d'Antanas Mockus et de la maire de Bogota, Claudia López. Pendant ce temps, Rodolfo Hernández bénéficierait du soutien du secteur vert de Santander.

