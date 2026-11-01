50 fotos: la Comida 2026 a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas

El ex presidente Mauricio Macri y Jorge Grecco, ex secretario de Comunicación, junto al presidente de la Fundación Hospital de Clínicas, Alejandro Macfarlane
01 Nov, 2026 05:15 a. m. EST
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Con el propósito de fortalecer la capacidad diagnóstica y de soporte vital del hospital, la Fundación ya donó: un ecógrafo portátil destinado a Cardiología, Piso 7; un ecógrafo móvil para la Unidad de Terapia Intensiva, Piso 10; un ecógrafo móvil para la Cátedra de Cardiología, Piso 7; y un respirador para la Unidad de Terapia Intensiva
El presidente de la Fundación Hospital de Clínicas, Alejandro Macfarlane, junto a Valeria Mazza y Alejandro Gravier
Jorge Brito, presidente de Banco Macro, y su mujer, Gabriela Vaca Guzman
Mauricio Macri y su pareja, Dolores "Lola" Teuly
Ángelo y Pía Calcaterra
Paz Caradonti junto al diputado nacional, Fernando de Andreis; Mauricio Macri, Lola Teuly y Elena Bordeu
Ana Rusconi
Fabián Perechodnik
Guillermo Stanley
El empresario Martín Cabrales y Dora Sánchez
Tato Lanusse y su hijo Alfonso, Gabriela Vaca Guzman, Santos Uribelarrea, Jorge Brito y Sebastián Braun
Damián Pozzoli, director de Banco Macro; el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado; el embajador de Uruguay, Diego Cánepa; y Guillermo Stanley
Camila Pitana
Jorge Anzorreguy y Elena Bordeu
Alejandro Macfarlane junto a Tato Lanusse y sus hijos, Alfonso y Pedro
Rodolfo Smith Estrada, Valeria Caporaso y Martín Cabrales
Gabriela Vaca Guzman, Alejandro Macfarlane junto a sus hijas, Jazmín y Azul; Elena Bordeu, Cruz Pereyra Lucena y Vico Villamil
El empresario Augusto Marini y Angie Landaburu
Vito Saravia, Clara Echevarrieta y Camila Pitana
Tato Lanusse, Martín Cabrales, Silvina Pueyrredon y Alfonso Lanusse
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y Alicia Piccaluga
Gabriela Vaca Guzman y Gabriela Castellani
Gustavo Castagnino y Beatriz Guerra
Parte de la comisión directiva de la Fundación Hospital de Clínicas junto al embajador de Uruguay, Diego Cánepa; Martín Cabrales, Tato Lanusse, Damián Pozzoli, Elena Bordeu, Alejandro Macfarlane, Josefina de Álzaga, Gabriel Martino y Juan Pablo Scasserra
El empresario Pablo Peralta (Mercedes Benz Argentina), Tato Lanusse y Luis Galli, CEO de Newsan
Valeria Mazza y su hermana Carolina junto a Alejandro Macfarlane y Alejandro Gravier
Concepción Cochrane Blaquier, Gabriela Vaca Guzman, Clara Echevarrieta, Lola Teuly y Angie Landaburu
El ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, y Carolina Stanley, asesora general Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Pedro Lanusse y Sofía Gramblica
Mauricio Macri, Lola Teuly y Cristiano Rattazzi
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y su mujer, Myriam Levi
Lola Teuly, Anita Petracchi y Gabriela Vaca Guzman
Jorge Brito, Alejandro Gravier y el embajador Diego Cánepa
Lola Caradonti, Grace Gold y Vito Saravia
La Fundación, entre otras cosas, también aportó equipos tecnológicos y de conectividad completos para que unas 200 personas del Hospital cuenten con una unidad completa y adecuada que les permita desempeñar mejor su trabajo diario
Clara Echevarrieta y Camila Pitana
Virgina Mangusi y Tati Guillani
Justina Bustos, Máximo y Francisco Pardo
Lola Teuly, Clara Echevarrieta y Gabriela Vaca Guzman
Jorge Brito
Ivan de Pineda estivo a cargo de la conducción
Mariana Galante, directora ejecutiva de la Fundación Banco Nación, y Elena Bordeu
Los empresarios Sebastián y José Planas (Colonia Express)
Johnny Lottner, Anita Petracchi, Pipi Lafuente y Elena Bordeu
La empresaria Mariana Coronado
Juan Pablo Scasserra, Melina Naum, Beatriz Guerra, Silvina Pueyrredon y Josefina Fiorito
Cirilo Zavalía y Magdalena Oberti
El empresario José Esteves y su mujer Cecilia Santa Cruz
La Comida 2026 a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas /// Fotos: Gentileza Lanusse Comunicación