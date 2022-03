Viri Ríos : un universitaire partage ses recherches sur le racisme et la toundra

Le nom de la journaliste Viri Ríos est devenu une tendance sur les réseaux sociaux parce qu'elle a partagé une enquête sur la couleur de peau des candidats politiques au Mexique.

À cause de ces informations, les utilisateurs ont créé #ViriRacista, car ils ont assuré que les informations fournies par le professeur de l'Université Harvard n'étaient pas « transcendantes » pour le processus électoral, car elles étaient uniquement liées à une prétendue recherche de votes.

Vers midi, Viri Ríos a publié une image, réalisée par Raymundo Campos, chercheur au Colegio de México, dans laquelle vous pouvez voir les différents partis politiques et les tons de peau de leurs candidats à différents postes fédéraux, étatiques et municipaux.

« Ce sont les tons de peau des candidats par parti. Ceux de #Morena ne sont pas les plus doux. Ceux de #PRIAN sont d'un blanc atypique. Suivez l'excellent @rmcamposvazquez pour plus de recherches sur le sujet ! » , a écrit la journaliste sur son compte Twitter.

C'est le tweet signalé par les utilisateurs à propos du racisme (Photo : Twitter/Viri_Rios)

Cependant, ces informations ne sont pas passées inaperçues auprès des internautes, qui, quelques heures plus tard, ont suscité la discussion sur le racisme et assuré que les graphiques n'étaient pas pertinents, car, ont-ils mentionné, le teint n'avait pas d'importance puisque ce discours ne faisait que générer davantage de divisions dans la société mexicaine.

« Il me semble que c'est un exercice qui, au lieu de contribuer à une meilleure compréhension chez les Mexicains, quelle que soit la couleur de leur peau, invite au ressentiment et à la violence. C'est dans le domaine public que ceux qui ont la peau principalement blanche dans Mx sont ceux qui ont les niveaux les plus élevés », a partagé un utilisateur identifié comme @akibsiM.

« Des arguments tels que la couleur de la peau, la religion ou le sexe sont aussi stupides que discriminatoires. Lorsque les neurones ne donnent pas plus, le ressentiment et le teint de l'être humain ressortent », a écrit un internaute nommé @Alejandralrago2

Celui qui a également rejeté l'étude sur la couleur de peau des candidats était le youtubeur Chumel Torres, qui a déclaré depuis son compte Twitter : « Merci pour vos recherches qui aident mes mères ».

Chumel Torres s'est également joint à la critique (Photo : Twitter/ChumelTorres)

D'autres personnes ont souligné que Viri Ríos vit « complexée » par son teint et les conditions sociales qui sont favorisées par la discrimination que plusieurs personnes, en raison de leur teint, subissent chaque jour en raison du racisme intériorisé chez les Mexicains.

Pour cette raison, ils ont attaqué l'universitaire pour avoir « mis des filtres » sur ses photos, ce qui a réussi à la faire se sentir « moins inférieure », car ils lui donnaient une image différente de la réalité.

En réponse à toutes les réactions, Ríos a répondu par un tweet, dans lequel il a déclaré qu'il existe un programme de recherche spécifiquement sur la couleur de la peau à COLMEX, car il s'agit d'une question importante pour découvrir le racisme qui existe chez les Mexicains.

Certains utilisateurs l'ont qualifiée aussi de professeure à l'Université Harvard « consciente de soi » (Photo : Mike Blake/Reuters)

« Et qu'en penses-tu ? Qu'il existe tout un programme de recherche sur la couleur de la peau dans @elcolmex ! ! Pourquoi ? Parce que c'est important. Parce que c'est tellement raciste que la couleur de votre peau influence votre niveau de revenus, votre type de travail et même si vous gagnez une élection. Ici —> http://colordepiel.colmex.mx »

Dans un deuxième message, il a retweeté un commentaire de Raymundo Campos, qui a rapporté que l'étude de la couleur de peau chez les candidats de différents partis politiques est importante pour déterminer s'il y a discrimination lors de leur élection et créer un sentiment de représentativité parmi les électeurs.

« Il est important d'étudier le teint des politiciens. 1. Comme dans une entreprise, il est important d'étudier si les partis font preuve de discrimination à l'égard des candidats potentiels ; 2. Se sentir représenté est fondamental dans la démocratie, et une variable parmi tant d'autres est le teint », a-t-il dit.

