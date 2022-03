Chute de Pataz : le gouvernement chilien exprime sa solidarité avec le Pérou après une avalanche

La tragédie survenue dans la province de La Pataz, le La région de Libertad est une terre où des dizaines de maisons ont été enterrées Un glissement de terrain a provoqué l'entrée de plusieurs personnes à l'intérieur et a secoué le monde.

Au Chili, le ministère des Relations a regretté l'effondrement et a exprimé sa solidarité avec le peuple péruvien à la suite de ces événements. 15 maisons ont été enterrées et plus de 10 habitants ont disparu.

« Au ministère chilien des Affaires étrangères, nous déplorons profondément la tragédie causée par un glissement de terrain qui a enterré des dizaines de maisons dans la province de La Libertad Pataz. Notre solidarité est solidaire avec le peuple péruvien. » Il dit dans un message sur Twitter.

» /> : w @Minrel_Chile

Le président péruvien Pedro Castillo se dirige actuellement vers le centre-ville de Letamas à Parco. Découvrez les zones touchées par les glissements de terrain survenus dans la région Pour un district situé dans la province Liberteña de Pataz.

« Après avoir transmis un message au peuple péruvien au Congrès, nous nous rendrons dans la province de Pataz pour vérifier sur place la zone touchée par l'accident survenu ce matin. #GobiernoDelPueblo sera présent lorsque les citoyens en auront le plus besoin. » Le président a déclaré à travers les réseaux sociaux.

Pedro Castillo a annoncé qu'il se rendrait dans la zone d'effondrement de Pataz.

Le Bureau du Médiateur a indiqué qu'il avait déjà rencontré des membres de l'armée péruvienne, de l'Indeci, de la police et des pompiers volontaires généraux pour assurer leur présence dans l'urgence.

« Lors de la conférence d'urgence sur les glissements de terrain qui s'est tenue à Retamas, dans le district de Parcoy, dans la province de Pataz, la présence de sauveteurs de l'armée, de l'Indeci, de la police et des pompiers est garantie dans la région. » Il l'a dit.

Ils ont également appelé les institutions publiques et privées à aider les victimes dans la région avec un maximum d'efforts. « Nous demandons aux agences publiques et privées de tout mettre en œuvre pour assister et secourir les personnes touchées ; nous surveillerons les mesures prises et l'aide humanitaire atteindra les victimes. » Le bureau du médiateur a continué.

La brigade ESSALUD s'occupera des personnes touchées

Alegre Fonseca, le nouveau président de la sécurité sociale de la santé (Essalud), a congédié aujourd'hui la brigade de santé d'un hôpital péruvien pour s'occuper des touchés par la situation d'urgence survenue à Pataz.

Il a déclaré que l'équipe d'intervention se compose de 20 personnes, dont des médecins, des infirmières, des techniciens médicaux et des techniciens infirmiers, et fournira des services médicaux gratuits aux populations assurées et non assurées touchées par les glissements de terrain.

« En collaboration avec Minsa, nous unissons nos forces pour fournir des soins appropriés aux personnes touchées par l'urgence à Retamas. Il s'agit d'une brigade de santé dans un hôpital péruvien qui restera une semaine et transportera les médicaments nécessaires. » Le chef de la sécurité sociale a fait rapport.

Dans la brigade sanitaire, la présence de traumatismes et de dermatologues attire l'attention sur d'éventuelles blessures, fractures et problèmes de peau causés par l'effondrement d'une partie de la colline.

L'hôpital Essalud au Pérou est une agence d'urgence spéciale qui parcourt les régions les plus reculées de notre pays pour fournir des soins médicaux professionnels, gratuits et de qualité aux résidents assurés et non assurés.

« Nous envoyons cette brigade médicale à Pataz pour aider les frères touchés par le glissement de terrain. Nous disposons de spécialistes dans le traitement des urgences et des catastrophes naturelles. » Le responsable a déclaré.

Continuer à lire

: